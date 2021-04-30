Будущее уже тут: в Украине развивается инфраструктура для электротранспорта

Укравтодор совместно с ЕБРР начинает проект развития инфраструктуры для электротранспорта, который учтет запрос бизнеса и владельцев электротранспорта, а также стратегические задачи по развитию электронной мобильности, сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Консультантом ЕБРР в этом проекте выступает международная компания Atkins. По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, общий проект поможет адаптировать дорожную инфраструктуру Украины к глобальным тенденциям транспортного рынка.

Отмечается, что проект учтет также выполнение целей Зеленого курса и выполнение президентской программы "Большая стройка".

"Мировые автопроизводители массово увеличивают долю электрокаров, некоторые планируют до 2030 полностью перейти на электротранспорт, ведь его использование соответствует экологическим и энергетическим вызовам мира. В рамках "Большой стройки" отдельные проекты по развитию придорожной инфраструктуры, повышению безопасности движения, новой дорожной навигации будут интегрированы в проект е-мобильности", - отметил Кубраков.

Проект е-мобильности будут развивать в рамках соглашения, подписанного в прошлом году между Укравтодором и ЕБРР, включающего реконструкцию почти 300 км дороги M-05 Киев - Одесса, строительство Северного обхода Львова, а также реформирование системы закупок, повышение безопасности движения, развитие инфраструктуры для электротранспорта и борьбу с коррупцией.

Ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал об открытии после ремонта моста через Хаджибейский лиман в Одесской области. Трасса европейского качества, восстановленная ​​и расширенная благодаря программе Зеленского "Большая стройка", позволит избавиться от пробок на подъездах к Одессе.







