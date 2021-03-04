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Искусственное мясо и рыба уже в Украине: котлеты, бургеры, сосиски и даже фрикадельки

20:00, 04 мар 2021
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Мир безповоротно изменяется и еда в нём изменяется также. Компания Nestle запускает в Украине продажу линейки растительных продуктов Garden Gourmet, напоминающих мясо по вкусу, внешнему виду и текстуре. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию от пресс-службы компании.

В линейку продуктов Garden Gourmet в Украине войдут растительные котлеты для бургера, растительные сосиски, растительные фрикадельки и вегетарианские наггетсы, говорится в сообщении.

На начальном этапе, продукция из растительного мяса будет поставляться для нескольких ресторанов Киева и Львова.

На полках украинских супермаркетов продукция Garden Gourmet появится в конце 2021 года.

Garden Gourmet – европейский бренд растительной пищи, производственные мощности которого находятся в Чехии.

Напомним

30 сентября 2020 года украинец запустил производство растительного мяса. 11 января 2021 года кондитерская компания АВК начала производство искусственного мяса под брендом Dreameat. А 11 февраля на украинский рынок вышла продукция американского бренда-производителя растительной рыбы Good Catch.


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