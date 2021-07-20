Сколько и каких специалистов будут готовить украинские вузы в 2021-2022 учебном году

На Правительственном портале обнародовано постановление КМУ относительно государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовки кадров в 2021 году. Документом, который разработан Минэкономики совместно с МОН, утверждены объемы государственного заказа в 2021 году и перечень государственных заказчиков.

В этом году совместно с Министерством экономики Украины определены приоритетные отрасли для подготовки специалистов, необходимых рынку труда.

Государственный заказ увеличен на инженерно-технические и естественные специальности, такие, как "Кибербезопасность", "Микро- и наносистемна техника", "Биотехнологии и биоинженерия", "Биомедицинская инженерия", "Авионика", - отметил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

В связи с увеличением количества выпускников 11-х классов учреждений общего среднего образования было увеличено количество государственного заказа на бюджетные места.

Общий объем государственного заказа в 2021 году составляет 188 тыс. 938 специалистов, в частности:

37 тыс. 466 профессиональных младших и младших бакалавров;

87 тыс. 739 бакалавров;

59 тыс. 986 магистров.

На подготовку бакалавров в учреждениях высшего образования, которые принадлежат к сфере управления МОН, госзаказ увеличен на такие области технического и образовательного профиля:

«Автоматизация и приборостроение» - 26,99%;

«Механическая инженерия» - 17,73%;

«Архитектура и строительство» - 14,2%;

«Аграрные науки и продовольствие» - 12,59%;

«Химическая и биоинженерия» - 9,43%;

«Биология» - 9,38%;

«Образование» - 6,54%;

«Электроника и телекоммуникации» - 6,57%;

«Естественные науки» - 6,45%;

«Электрическая инженерия» - 6,37%;

«Информационные технологии» - 5,57%;

«Математика и статистика» - 5,51%;

«Социальная работа» - 3,64%;

«Транспорт» - 3,43%

«Культура и искусство» - 1,89%.

В то же время уменьшено количество государственных мест на соискание образовательного степени «Бакалавр» на следующие отрасли:

«Право» - 30%;

«Управление и администрирование» - 27,73%;

«Социальные и поведенческие науки» - 28,24%.

На подготовку магистров для учреждений высшего образования, которые принадлежат к сфере управления МОН, выделено 47 тыс. 865 мест. В 2021 году в магистратуру увеличен объем на следующие отрасли: «Механическая инженерия», «Электрическая инженерия», «Электроника и телекоммуникации», «Производство и технологии» и «Архитектура строительства».

На аспирантуру объем государственных мест составляет 3 тыс. 125 (2 тыс. 600 - стационарная форма обучения, 525 - вечерняя форма) и 305 на докторантуру. Против 2020 году объем государственного заказа на подготовку научно-педагогических кадров через аспирантуру в учреждениях высшего образования МОН увеличен на 100 человек дневной формы обучения, через докторантуру - на 10 человек.

Для обеспечения государственного заказа на 2021 Правительство направило 42500000000 грн, в частности:

на подготовку младших и профессиональных младших бакалавров, бакалавров, магистров и научно-педагогических кадров - 39,8 млрд грн;

на подготовку рабочих кадров - 567,4 млн грн;

повышение квалификации и переподготовку кадров (последипломное образование) - 2,2 млрд грн.







