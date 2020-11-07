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В МОН уточнили детали, связанные с дистанционным образованием

20:00, 07 ноя 2020
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В Украине в связи с карантином с 12 марта и до конца прошлого учебного года было введено дистанционное обучение. С 1 сентября украинские школьники вернулись за парты, однако из-за случаев коронавируса школы стали массово переводить на дистанционное обучение. В МОН решили дать пояснения, касаемо удаленного формата обучения в среднеобразовательных учреждениях. Текст письма-разъяснения опубликовали на сайте МОН.

Как сообщается, МОН отправило в регионы письмо-разъяснение по применению нового Положения о дистанционной форме получения полного общего среднего образования (утверждено приказом МОН от 8 сентября 2020 № 1115), которое вступило в силу 16 октября 2020. То есть, администрация школ будет менять форму дистанционного обучения в соответствии с новыми законами. Также в МОН уточнили нюансы, касающиеся разъяснения.

Дистанционное обучение на весь год

Если по каким-либо причинам, независимо от карантина, родители принимают сознательное решение об обучении ребенка дистанционно в течение учебного года, необходимо обратиться в учреждение образования, которое предоставляет услуги именно по дистанционной форме получения образования. Такое заведение должно иметь системотехническое обеспечение для организации именно дистанционной формы получения образования.

О том, что учебное заведение может обеспечивать именно такую форму получения образования, оно обязательно информирует на своем сайте (или на сайте учредителя). Если такое учебное заведение является государственным или коммунальным, то получение полного общего среднего образования в нем является бесплатным для всех учащихся.

Смешанная форма обучения

Как сообщается, в школах могут вводить не полностью дистанционное обучение, а "смешанное". По решению педсовета образовательный процесс продолжается с использованием технологий дистанционного обучения на дневной или иной форме получения образования, на которую ученик зачислен. Именно таким образом может быть реализовано "смешанное обучение".

Во время дистанционного обучения содержание образования и количество часов для его освоения не сокращается, а реализуется в синхронном и асинхронном режимах (с учетом необходимости предотвращения ухудшения здоровья учащихся и учителей, а также технических возможностей для синхронного взаимодействия).

Проводить все уроки синхронно, то есть онлайн, с использованием видеоинструментов Skype, Zoom и т.п., не нужно.

Тематическое оценивание

Текущее и тематическое оценивание результатов обучения учащихся будет проводиться дистанционно. Но количество работ, которые выполняют учащиеся для такой оценки (с фиксацией оценки в классном журнале) не должна быть чрезмерной и вызывать перегрузки учащихся.

Акцент на здоровье
В случае с удаленным обучением, учителя будут уделять внимание тому, чтобы ученики не портили зрение и осанку. В соответствии с этими правилами будут организованы уроки в удаленном доступе.

Чего ждать родителям?

Дистанционное обучение (в отличие от семейного обучения и экстерната) обеспечивает постоянное учительское сопровождение, регулярное отслеживание результатов обучения учащихся, а также предоставление им (при необходимости) поддержки в образовательном процессе.

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