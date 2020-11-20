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Почему в Украине самый дорогой бензин в Европе

12:40, 20 ноя 2020
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В Украине самая высокая цена на бензин в Европе без налогов. К примеру, А-95 в Германии без налогов - 40 евроцентов, в Украине – 41-42 евроцента. При этом маржа (разница между себестоимостью товара и его отпускной ценой) составляет немалые деньги.

Об этом сообщает Telegram-канал "Щитовая".

Высокие цены в Украине на бензин объясняются преимущественно причиной космической наценки владельцев АЗС.

"У сети Антонова/Коломойского ОККО на сегодня маржа более 7,50 грн на литре.

Феноменально, что это написано на сайте самой компании. Так в Киевской области бензовозами ОККО продает бензин А-95 по 19,45 грн/л - это цена уже с маржой, а рядом на АЗС – 26,99 грн/л.

Аналогичная ситуация и c WOG. А вот главный топливный монополист (ANP, Avias, Ukrnafta) скромнее – "всего" 3,7 грн на литре.

Причина космических наценок – монополизированный розничный рынок, созданный путём ценовых сговоров. АМКУ несколько раз уже штрафовал операторов за сговоры, но те же ОККО и WOG всегда от них уворачивались, выигрывая в украинских судах.

Сегодня ОККО, WOG и главный среди топливных монополистов хотят еще уменьшить налог на бензин и повысить на газ, чтобы заставить владельцев авто отказаться от дешевого газа и начать покупать их бензин. Причина та же - маржа. На литре газа она сейчас 1 грн, на бензине – 7,50 грн.", подчёркивает автор публикации.


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