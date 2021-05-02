Украина открыла восемь новых рынков для своих экспортеров: коровы - в ОАЭ, яйца - в Эфиопию

Украинские предприниматели будут поставлять в ОАЭ крупный рогатый скот и много другой сельхозпродукции. Об этом написала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая на своей странице в сети Facebook.

Магалецкая отметила, что в Японию, Ливию, Аргентину и Ливан теперь можно поставлять украинское молоко и молокопродукты. Эфиопия стала открытой для украинских производителей яиц; Сербия - для украинского животного белка; ОАЭ - для крупного рогатого скота.

Открыли также один необычный и интересный рынок - Литву. Теперь в эту страну можно экспортировать арахнид для нужд защиты растений. Речь идет о энтомофагов - насекомых, потребляющих или паразитируют на вредителях растений и используются для защиты сельскохозяйственных культур.

Сейчас 63 товарные позиции в 11 государствах и международных экономических организациях пересогласований. Это означает, что украинские экспортеры сохранили возможности для поставки продукции. Магалецкая отметила, что речь идет прежде всего о странах СНГ, ведь Украина вышла из договоренностей в рамках этой организации.

Магалецкая также напомнила, что также было восстановлено экспорт продукции украинского птицеводства в ЕС.

«Это стало возможным благодаря достижению признания ЕС зонирования Украины по высокопатогенным гриппом птицы. Проводится работа по открытию рынков на всех континентах. Пока название наиболее перспективные для экспортеров страны: ЕС, Китай, Сингапур, Индия, Вьетнам, ЮАР, Индонезия », - написала руководительница Держпродспоживслужбы.

Напомним, по результатам 2020 товарооборот между Украиной и Китаем вырос на 20,5% - до до 15,4 млрд долл, из которых экспорт увеличился вдвое - до 7,1 млрд долл.







