Мир погрузился в винопитие: за год человечество выпило вина объемом с озеро Байкал

На всей планете люди за 2020 год выпили 234 миллиона гектолитров вина, говорится в отчете Международной организации виноградарства и виноделия, сообщает УНН.

За 2020 год население планеты выпило 234 миллиона гектолитров вина, что по объему ровно самому глубоком озеру в мире - Байкал. И это самый низкий показатель за 19 лет - с 2002 года. Так, в 2020 году мировое потребление вина снизилось на 3% по сравнению с 2019-м.

Значительнее всего потребление вина снизилось в Китае (-17,4%) и ЮАР (-19,4%). Наиболее потребление вина увеличилось в Бразилии (+ 18,4%).

Снижение потребления вина связывают с закрытием заведений во время локдаунов и с ограничением туристических поездок.

Отметим, что в Украине наблюдается устойчивый спрос на винные напитки, популярные также в Испании, Италии и Франции, особенно среди молодежи как альтернатива шампанскому.

Напомним, коллекцию украинских винных напитков Caprizo пополнила пикантная новинка, изготовленная из самых любимых и узнаваемых во всем мире европейских сортов винограда "Мускат".







