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Украинский экспорт в ЕС вырос более чем на треть

23:00, 10 июн 2021
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Украина нарастила экспорт товаров в Европейский Союз до рекордных показателей и рассчитывает на серьезное обновление торговой части Соглашения об ассоциации уже в этом году, отмечает премьер-министр. По словам Дениса Шмыгаля, с января по май 2021 года показатели украинского экспорта в страны ЕС выросли более чем на треть, достигнув рекордного уровня, передает УНИАН.

«Это дополнительные $2,7 млрд выручки для украинского экспорта», — уточнил премьер во время вчерашнего заседания Кабмина.
Он также отметил, что сегодня ЕС является основным торговым партнером Украины, и анонсировал «серьезное обновление» Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ближайшие месяцы: речь, уточняет глава правительства, идет о торговой части документа.
«Будем работать и дальше, чтобы украинские предприниматели получали наиболее полный доступ к рынкам Европы. И не только», — заявил Денис Шмыгаль.
Стоит отметить, что, согласно прогнозу экономического и социального развития Украины, утвержденному Кабмином на прошлой неделе, рост экспорта товаров и услуг в 2022 году составит 6,5%. При этом в 2023 году рост ускорится до 7,7%, а в 2024-м — до 7,9%, ожидают в правительстве.
Напомним, ранее сообщалось о том, что, по словам замминистра экономики, торгового представителя Украины Тараса Качки, к Саммиту Украина-ЕС, запланированному на октябрь 2021 года, должна быть обновлена торговая часть Соглашения об ассоциации.



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