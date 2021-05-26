Двойные стандарты для антимайдановцев и не только: "это другое"

К размышлениям на этот раз подтолкнули события в Беларуси. Человек - странное существо. Он не только считает, что истина у каждого своя, но сам для себя часто при различных обстоятельствах считает истиной совсем противоположные вещи, даже не замечая этого.

21 век по праву можно назвать временем «большого срача» в Интернет-сетях. Потому что сейчас каждый, спрятавшись за анонимным ником, имеет возможность в любой процесс или любое событие вставить свои «пять копеек". И этому не мешает ни уровень образования или культуры, ни уровень интеллекта, ни политические предпочтения, ни что-либо другое. Потому что каждый сейчас считает не только своим правом, но иногда и обязанностью влезть в обсуждение и обнародовать свое мнение. Мнениями, комментариями, экспертными свидетельствами, а чаще всего - бото-нашествием сейчас зарабатывают на жизнь. Сейчас даже уважаемые телевизионные политшоу прибегают к обнародованию того, о чем говорится в социальных сетях, считая это голосом народа.

И вот, чем больше знакомишься с этим «интернет-голосом», тем рельефнее у этого «интернет-народа» проступают двойные стандарты относительно всего, но чаще всего - политики государств, партий и отдельных функционеров или, как теперь модно говорить, экспертов.

И надо сказать, что условные «революционеры-майдановцы» здесь куда честнее, чем условные «консерваторы-антимайдановцы».

Судите сами.

Возьмем опять же условную точку отсчета - революцию (или переворот) 1917 года в Российской империи.

Эта революция в умах советского человека - как матрица. Была и есть. А советских людей на постсоветском пространстве все еще большинство, к тому же к ним странным образом присоединяются внуки, которые того Советского Союза в глаза не видели, но считают, что знают о нем больше правды, чем те, кто в нем жил.

В чем же здесь двойные стандарты?

В отношении самого факта революции, бунта, сопротивления или уличного противостояния.

Потому что революционеры-большевики 1917 во главе с Лениным-Сталиным - герои, а современные революционеры-майдановцы - «кастрюлеголовые» фашисты-бандеровцы, потому что для тех, кто против Майдана - «это другое»!

Большевики разрушили большое и достаточно успешное государство, развивавшееся почти как все в Европе. Ну и что? Сделали государство для народа! А бандеровцы государство Януковича уничтожили, а народу что? Поэтому - для вас это другое! (Не будем здесь говорить о том, что большевики советское государство строили кровавыми руками, и не 7 лет, а по крайней мере 20, и куда с большими ресурсами, чем Украина.)

Большевикам помогли свалить Российскую империю немецкие капиталисты. Ну и что? А бандеровцев американцы с немцами, вы считаете, финансируют против России.

Большевики вырезали силу множество людей. Ну и что? Резали врагов народа! А бандеровцы, вы говорите, убивают "народ Донбасса".

Большевики заморили голодом десятки миллионов людей, среди которых большинство - украинцы! И что? Это американские байки! А бандеровцы, вы говорите, коммунальные подняли - вот что главное!

Большевики запретили ходить в церкви. Ну и что? Попы были врагами народа! А бандеровцы русскую церковь притесняют. Это другое, вам кажется?

Большевики в гулагах искореняли инакомыслящих. И что с того? Невинных туда не сажали! А бандеровцы каналы Медведчука закрыли и омоновцев вместе с «защитниками» Донбасса сажают. Это, конечно, страшнее Гулага и вообще другое.



Большевики силой принуждали к советскому патриотизму и русскому языку. И что? Бандеровцы всем навязывают свои украинские ценности и язык. Это другое, уверяете вы?

Даже несмотря на то, что во время Второй мировой войны в СССР было не счесть людей, которые не приняли «советские ценности» и готовы были сотрудничать даже с пришедшим врагом, чтобы свергнуть советское государство, даже несмотря на это, через 70 лет после трагедии сталинские мифы не исчезли. Ведь это - другое, уверены вы...

Памятники большевикам сносить нельзя. Улицы и города с их именами переименовывать - преступление. Символику красного террора запрещать - нельзя! А вот с Майданом (как олицетворением борьбы украинского народа с олигархами, ворами и предателями от Партии регионов) надо поступать как можно более жестоко!

«Совки» несут цветы к памятникам Ленину (там, где они еще есть), сто раз в Харькове возвращают проспекту имя Жукова, носят знамена с серпом и молотом, ностальгируют по советскому счастью, а в соцсетях настаивают, что надо было бы Майдан подавить и залить кровью. Потому что Майдан...

А что Майдан?

Да, майданную Украину поддерживают ЕС, США и НАТО. А Ленину ведь тоже за развал России платили европейцы. Ошиблись. Сами вскормили, сами теперь и делать что - не знают...

Да, постмайданная Украина строит украинскую самостоятельную, независимую державу. Это очень тяжело. Посмотрите на все постколониальные государства - им всем тяжело. А в СССР борьбу с колониализмом поддерживали и считали прогрессом. Что же изменилось? 14 республик тоже были колониями СССР. Вон Путин в последней своей речи признал, что Россия никогда не исчезала, что и СССР, и РФ - это все та же Россия! Поэтому Индии, например, там Кении, даже англоязычной Австралии было и можно, и нужно сбросить ярмо Великобритании, а Украине сбросить ярмо России - категорически нельзя! Подавить ее за это, изменницу!

Да, постмайданная Украина заботится о своем языке и о своей культуре. Почему нельзя? Почему СССР имел право на русификацию и унификацию населения, чтобы оно именовалось одним названием - советский русскоязычный человек? И не только имел право, но за 70 лет сделал это. Все 14 «сестер» до сих пор возрождают свои языки и свою культурную идентичность после удушающих советских интернационалистических объятий. Им говорили, что все можно, а делали все, чтобы вырастить «нового человека», который почти не имеет этнических признаков. Кажется, именно поэтому все и разбежались, когда ослабли «братско-сестринские» объятия. И возвращаться никто не собирается.

Кроме Беларуси.

Действительно - в Беларуси многие все еще хотят в Россию и поддерживают все действия Лукашенко.

Если заглянуть в те же соцсети, то видишь, с удивлением и ужасом, сколько то ли реальных людей, то ли ботов откровенно радуются аресту Протасевича, поздравляют батьку Луку с блестящей операцией, и думают, что именно так надо было бы действовать и в Украине, тогда бы и там был порядок, а не майдановские страсти...

А что такого сделал Протасевич?

Ленин в свое время заявил, что «из искры возгорится пламя», и создал революционную газету «Искра», которую нам в школьной истории подавали, как удобный инструмент большевистской пропаганды, и таки зажег революционное пламя. Печатали газету где-то за границей России, а Сталин и другие революционеры-боевики-террористы контрабандой ввозили ее в империю, подрывая ее, таким образом, и снаружи, и изнутри. Вот им было можно! Вот они совершали подвиг! А Протасевичу - нельзя, Протасевич совершил преступление! Почему? Потому что это... другое для вас! Да? В этом дело? Правнуки научились информировать народ и этим активизировать его на примерах легендарных прадедов, на которых молятся в государстве, а выяснилось - что для вас это преступление...

Двойные стандарты...

Белорусы эти двойные стандарты применили и к Украине, когда как мантру повторяли, что у них Майдана не будет, потому что они люди умеренные, с кастрюлями на голове скакать не станут, цветочков не потопчут, обойдутся без «коктейлей Молотова» и сожжения шин. Они не сбрасывали памятников Ленину, не создавали (как Ленин!) боевых дружин, не принимали (как Ленин!) денег у «иностранных агентов» не становились соросятами. Они хотели сделать все мирно и «цивилизованно». Они только писали и читали «Нехту» Протасевича. Как Ленин и большевики «Искру». И вот, теперь - расплачиваются. И расплачиваться будут еще долго.

Потому что двойные стандарты - они же требуют жертв.

Потому что, когда у тебя нет одной постоянной мысли о чем-то, когда тебя бросает из одной стороны в другую, когда ты одну и ту же вещь одновременно считаешь и белой, и черной - ты легкая добыча! Тебя обязательно поймают те, кто такую ​​кашу в твоей голове устроил для достижения своих интересов, а ты не смог этому противостоять.

И тогда тебе можно впаривать все, что угодно. Просто говорить - «это другое». Без аргументов и доказательств. На белое говорить - черное, а на черное - это белое.

И ты поверишь и согласишься.

Как уже почти согласился с тем, что операция по захвату военных преступников, боевиков-вагнеровцев, которую планировала Украина вместе с международными силовиками и авиакомпанией, которой принадлежал запланированный самолет, и пиратское задержание журналиста Протасевича, который хотел помочь свалить преступный режим - это одно и то же.

Поэтому, надо понять: если вы за большевиков и революцию 1917 года со всеми ее героями на 70 лет вперед - вы должны быть и за Майдан. А если вы против Майдана, то должны быть и против большевиков и того, что они построили. Потому что между этими явлениями нет принципиальной разницы. И те, и другие - уничтожили государство, которое было, взяли власть и строят свое государство по своим представлениям: через репрессии, уничтожение внутренних врагов, «новую экономическую политику», помощь Запада, а затем - видно будет, так далеко заглядывать трудно (по этой логике, мы где-то в условном 1924 году!).

А если вам мило то, что случилось сто лет назад и затем "варилось" еще семьдесят лет подряд, а то, что происходит в Украине сейчас, для вас гадко - у вас с головой проблемы. Чтобы почувствовать ясность мышления, перед тем, как голосовать за подавление Майдана, подавите в себе СССР во всех его проявлениях. Только так будет честно. Только так исчезнут двойные стандарты.

Если же вы будете их - двойные стандарты! - отстаивать, искать аргументы за любовь к большевикам и за ненависть к Майдану - вашу личность обязательно разорвет на части страшный зверь под страшным названием «когнитивный диссонанс». А то и биполярное расстройство достанет...

Константин Кузьменко, Киев