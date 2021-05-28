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В школе будут растить ІТ-специалистов: информатику введут с первых классов

23:30, 28 май 2021
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В следующем учебном году информатику в Украине повсеместно начнут добавлять в программу начальной школы, а детей будут учить азам программирования с помощью игр. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Уточняется, что реформа ІТ-образования предусмотрена в связи с выросшим спросом на специалистов этого профиля. Причем спрос возрос и за границей – именно на украинских «айтишников».
Дисциплину «информатика» будут преподавать с корректировками. Реформы планируют начать вводить уже в сентябре. А через год обновленный предмет запустят во всех школах и классах.
Отмечено, что детям с 1-го класса хотят показывать, как искать в интернете информацию и ее анализировать. Основам цифровой грамотности намерены обучать, используя геймерские приемы и разнообразные инструменты программирования.
К реформированию школьной программы хотят привлечь ІТ-компании и МОН. Учителя при этом будут больше выступать наставниками, которые могли бы заинтересовать детей и сопровождать их в процессе.



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