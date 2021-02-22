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Бизнес / Потребрынок

Самогон из чернобыльских яблочек и водички отправят в Великобританию

23:30, 22 фев 2021
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Объединение британско-украинских ученых, которое работает над восстановлением природной среды, пострадавшей в результате аварии на Чернобыльской АЭС, организовали интересный проект. С чернобыльских яблок и воды они выгнали крафтовой самогон, партия которого отправилась на экспорт в Великобританию. Об этом рассказал УНН соучредитель проекта Юрий Митин.

“Есть предприятие из Великобритании, основанное британскими и украинскими учеными, работавшими над научными вопросами восстановления природной среды, пострадавшей в результате аварии на ЧАЭС. И начали такой проект: мы взяли сырье, что происходит с территорий, загрязненных в результате аварий. Но сырье брали не напрямую в зоне отчуждения, а из Житомирской области, Народицкий район. А воду брали уже из Чернобыля. Отвезли потом это все на Закарпатье, где руководитель производства крафтового, который даже когда-то также работал на предприятии, связанном с зоной отчуждения, радостно отозвался на наше предложение сотрудничества по изготовлению алкогольного напитка. Мы сделали первую партию, и она в ближайшее время отправится в Великобританию на экспорт в полном объеме”, — рассказал Митин детали изготовления “радиоактивного” самогона.

Отдельно он заверил, что алкоголь абсолютно безопасен и должен популяризировать стигматизированную зону отчуждения, куда постепенно возвращается жизнь.

“Сырье — яблоки и вода — прошли контроль радиационный, контроль на содержание всех опасных примесей. Анализы показали, что сырье полностью безопасно. После производства продукции на предприятии есть лаборатория, которая делает входной и выходной контроль. В том и заключалась суть научных опытов: при использовании даже загрязненного сырья, когда ты его сбраживаешь, а затем перегоняешь на специальном оборудовании, то опасные примеси остаются в отходах производства, в готовую алкогольную продукцию они не проходят”, — пояснил Митин.

Тренд на крафтовой алкоголь (не обязательно “радиоактивный), по мнению экспертов, является запросом украинского потребителя на премиальное качество, уникальность и местного производителя при умеренной цене за счет локального производства.

Напомним, что в Украине сейчас довольно большое количество крафтовых производителей алкоголя — особенно пива и настоек. А вот среди популярных крафтовой водок известная “Др.Житник” производства ЛВЗ “PRIME”. Еще в 2018 году отечественный производитель запустил на рынок первую крафтовую водку на основе авторских рецептов известного ботаника Клима Житника.

К слову, ликеро-водочный завод “PRIME” входит в перечень ТОП-5 отечественных производителей качественной водки вместе с компаниями “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).


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