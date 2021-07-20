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Сколько и каких специалистов будут готовить украинские вузы в 2021-2022 учебном году
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Общество / Образование

Сколько и каких специалистов будут готовить украинские вузы в 2021-2022 учебном году

21:00, 20 июл 2021
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На Правительственном портале обнародовано постановление КМУ относительно государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовки кадров в 2021 году. Документом, который разработан Минэкономики совместно с МОН, утверждены объемы государственного заказа в 2021 году и перечень государственных заказчиков.

В этом году совместно с Министерством экономики Украины определены приоритетные отрасли для подготовки специалистов, необходимых рынку труда.
Государственный заказ увеличен на инженерно-технические и естественные специальности, такие, как "Кибербезопасность", "Микро- и наносистемна техника", "Биотехнологии и биоинженерия", "Биомедицинская инженерия", "Авионика", - отметил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
В связи с увеличением количества выпускников 11-х классов учреждений общего среднего образования было увеличено количество государственного заказа на бюджетные места.
Общий объем государственного заказа в 2021 году составляет 188 тыс. 938 специалистов, в частности:
37 тыс. 466 профессиональных младших и младших бакалавров;
87 тыс. 739 бакалавров;
59 тыс. 986 магистров.
На подготовку бакалавров в учреждениях высшего образования, которые принадлежат к сфере управления МОН, госзаказ увеличен на такие области технического и образовательного профиля:
«Автоматизация и приборостроение» - 26,99%;
«Механическая инженерия» - 17,73%;
«Архитектура и строительство» - 14,2%;
«Аграрные науки и продовольствие» - 12,59%;
«Химическая и биоинженерия» - 9,43%;
«Биология» - 9,38%;
«Образование» - 6,54%;
«Электроника и телекоммуникации» - 6,57%;
«Естественные науки» - 6,45%;
«Электрическая инженерия» - 6,37%;
«Информационные технологии» - 5,57%;
«Математика и статистика» - 5,51%;
«Социальная работа» - 3,64%;
«Транспорт» - 3,43%
«Культура и искусство» - 1,89%.
В то же время уменьшено количество государственных мест на соискание образовательного степени «Бакалавр» на следующие отрасли:
«Право» - 30%;
«Управление и администрирование» - 27,73%;
«Социальные и поведенческие науки» - 28,24%.
На подготовку магистров для учреждений высшего образования, которые принадлежат к сфере управления МОН, выделено 47 тыс. 865 мест. В 2021 году в магистратуру увеличен объем на следующие отрасли: «Механическая инженерия», «Электрическая инженерия», «Электроника и телекоммуникации», «Производство и технологии» и «Архитектура строительства».
На аспирантуру объем государственных мест составляет 3 тыс. 125 (2 тыс. 600 - стационарная форма обучения, 525 - вечерняя форма) и 305 на докторантуру. Против 2020 году объем государственного заказа на подготовку научно-педагогических кадров через аспирантуру в учреждениях высшего образования МОН увеличен на 100 человек дневной формы обучения, через докторантуру - на 10 человек.
Для обеспечения государственного заказа на 2021 Правительство направило 42500000000 грн, в частности:
на подготовку младших и профессиональных младших бакалавров, бакалавров, магистров и научно-педагогических кадров - 39,8 млрд грн;
на подготовку рабочих кадров - 567,4 млн грн;
повышение квалификации и переподготовку кадров (последипломное образование) - 2,2 млрд грн.



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