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Модернизация Русланов и новые самолеты: ГП "Антонов" поделилось планами на 2021 год

23:00, 19 апр 2021
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В 2021 году авиаконцерн ГП "Антонов" планирует собирать четыре самолета Ан-178 и провести капитальный ремонт двух Ан-124-100 "Руслан". Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщили в "Антонове".

"Запланировано строительство планера для первого Ан-178 для Министерства обороны Украина, сборка фюзеляжа для второго, подготовка агрегатов и деталей для третьего Ан-178. (Планируется, – ред.) сборка самолета Ан-178 для МВД Перу", – заявили в ГП.
"Антонов" также планирует провести глубокую модернизацию самолета "Руслан" по программе импортозамещения. Еще один Руслан Антонова ожидает ремонт.
Также в этом году Антонов планирует произвести запчасти и детали для Ан-32 по заказу ВВС Индии.
Ожидаемый доход предприятия за год составит 9,5 млрд грн. Чистая прибыль – 843 млн грн. В планах Антонова капитальные инвестиции на 720 млн грн.
Напомним
* 29 декабря Министерство обороны Украины и ГП "Антонов" подписали меморандум, в рамках которого компания должна построить три Ан-178 для ВСУ. Армия может получить новые самолеты от Антонова впервые за время независимости Украины. Первый фюзеляж должны собрать в мае 2021-го.
* 4 января 2021-го стало известно, что АО "Укрэксимбанк" предоставит ГП "Антонов" кредит в 3 млрд грн на постройку трех самолетов Ан-178 для Вооруженных сил Украины.
* 7 апреля Кабинет министров утвердил финансовый план Антонова.


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