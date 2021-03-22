ВВП Украины сократился на 4%, но Минэкономики не теряет оптимизма

По ряду разных причин, среди которых определённое место занимает пандемия ковида, ВВП Украины по итогам прошлого года ощутимо сократился.

Реальный ВВП Украины сократился на 4% в 2020 году, номинальный ВВП, то есть в фактических ценах, составил 4,194 трлн грн. Это произошло впервые с 2015 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

ВВП в расчете на одну душу составляет 100,5 тысяч гривень.

Больше всего по расчетам Госкомстата пострадали сфера временного размещения и организация питания, которая по объему в 2020 году сократилась на 28,5%. За ней располагается сфера транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, которая потеряла 16,4% от объема.

Некоторые секторы все же имели возможность увеличить объем производства. Это касается строительства (+ 5,2%), оптовой и розничной торговли (+ 4,9%) и информации и коммуникации (+ 2,3%).

Тем не менее, в Минэкономики сохраняют прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП.

По расчетам Министерства экономики, в январе ВВП Украины сократился на 2,6 - 2,8%, в том числе из-за январского локдауна.

В Минэкономики прогнозируют, что по итогам 1 квартала 2021 года падение ВВП может достичь 3%.

В 2021 году, согласно прогнозу правительства, ВВП вырастет на 4,6%.

Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в 2021 году на уровне 3%, октябрьские прогнозы были вдвое меньше - 1,5%.

Источник: Экономическая правда