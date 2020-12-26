Предновогодний позитив: оказывается, в мире много хороших новостей

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Украинский супер-тест

Не думайте, что украинские ученые ничего не делают для преодоления пандемии коронавируса, а просто сидят и ждут, когда нам дадут что-то спасительное "с барского плеча" богатые и как бы успешные страны.

В Институте молекулярной биологии и генетики (ИМБиГ) разработали комбинированный ПЦР-тест, который позволяет в одном анализе определить наличие в организме человека сразу трех вирусов - SARS-CoV-2 и двух штаммов вируса гриппа: А и В. Об этом ученые сообщили на своей страничке в Facebook.

Продолжительность проведения теста - около 6-ти часов.

«Новые ПЦР-тесты проверено на образцах от больных, которые были переданы нам Центром общественного здоровья в Киеве. Надеемся на заинтересованность МОЗ комбинированным ПЦР-тестом.

А тем временем ученые нашего института завершают разработку теста, который позволит в процессе одного анализа определить наличие в организме человека сразу пяти вирусов, в частности, очень коварных в отношении детей - риновирус и вирус кори», - говорит директор ИМБиГ академик Михаил Тукало.

Напомним, в январе 2020 Институт молекулярной биологии и генетики первым в Украине разработал и сертифицировал тест-системы для диагностики коронавируса. Эта работа была осуществлена ??по заказу СНБО Украины. Первого в нашей стране больного ковид, в Черновцах, обнаружили в начале марта 2020 именно благодаря тестам ИМБиГ.

Гравий с астероида Рюгу уже на Земле

Вот только представьте себе уровень задачки: нужно "выстрелить" с Земли космическим кораблем, попасть в малюсенький астероид, который несется где-то там по спиралям нашей Солнечной системы, прирюгиться, нагрести в коробочку чего-то там с поверхности этого камешка и вернуться с ценным грузом домой!

Эти фантастические события уже случились. Японские умельцы создали специальный зонд Хаябуса-2 (Сокол), который все это и выполнил. Заветная коробочка с рюговской землицей по возвращении упала в пустынной местности в Австралии, где ее и вскорости и обнаружили. Об этом сообщили на оналйн-конференции представители Японского космического агентства JAXA, передает NHK.

В коробочке оказался гравий: россыпь маленьких камушков (сантиметр и меньше), пока непонятно как образовавшихся на поверхности Рюгу. Усуи Томохиро, который возглавляет исследовательские группы JAXA, заявил, что образцов оказалось больше, чем предполагалось и теперь их будут тщательно изучать.

Великолепная "Сказка старого мельника" уже в прокате

За последние годы в Украине снято немало замечательных фильмов и сериалов, за которые не стыдно, потому что они не уступают мировым шедеврам. Именно такой - шедевральный - украинский фильм-фэнтези для всей семьи "Сказка старого мельника". Его показали журналистам в День Святого Николая. Самое удивительное то, что в фильме собрались лучшие украинские актеры, которые с удовольствием создали настоящую сказку для детей и взрослых.

Ленту ждали давно. Она победила в питчинге еще в 2013 году. Тогда на ее создание выделили 18 млн. гривень. Снимали фильм в конце 2014 и в 2015 году, в 2016 лента была уже готова, но вышла в прокат только в декабре этого года.

Сюжет действительно сказочный. В нем есть все: добрые и злые силы, страшилки и юмор, нечисть и светлые герои, а главное - любовь! И конечно - чудесные актеры, великолепные костюмы, искусная работа оператора и фантастически красивые украинские локации.

Дети, которым посчастливилось посмотреть сказку первыми, - в восторге. Фильм в прокате, поэтому - покупайте билеты и наслаждайтесь, не забывая о масках и безопасных расстояниях!

Позитивное продолжение будет, не сомневайтесь!