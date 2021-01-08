Трампиада: у нас это невозможно

Он очень хотел остаться. Хотел так сильно, что забыл, в какой стране живет. Но страна не забыла о своих правилах, принципах и законах.

Сегодня все заняты сравнениями.

Сравнивают Трампа и Януковича, Трампа и Лукашенко, Трампа и Зеленского, Трампа и... Нет, с Путиным и Порошенко как раз таки Трампа и не сравнивают. Да и ни с одним из американских президентов, которые уходили и приходили без крови и смерти в момент передачи власти, тоже сравнить 45-го невозможно.

Сравнивают украинские майданы, белорусские мирные хождения, российские болотные страсти, азиатские перевороты и вообще все подряд протесты и бунты с тем, что произошло 6 января в Вашингтоне.

И все чаще аналитики приходят к выводу, что сравнения некорректны, потому что, если, на первый взгляд, протесты американцев и напоминают украинские и белорусские, скажем (с ними сравнивают чаще всего), но при более внимательном рассмотрении оказывается, что ничего общего практически нет. Даже если взять во внимание пять смертей и много крови. Поэтому давайте посмотрим не на общее, а на разницу.

1. Немного истории

Еще Джордж Вашингтон предупреждал, что партии - это зло, и они ведут не к единству, а к разъединению страны. Но партии возникали, распадались, умирали и трансформировались. К середине 19 века, после гражданской войны, в США сформировалась двухпартийная система: возникли демократическая и республиканская партии. Изначально республиканцы действовали в основном на "продвинутом" севере и были как бы более прогрессивными, а демократы действовали на рабовладельческом юге и были более консервативны. Позже обе партии стали общенациональными и очень сильно трансформировались.

Под наплывом мигрантов, которые оседали, в основном, в американских городах, "южная", изначально "рабовладельческая" демократическая партия превратилась в условно общенационально-городскую партию и приобрела либеральные черты. А изначально "северная" республиканская партия - стала значительно более консервативной.

В 1932 году США потряс тяжкий экономический кризис, и в этом же году состоялись очень сложные выборы президента. Их сравнивают даже с гражданской войной. После выборов наступил хрупкий межпартийный мир - время коалиции политиков разного толка.

После выборов 1968 года снова все поменялось. Коалиция рассыпалась. На передний план стали все чаще выходить консервативные республиканцы, а либеральные демократы стали чаще подвергаться критике.

Начало 21-го века тоже связано с глубокой трансформацией, как электората, так и самих партий. Эти глубинные трансформации и привели к очередному политическому кризису. Партии модернизируются. Меняется система как внутрипартийных, так и общегосударственных выборов.

Изменилось даже само понятие либерализма и консервативности.

Американские либералы (классические леволибералы или американские демократы) — это те, кто выступает, с одной стороны, за личные свободы, а с другой — за вмешательство государства в экономическую и общественную жизнь ради установления справедливости.

Американские консерваторы (классические праволибералы или республиканцы) — это те, кто выступает за набор «традиционных американских ценностей», куда включаются частная собственность и свобода предпринимательства, но также право на владение оружием, запрет на аборты и разрешение смертной казни для преступников.

2. Причины поствыборных протестов

Много лет политики США умудрялись балансировать между крайними точками зрения на то, какой должна быть страна и какие ценности нужно считать наиболее важными.

Барак Обама в качестве президента был типичным представителем демократов - чуть ли не классический леволиберал, возможно, даже неолиберал с признаками либертарианства. Он рулил страной два президентских срока и, очень возможно, если бы это позволяла американская Конституция, его бы выбрали еще раз. Однако, завершив свою каденцию, он спокойно отошел в сторону и встретил Трампа с мягким, чисто либеральным юмором. А зря, потому что в итоге всё оказалось не так уж и смешно.

Республиканец Трамп, как политический сёрфингист, уже в момент выборов оседлал волну долго и заботливо взращиваемой ненависти к демократам. Кто взращивал? Понятное дело, те, кому выгоден раскол в американском обществе и вообще гибель одного из самых сильных игроков на международной арене. Возможная в самом ближайшем времени гибель США из-за "прогнивших демократических ценностей" не обсуждается сегодня только совсем уж ленивыми и равнодушными. Не хочется тыкать пальцами в других сильных игроков, но тем, кто внимательно присматривается к прессе и политике противников США - всё ясно и без прямых обвинений.

Консервативные республиканцы, которые выступают за "традиционные ценности", хотя далеко не всегда могут осознать и объяснить, в чём же они состоят, в последние годы все чаще обвиняют либеральных демократов в страшных вещах, вплоть до тотальной педофилии, поклонения сатанизму и даже в реальном употреблении крови младенцев. Эти обвинения культивируются определенными силами, повторяются в прессе, в фильмах, в книгах и просто всякими кликушами чуть ли не на каждом углу. В итоге такого жесткого нагнетания градус обвинений стал настолько высок, что до начала полноценной гражданской войны остался практически один шаг.

И вот в чем-то наивный, внушаемый и вполне управляемый, вздорный и самовлюблённый, недальновидный и вспыльчивый Трамп едва этот шаг не сделал.

Он не хотел уходить. Очень уж нравились ему игрушки, попавшие в его руки. Ему нравилось руководить, что-то там решать, вершить, так сказать, судьбы. Он просто не мог поверить, что со всем этим придется расстаться. Да еще и ответить при этом за все глупости, сделанные за время президентства.

Кто-то же нашептывал ему все это в уши.

Кто-то же заверял, что весь народ Америки безусловно в него влюблён, и он просто не может проиграть.

Кто-то же внушил мысль, что протест и "битва" за "честные выборы" - это "великий патриотизм"!

В общем, какой-то ловкий игрок (или игроки) неплохо сыграли на весьма ловко подготовленных умонастроениях.

3. "Захват"

Американцы обязательно снимут об этом блокбастер. Они обязательно расскажут трогательные истории о пяти погибших и покажут, как это произошло. А главными героями будут, скорее всего, погибший полицейский и расстрелянная прямо в лицо бывшая военнослужащая. И политики. Пенс, например, о котором теперь говорят, что, если бы не его позиция, если бы он продолжил поддерживать Трампа, ситуация оказалась бы куда более трагичной.

"Мы идем к Капитолию" - заявил в прямом эфире Трамп и... спрятался в Белом доме.

А его сторонники - пошли к Капитолию и на Капитолий.

Они на одном дыхании прорвались внутрь.

Охрана Капитолия в самом начале просто растерялась от такой наглости толпы и сдала позиции.

Конгрессмены в шоке бежали от ополоумевшего от собственной смелости протестного электората, (но и без особой паники: коробки с драгоценными бюллетенями не бросили!)

"Захватчики" буйствовали: ломали, разбивали, жгли, устраивали фотосессии, тащили все, что попадалось под руку.

Полуголый, разрисованный, с рогами и в шкурах Джейк Анджели - бывший актер, который входит в ультраправую организацию QAnon - как раз ту самую, что вещала про сатанизм демократов - стал чуть ли не символом сторонникив Трампа.

Но среди прорвавшихся были не только клоуны с рогами и в шкурах, но и другие: отлично экипированные и вооруженные. У них нашли и слезоточивый спрей, и бутылки с "коктейлем Молотова", и самодельные взрывные устройства...

Это совершенно не походило на вежливые демонстрации белорусов, которые практически добровольно шли в руки ОМОНа и прям таки с песнями отдавались на пытки и унижения.

Однако, на первых порах, это очень напоминало... не майданные, нет, - донецкие страсти. Было устойчивое ощущение дежавю: возбужденная толпа, файеры, дымовухи, коктейли Молотова, наскоки на охрану и полицию, захват правительственных зданий...

В свое время (весной 2014-го) не в Киеве, в Горловке, которая сейчас оккупирована, своими глазами видела, как очумелая толпа странных людей (не узнавала в них горловчан!) "брала" УВД: как били стёкла, как выламывали двери, как вламывались в здание... Там, в Вашингтоне, действовали очень похоже. И таки да - русская речь при этом кое-где звучала!

Но похоже было только вначале. Первые пару часов. Потом американцы начали действовать... как американцы!

Охрана перегруппировалась. Мэр федерального округа Колумбия Мюриэл Боузер заверила, что порядок будет наведен, никто из погромщиков не уйдет от наказания, и ввела комендантский час на 15 дней, до самой инаугурации Байдена. Подтянулась полиция. Прибыл спецназ ФБР. Задержаны все личности с оружием, коктейлями Молотова, взрывными устройствами и слезоточивым газом. Политики отошли от первого шока, сделали необходимые заявления и четко выставили приоритеты. Все камеры видеонаблюдения работали, и большая часть погромщиков была зафиксирована. Спецназ очистил Капитолий и оттеснил толпу от правительственного здания. Пенс отрекся от Трампа. Байден призвал пока еще действующего президента отозвать своих сторонников и отправить их по домам.

И Трамп сдался. Не удивлюсь, если он плакал от обиды, унижения и разочарования.

4. Постфактум

Всего четыре часа понадобилось властям, чтобы окончательно навести порядок и вернуть конгрессменов на их места. И это при том, что Пентагон так и не ввел в округ Национальную гвардию. Обошлись без этой радикальной меры.

Дальше все происходило так, как не могло произойти ни на Майдане, ни в Беларуси, ни в какой другой стране.

Трамп выступил перед страной и осудил погромщиков.

Политики выступили перед страной и осудили Трампа.

Полиция начала задерживать тех, кто нанес ущерб государственному имуществу, идентифицировав погромщиков с помощью записей с камер видеонаблюдений.

Правоохранители начали исследовать причины, по которым протестующие смогли проникнуть в Капитолий. Работа над ошибками будет долгой и болезненной.

Вокруг Капитолия начали возводить трехметровую стену.

Начальник охраны Капитолия подал в отставку.

Множество чиновников администрации Трампа также подали в отставку.

Байдена утвердили практически без проволочек.

Страна по сей день "посыпает голову пеплом" и уже окрестила 6 января днём вселенского позора.

Если кому-то мечталось, что американская демократия, американское государство и американское общество рухнут и разлетятся в дым - так в дым разлетелись как раз эти мечты.

Все не только устояло. Похоже, произошло обратное: оказавшись на краю и заглянув в пропасть, американцы явно сделались более осмотрительными и едиными в желании сохранить страну. "Сатаниста" и "пожирателя младенцев", "соросиста" и "педофила" Байдена в этот критический момент поддержали практически все, оставив нелепые обвинения вконец опозорившимся конспирологам.

Эксперты вангуют, что либерал Байден, для окончательного примирения всех со всеми, помилует и погромщиков, и организаторов кризиса во главе с Трампом.

5. Конспирологи не унимаются

Гипотез и предсказаний пруд пруди.

"Штурм спровоцировал Байден, чтобы окончательно завалить Трампа".

"Все подстроил Путин, чтобы развалить США".

"Во всём виноват Сорос, которому нужна власть над миром!"

"Всё устроили федералы, чтобы "закрутить гайки" в США и ужесточить правила бытия для манипуляций людьми...!"

"США всё равно рухнут, потому что все основы общества и государства уже давно подорваны..."

"Демократия, как институт управления, "сдулась", мир на грани полной гибели..."

И да, самое важное в новогодние дни:

"2021-й год будет значительно хуже 2020-го!"

И для Украины, конечно:

"Американцам теперь не до Украины! Так что - надейтесь сами на себя!"

Посмотрим.

И будем жить, как американцы - назло всем предсказателям.

Ирина Шевченко, InfoKava, Изюм