На заседании в среду, 21 июля, правительство одобрило меморандум с Китаем о подтверждении получения бесплатной помощи. Подписан также меморандум про инвестиции. Это - ловушка, считают эксперты.

Согласно документу, Украина за последние два года получила от Китая 52 комплекты аварийно-спасательной техники и оборудования для ГСЧС на сумму 95 130 000, 00 китайских юаней.

Подписание меморандума формально завершит процедуры по реализации соглашения еще от 1 февраля 2019 года. Подписать его должен председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин.

Также Украина подписала соглашение о льготных китайских кредитах в инфраструктурные проекты: из китайской прессы стало известно о секретном меморандуме про привлечение китайских кредитов на строительство всего, что только можно построить.

Это может оказаться для Украины ловушкой.

МВФ дает в долг под условия, что страна будет контролировать свой дефицит бюджета и этим приведет к сокращению долговой нагрузки. Китайцы не ставят таких условий. Таким образом, объективно, в результате сотрудничества с Китаем, долг (долговая нагрузка) растет, что легко показать на примере других стран, а с МВФ падает. Но политики, часто появляющиеся на пророссийских телеканалах (совпадение), все равно настаивают, что надо скинуть долговую петлю МВФ и брать в долг у Китая. Вопрос - чем Украины будет отдавать долги азиатскому Дракону. Есть опасность попасть в кабалу и лишиться своих активов, считают эксперты.











