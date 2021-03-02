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Бизнес / Финансы

"Доступная ипотека 7%": подписаны первые договоры с банками

23:30, 02 мар 2021
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В рамках Государственной программы "Доступная ипотека 7%" две семьи уже подписали договоры с банками . С заключением соглашений их поздравил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Главы государства.

"Будем работать над тем, чтобы кредиты на жилье под 7% были действительно доступными для всех в Украине. Особенно для молодых семей, которые только становятся на ноги и нуждаются в поддержке", - сказал Глава государства во время общения с семьями.

Договоры подписали семья Сергея и Валерии Лапченко, которые ждут пополнения, и Максима и Натальи Максимюк, которые воспитывают 4-летнего сына Марата. Обе семьи из Херсона, но уже длительное время проживают в столице. Подписание состоялось на площадке Всеукраинского форума "Украина 30. Развитие правосудия" в Киеве.

Напомним

По условиям программы, объектом ипотеки может быть как квартира, так и частный дом не старше шести лет. Кредит предоставляется на срок до 20 лет. Максимальная стоимость объекта - 2,5 млн грн, а сумма ипотеки - 2 млн грн. Первый минимальный взнос - 15%. Ипотечная ставка - 7%.

26 февраля 2021 года состоялось подписание договоров между Фондом развития предпринимательства и первыми 7-ю банками - участниками госпрограммы "Доступная ипотека 7%".

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 27 января утвердил решение об удешевлении стоимости ипотечных кредитов с 15 до 7% годовых.

По данным НБУ, в прошлом году спрос на ипотеку среди населения рекордно вырос, в том числе на фоне снижения процентов по ипотечным кредитам.

По мнению эксперта, удешевление стоимости ипотечных кредитов до 7% годовых способно оживить рынок недвижимости, если отдавать деньги можно будет в течение длительного срока.


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