Махровое талибанское средневековье XXI века на отдельно взятой планете

События в Афганистане - как падение крупного метеорита - погрузило мир в хаос и поставило всех динозавров на грань вымирания. Они - динозавры! - сопротивляются и пытаются выжить, но всех их ждет смерть или, в лучшем случае, измельчание до состояния домашних кур.

Ну, да, динозавры - это и мир англосаксонского Запада, и так называемый русский мир, и, очень возможно, китайский мир в том же числе. Все те, кто хотел и хочет покорить, приручить, взнуздать мир талибов, и у кого не получилось.

Не получилось, потому что талибы - это мрачное, фанатичное, древнее, инфернальное даже, и не средневековье вовсе, а темная, первобытная, протоцивилизационная среда. Это неприятие иной, кроме своей первобытной, культуры, жестокость до садизма, и требование полного подчинения, а точнее - полного растворения личности в некой инфернальной религиозной субстанции.

Да, были времена, когда мусульмане изучали астрономию, создавали медицину, развивали математику, на арабском языке писали великие Фирдоуси, Низами, Бируни и Омар Хайям. Даже Османская империя могла похвастать великими учеными и поэтами. Но эти времена безвозвратно прошли.

Да, есть сегодня мусульманские страны, в которых чтят Аллаха, но при этом развивают науку и культуру, не гнобят женщин и терпимо относятся к инакомыслящим. Те же, скажем, Турция, Индонезия, Малайзия.

Да, есть сегодня мусульманские страны, которые балансируют на тонкой грани современности и средневековья - Египет, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, даже Пакистан при всей своей религиозной консервативности не особо выпадает из основного цивилизационного мейнстрима.

Но все это не Афганистан.

Чему учатся и учат талибы

В этой нищей, разоренной междуусобицами и террористами всех мастей, центрально-азиатской стране большей части населения слово "цивилизация" неведомо. В XXI веке у них главная цель - сохранить свое общество неизменным. По крайней мере - неизменным с тех пор, как они приняли ислам и вплавили в него свои древние представления о том, что хорошо, а что плохо. Права мужчин - хорошо. Права женщин - плохо. Музыка, танцы, изобразительное искусство - плохо. Религия - хорошо. Наука - плохо. Образование - вообще зло.

И пусть вас не вводит в заблуждение то, что талиб - это ученик, а Талибан - это сообщество учеников, некая школа. Потому что вопрос в том - у кого (кроме Аллаха, конечно и пророка его Мухаммеда) и чему они учатся. Но нет нужды изучать программу обучения талибов, потому что проще посмотреть на результаты и все будет ясно практически без слов.

Вот несколько, так сказать, картинок результатов такого обучения.

* Читать и писать мусульманину не обязательно. Все, что нужно, расскажет мулла.

* Театр, кино, музыка, песни, танцы - запрещены, как вредные, прельстительные занятия.

* Носить нужно только, закрытую одежду, ибо открытые части тела - прельстительны.

* Бриться и стричь бороды - запрещено, голый подбородок, видимо, тоже прельстителен.

* Мужчинам запрещено учить, лечить и обслуживать в бытовых учреждениях женщин.

* Мужчина вообще должен видеть только своих домашних женщин, остальных - запрещено.

* Мужчине можно взять (и не обязательно в жены) любую понравившуюся девушку и девочку, даже если ей еще не исполнилось и десяти лет.

* Мужчине можно молиться и беспрекословно подчиняться муллам и начальникам.

* Женщина без мужчины - ничто. Все, что она делает, должно быть разрешено и проконтролировано мужчиной. Сама она может только родиться и умереть, и даже это под вопросом.

* В школу девочкам ходить нельзя, да и незачем. В университетах вначале искали пути для раздельного обучения, но сейчас уже вообще запретили учить девушек, потому что их нужно водить в университет, потом забирать оттуда...

* Работать женщинам можно только с разрешения мужчины-опекуна (отца, брата, дяди, мужа, брата мужа) и только в разрешенных профессиях: возможно - учитель для девочек, врач или медсестра для женщин и... И все, практически. Работа в правительстве для женщин непосильна, они не смогут ее выполнять, уверены талибы. Работу женщин в офисе и в правительстве они приравнивают к проституции.

* Выходить из дому без сопровождения мужчины-опекуна - женщине запрещено. Даже в магазин и на рынок. Если опекуна нет - можешь спокойно умирать с голоду.

* Женщины должны сидеть дома, заниматься домашним хозяйством, рожать и воспитывать детей в традициях ислама. "Женщины Афгaнистана дают жизнь народу Афгaнистана, обучают исламской этике", – сказал представитель талибов.

* Замуж по своей воле женщина выйти не может. Замуж могут отдать девочку лет с девяти. При этом она должна прилежно выполнять обязанности жены и рожать, если забеременеет.

* В Афганистане по данным ВОЗ - наихудший показатель на планете женской смертности при родах: на каждую тысячу родов умирает 6 рожениц. И это за последние 20 лет, когда в стране была медицина. Теперь ее нет, и ВОЗ прогнозирует десятикратный рост смертности рожениц, особенно в условиях роста количества ранних браков и незапланированных беременностей.

* Единственный министр, оставшийся у талибов от старого правительства, доктор Вахид Маджрух, который продолжает отвечать за охрану здоровья, сказал СМИ, что пункты оказания медпомощи разрушены, а потому вырастут не только показатели смертности матерей, но и детей тоже.

* В стране растет насилие. Муджахид предупредил, что афганкам безопаснее находиться дома, пока рядовых талибов не научат правильно вести себя с женщинами.

11 сентября талибы заявили, что в правительстве Афганистана не будет женщин.

16 сентября новые, "цивилизованные" талибы требовали от Украины признать их правительство, шантажируя экипаж самолета тем, что не выпустят из страны украинских граждан и вообще конфискуют самолет. “Для украинцев это был ускоренный курс о том, как иметь дело с правительством Талибана, борющимся с внутренним расколом, бюрократическим хаосом и едва сдерживаемой склонностью к насилию”, — пишут журналисты.

24 сентября талибы заявили, что хотят возобновить насильственные ампутации конечностей в качестве наказания, а также казни. Они уверены, что "отрубать руки крайне необходимо в целях безопасности".

27 сентября новый министр обороны Афганистана Мавлави Якуб запретил талибам делать селфи и носить белые кроссовки: “Это поведение военачальников и бандитов марионеточного режима; если продолжим вести себя так, не дай Бог, потеряем нашу исламскую систему”.

Средневековье - это заразно

Но первобытность талибов, терроризирующих свой сорокамиллионный народ, не самое печальное в этой ситуации. Конечно, теперь после того, как американцы "просто перестанут стрелять", все, наконец, поймут, "какая разница" между светским государством и религиозным концлагерем.

Но куда печальнее и опаснее то, что эта первобытность имеет особенность глубоко проникать в сознание не только самих талибов, так и тех, кто их окружает. Имеются в виду мусульманские страны-соседи Центральной Азии. Да, те самые, которые были частью пятнадцати республик, пятнадцати сестер времен СССР. Те самые, выходцы из которых по старой памяти продолжают расселяться по постсоветскому пространству, привнося в сообщества других наций и других религий свой средневековый менталитет.

Эти страны пытаются сейчас выстроить с талибами какие-то отношения, но прогнозы неутешительны. Эксперты говорят, что захватом Афганистана талибы не удовлетворятся, их агрессивность требует продолжения банкета, а потому соседям нужно приготовиться. 26 сентября в СМИ появилась информация о том, что Талибан готовится напасть на Таджикистан. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон неоднократно критиковал талибов за их действия и игнорирование прав таджиков в Афганистане, чем очень расстроил новый Исламский Эмират. А бандформирования, которые обретаются в пограничье и в которых много последователей талибов, готовы эту войну поддержать и разорить богатую страну со слабым правительством. И впасть в средневековье значительная часть таджиков тоже готовы, потому что многие из этого средневековья и не выходили.

А США, как молодая страна, сформировавшаяся в новые, капиталистические времена, не оценила и не распознала этого центрально-азиатского первобытно-средневекового дискурса и потому не придала значения силе племенных традиций. Американцы думали, что Британия проиграла, потому что хотела власти и силы. Американцы думали, что СССР проиграл, потому что, как и британцы, в основном воевал, за что русские и получили ненависть моджахедов. Американцы думали, что они пойдут другим путем: они вложат в эту дикую страну деньги, построят школы и больницы, университеты и кинотеатры, и все разрешится само собой. В городах почти так и случилось. Но в горы, в племена, в клановую систему школы и кинотеатры так и не проникли. Не успели за 20 лет. Потому что за 20 лет невозможно вытащить страну из беспросветного тысячелетнего мрака. Особенно, если она не очень-то этого и хочет.

А еще американцы даже не заметили, что тоже поднабрались в Афганистане средневековья, добавили его к своим сегрегаторским тараканам и получили за 20 лет тесных контактов с первобытностью такую взрывоопасную черно-белую смесь, которая едва не снесла их пародию на римский Капитолий и псевдо-римских сенаторов.

Россия, которая между капельками, или сплошная Кин-Дза-Дза

Россия, воспользовавшись провалом США и образовавшимся как бы вакуумом, решила повторить попытку укрепиться в Афганистане, чтобы оттуда влиять на Китай, Индию, Пакистан и арабский мир.

Прямо сейчас православная Россия проводит военные учения вместе с мусульманским Таджикистаном на его территории, демонстрируя мусульманскому Талибану, что ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) своих не бросает.

Но еще вчера россияне заверяли талибов (запрещенных на их территории), что признают их правительство, поддержат, помогут, обогреют и... как-то вместе порешают проблему наркотрафика, которым Талибан сам кормился последние 20 лет, а теперь как-то выживать надо, а значит, - с кем-то делиться. С кем-то сильным. А почему бы и не с Россией. Тем более, что трафик-то все равно идет именно через Россию. Удобно.

А позавчера Россия активно развивала контакты с мусульманскими Турцией и Азербайджаном.

А позапозавчера Россия проиграла войну Чечне и теперь платит маленькой, но очень наглой мусульманской стране огромную дань.

А еще ранее Россия в ипостаси СССР воевала с афганскими мусульманами-моджахедами, войну им проиграла и отступила с потерями.

А мусульмане России давно уже втихаря живут по шариату, игнорируя законы в общем-то православной, а по закону - как бы светской страны.

С другой стороны - Россия старается втереться в доверие к хитрым китайцам, а с третьей - кошмарит Европу своей монополией на газ и угрожает США своими лазером и новыми ракетами, отпугивая американцев от Украины.

Но средневековье и тут берет верх. Потому-то Россия, со своим допотопным проржавевшим бытом и новейшим оружием, и напоминает планету Плюк из фильма Кин-Дза-Дза. Они снова вздумали переиграть талибов: стать для них чатланами, а их использовать в своих целях, как пацаков. И не только талибов. Пацаками россияне считают весь мир. Ну, разве что перед Китаем делают иногда "Ку!" Но фигу в кармане при этом, естественно, держат. Особенно сейчас, когда что-то в Китае снова пошло не так, и полуторамиллиардную страну накрыл энергетический кризис.

Для чего Афганистан Китаю

То, что не получилось у трех империй Запада - Британской, Российской и Американской - хочет провернуть Великая Поднебесная.

Китайцы чем-то похожи на афганцев, потому что сами одной ногой увязли в средневековье со своим культом сыновей, который привел к демографическим перекосам, со своим стремлением отрезать народ от большого мира, ограничивая интернет, с маниакальной уверенностью в силе коммунистической идеологии и практики. Они думают, что хорошо понимают мусульман, изучая в своих концлагерях уйгуров. У самих китайцев религии практически нет, но зато есть идеология, которая в известном смысле еще более мракобесное явление, чем поклонение неким небесным сущностям. В этом смысле они мало чем отличаются от талибов, требуя от своего народа полного подчинения и идеологической правоверности. Правда, просвещение у них на высшем уровне, бороды не растут, а женщины посвободнее, чем в некоторых европейских странах. При этом китайцы, как и талибы, стараются строго следить за моралью и соблюдением определенных норм поведения.

В недавней статье на сайте американского информационного канала "FoxNews" эксперт по вопросам Китая американец Гордон Чанг сказал следующее:

"Поскольку китайцы более агрессивные, думаю, что у них будет больше шансов достичь своих целей в Афганистане, чем у нас. Но наличие большего шанса не означает, что они добьются успеха. Думаю, им просто потребуется больше времени, чтобы потерпеть неудачу".

Сейчас Пекин, похоже, ждет своего часа, чтобы получить возможность войти в захваченную талибами страну. Афганистан может обеспечить Китаю доступ к Ирану и Ближнему Востоку, а также путь к Аравийскому морю и к Индийскому океану и далее в Африку. Китай всегда стремился овладеть ископаемыми Афганистана, который обладает минеральными богатствами на сумму от 1 до 3 трлн долларов, включая редкие полудрагоценные камни, медь, железо, золото, уран и литий. Китайские лидеры уже ведут переговоры с властями Кабула об инвестировании в инфраструктуру Афганистана в рамках международной инициативы Китая "Один пояс, один путь". Сделка с афганским правительством продлит проект Китай-Пакистанского экономического коридора стоимостью 62 млрд долларов, который начался в 2013 году.

Чанг, однако, предположил, что цена добычи полезных ископаемых в Афганистане будет намного выше, чем китайцы предполагают сейчас, потому что Афганистан - неуправляемая страна. Возможно, Китай планирует устроить там тотальный "воспитательный лагерь" по отработанной на уйгурах технологии, но вряд ли они столь же агрессивны и злобны, как элементы, с которыми им предстоит столкнуться. У них прекрасные отношения с Талибаном, но Талибан - не единственный элемент афганского общества. Есть много боевиков с очень разными интересами. Индия может настроить эти группировки против Китая в Афганистане, сбить с толку китайцев и подавить их, - считает Чанг.

"У Пекина много денег, они могут много всего сделать, но они не могут делать все, и прямо сейчас они перегружены. И похоже, что они собираются добавить еще одно задание для себя, да, может быть, они могут добиться успеха, но за это придется заплатить огромную цену. Я бы хотел, чтобы Китай увяз в Афганистане. На это будет интересно посмотреть", - признался Чанг.

Тогда он еще не знал, что уже осенью Китай будет сотрясать энергетический кризис, и Пекину пока не до Афганистана. Со своими бы проблемами разобраться.

В этом вот вся политика мировых акул: столкнуть своих противников лбами и смотреть, как они увязают в проблемах.

И тут, видимо, не стоит думать, что американцы совсем так уж и ушли. Они отступили и готовы понаблюдать, как увязнут в Афганской проблеме их враги: Китай и, конечно, Россия.

Зародыши большой войны

Их, этих зародышей, на планете хватает.

Сектор Газа и Израиль. Азербайджан и Армения. Сербия и Косово. Сирия, Йемен, Мьянма, Ливия.

Украина восьмой год в войне. Ну, и теперь вот полыхнуло в Афганистане.

И обратите внимание, где бы ни зарождался конфликт, который грозит из локального превратиться в глобальный - везде так или иначе присутствует Россия. А если покопаться глубже, выяснится, что не просто присутствует, а именно Россия конфликт спровоцировала и подпитывает.

И при этом такой вот парадокс: всегда она как-то странно не на "той" стороне.

В Ливии поддерживает повстанцев против официального правительства.

В Мьянме - поддерживает устроившую переворот хунту.

В Сирии - в союзе с разжигателем гражданского конфликта, ненавистным народу Асадом.

В Северной Корее - дружит с диктатором Ыном.

В Беларуси - братается с нелигитимным Лукашенко.

В Украине - финансирует фашиствующих боевиков.

Даже сейчас в Германии, в ходе выборов в бундестаг, Россия поддерживала и подкармливала ультраправых и коммунистов.

А в Афганистане - она на стороне ею же запрещенных ультраконсервативных террористов-талибов.

В этом плане Россию вполне можно назвать хранительницей и вдохновительницей глобального средневекового ультраконсервативного дискурса.

И вечный тяжкий вопрос: а нам-то что делать?

И вечный простой ответ: изживать в себе средневековое мракобесие. Изживать в себе раба. Раба веры, богов, идеологий. Раба традиций, привычек и заблуждений. Раба жадности и агрессивности. Образовываться. Просвещаться. Брить бороды. Снимать паранджу. Делать селфи и носить белые кроссовки. И не то, чтобы совсем уж отказаться от храмов, но почаще глядеться в звездное небо и понимать, что средневековую психологию к звездам тащить как-то не с руки.

Понятно, что женщинам Афганистана такой совет сейчас не поможет. А чья-то дружба с Талибаном только ухудшит их положение, потому что упрочит власть религиозных фанатиков. Поддержка Талибана вполне может настолько укрепить его власть, что его апологеты захотят (вообще-то, они уже хотят!) подчинить шариату в наиболее жесткой и жестокой версии - весь цивилизованный мир. И у талибов найдутся в этом как бы цивилизованном мире немало приверженцев, соратников и последователей. Потому что мрачное средневековье все еще благополучно процветает и в нас, и вокруг нас...

Ирина Шевченко, Изюм, InfoKava