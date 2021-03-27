Климат меняется катастрофически, а президент...

Зеленский у власти почти два года. Власть у него практически абсолютная: на всех ключевых постах его люди, в Раде - большинство, Аваков - прочно держит оборону. Зеленский имеет возможность проводить любые решения, указы и реформы. Если ему кто и мешает, то только свободолюбивая украинская улица и злобный ковид. И что же происходит в стране, которую президент в момент выборов обещал изменить до неузнаваемости в пику "папереднику" и в лучшую, понятное дело, сторону?

Что имеем

Цены выросли практически на все группы товаров. Тарифы за коммуналку зашкаливают. Растут долги населения и долги государства по социальным выплатам. Коррупция процветает. Промышленность падает. Реформы заторможены. В казне дыры и пропасти. Деньги из ковидного фонда истрачены на дороги сомнительного качества. Люди гибнут от коронавируса, не дождавшись должной помощи. Более года не происходит обмен пленными. Режим прекращения огня на фронте - фикция. Медленно, но уверенно нарастают уличные протесты. Рейтинги "слуг" так же медленно, но неотвратимо снижаются. А мы, народ Украины, всё так же не знаем, что за "кот" в нашем президентском "мешке": о чём он думает, о чём мечтает, что планирует, что готовит нам на завтра, на ближайшее время и на оставшиеся ему (как президенту!) три года? Хотя, одно, кажется, уже известно: руководить ему так понравилось, что он мечтает о втором президентском сроке, хотя клялся "разрулить" всё за один...

Чем занят президент Зеленский

Жаждет посадить Порошенко. Пытается национализировать "Мотор Сич". Обижается на разбитые двери президентского офиса. Вводит сомнительные санкции. Пресекает создание ЧВК по-украински. Проводит аудит указов Януковича. Увольняет судей. Приказывает Хомчаку разобраться с обстрелами наших позиций боевиками. Просит о встрече с мировыми лидерами в рамках Нормандского формата.

О чём президент Зеленский забыл

Об обещании жить скромно. О снижении коммунальных тарифов. О создании рабочих мест. Об искоренении бедности. Об уничтожении "схем". Об изгнании олигархов. О реформировании судебной системы. Об отечественной вакцине против коронавируса. О вручении подозрений тем, в отношени кого введены санкции. О том, с кем воюет Украина. О том, что украинцы привыкли сами решать, кто у них будет президентом.

Какие слухи ходят по стране

Что Зеленский все еще под колпаком у Коломойского. Что Зеленский договорился с Медведчуком. Что Зеленский сотрудничает с Вовком и Портновым. Что Зеленский боится расследования о сливе операции по "вагнеровцам". Что Зеленский втихаря договаривается с лидерами нормандской четверки о сливе Донбасса и Украины.

Что имеем в сухом остатке

МВФ не даёт денег. Мировые лидеры о чем-то договариваются за спиной Украины и не считают нужным даже поставить её об этом в известность. В ООН за Украину подписалось всего 46 стран из почти двухсот. Не звонит Байден. И не приглашает на апрельский саммит по климату.

А он - климат! - меняется быстро и катастрофически...

Ирина Шевченко, Изюм. InfoKava