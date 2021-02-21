Автомобиль теперь можно купить без посещения Сервисного центра МВД

По утверждению главы МВД Арсена Авакова, правительство поддержало инициативу Министерства внутренних дел Украины по упрощению процедуры приобретения транспортного средства.

"Теперь зарегистрировать такси, мотоцикл, грузовик и получить полный комплект документов возможно прямо в автосалоне без посещения Сервисного центра МВД. Это - очередной шаг к созданию современного государственного сервиса МВД!", - сообщил Аваков в Твиттере.

Новый сервис, сообщается на сайте МВД, направлен на упрощение процедуры приобретения нового транспортного средства.

"Юридическое лицо и граждане, которые приобрели новое транспортное средство, сэкономят свое время и ресурсы… Меньше коррупционных рисков, менее времени на оформление, более комфортный сервис", - отметил Аваков,

Аваков отметил, что Сервисные центры полностью готовы к предоставлению новой услуги.

Было бы интересно узнать о первых результатах действия процедуры приобретения транспортного средства через автосалон от непосредственных участников купли-продажи.

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