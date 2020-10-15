Сага про буллинг: любовь и ненависть в школьной упаковке

Школа сегодня - место парадоксов. С одной стороны тут изменилось все, с другой - все как и двести лет назад. То, что сейчас называют модным словом "буллинг", в школе было всегда: с одной стороны учителя гнобили учеников, а с другой - ученики никогда не оставались в долгу и мстили очень изобретательно.

Самый недавний скандал в Одессе, где учительница "разбиралась" с ученицей, которая как бы невежливо ответила ей, да еще и на украинском - яркий тому пример. Когда слушаешь аудиозапись события, которую сделал кто-то из учеников, возникает странное ощущение сочувствия... Да, к ребенку тоже, но более всего - к учительнице. Сейчас объясню, почему.

Автор этих строк в школе проработала более 20 лет, а вообще с детьми - все 50. Преподавала ораторское искусство, театральное мастерство, режиссуру, право, основы семейной жизни, обществоведение, но в основном - историю. А последние 20 лет - журналистику во внешкольном образовании. Внешкольная часть сейчас для аналитики не годится, там все по другому: к тебе приходят и остаются дети, которые тебя любят, с которыми ты дружишь и делаешь одно общее интересное дело (и то без проблем не обходится...).

А вот школа - это место чистого насилия

Ты не выбираешь учеников, а ученики - не выбирают учителей. Ты входишь в доставшийся тебе по "лотерее" класс, и у тебя нет выхода: именно с этими детьми теперь как минимум год жить, их учить, и с ними то ли дружить, то ли вступать в жестокую, бескомпромиссную войну.

Дети любят и (что важнее любви) уважают тех учителей, которые являются безусловными лидерами, уверены в себе, решительны, хорошо выглядят, хорошо говорят, имеют чувство юмора, любят и хорошо знают свой предмет. Но не это самое важное. Важнее всего перечисленного - справедливость и безусловное уважение к маленькому человеку, умение принять его таким, каков он есть, со всеми "грехами" и сложностями. А справедливость у детей не такая, как у взрослых (хотя и взрослые этим грешат): дети хотят, чтобы их прощали, чтобы понимали, как им трудно жить и чтобы наказание за провинности было... не оскорбительным. Чтобы учитель умел сказать, вдруг вздохнув: да... я и не такое в детстве вытворяла... так что...

И вот тут важно - пройти по лезвию. Потому что, если будешь слишком снисходителен - "сядут на голову". А будешь излишне принципиален - отомстят не по-детски.

А если у тебя, плюс к тому, что ты не всегда понимаешь, что справедливо, а что нет, есть какой-то изъян - пиши пропало. На уроке может быть полный беспорядок, никто не захочет тебя слушать, придумают обидное прозвище, станут демонстративно не выполнять домашку, будут кляузничать на тебя директору и родителям, могут испортить твои вещи и так далее... Мои "добрые" дети однажды учительнице информатики разбили все стекла в окнах ее кабинета за то, что она всем в столбик вроде бы вполне справедливо выставила "двойки". Вставили потом, конечно. Но скандал был грандиозный.

В общем - детки наши не ангелы и общение с ними та еще работка

А подготовка учителей после вуза - всегда оставляла желать лучшего. Их никто не учил (и сейчас не учит) основам театрального и ораторского мастерства, например, умению "держать" аудиторию, правильному учительскому дресс-коду, очень мало времени уделяется изучению возрастной психологии и так далее.

Приходит такой новичок в школу и, если нет врожденного таланта, с первых дней может оказаться в аду. Но, поскольку не имеет возможности из школы уйти, - остается в этом аду на всю жизнь. Как итог, примерно, на 100 учителей 10-20 творят и радуются, а остальные - влачат существование.

Но в "старые времена" эта трудная работа была не в одиночку: помогало и руководство школы, и родители, которые чаще всего учителя уважали и поддерживали, по крайней мере, в справедливых наказаниях. В те времена мало кто слыхал о правах человека, не то, что о правах ребенка. Родителей при первом же конфликте вызывали в школу, и они стояли перед Марьванной так же уважительно, как и Вовочка с Машенькой. Не всегда были довольны, но - не бунтовали. Чаще всего говорили излишне шаловливому дитятке: "сам виноват, соблюдай правила, уважай учителя, умей сказать "понял, больше не буду". Мне мои сорванцы в свое время научились говорить с милой улыбкой: "И я тоже вас очень люблю!" Сама же научила, и не могла после этого устоять перед обаятельными хулиганами. Может, потому и дружу со многими до сих пор.

Раньше, закрыв за собой двери класса, учитель, чаще всего, был хозяином положения, и был уверен в том, что мало кто узнает о его педагогических методах и приемах. А дети, повзрослев, все реже вступали с учителями в конфликты, не желая приобрести врагов и получить на выходе - "плохую характеристику". Чаще всего терпели и молчали. Но уж, если "срывались", то по полной. Однако, чтобы учителя уволили или еще как-то наказали - такое было ну, просто очень большой редкостью. Чаще исключали из школы ученика, который не сумел подстроиться к правилам. И было немало учеников, для которых школа была таким же адом, как и для многих учителей. И все же...

Хочется на этом этапе статьи спросить у читателей, которые "в возрасте": а что вы думаете о ТОЙ школе? Ведь большая часть из нас свою школу и своих учителей, несмотря на все проблемы, любили. Может быть, не сразу, а потом, когда, в водовороте "большой" жизни вдруг понимали, как многому научили их как раз "злые" учителя, которые на самом деле были требовательными и профессиональными. Большая часть из нас с теплотой вспоминает школьные годы, и почти все мы считаем, что получили хорошие знания, что ТА школа была лучше и правильнее нынешней. Разве не так? Тогда почему же сейчас все то, что было нормой для нас, считается чуть ли не преступлением для нынешних учителей? Почему, несмотря на такое наше положительное мнение о своих школьных годах, несмотря на то, что понимаем трудности учителей, сегодняшних педагогов мы и наши взрослые дети готовы скорее гнобить, чем поддерживать?

А наши внуки вполне могут заявить "да не стану я слушать эту козу" (подслушала недавно!), и потребовать перевести в другой класс, а то и в другую школу, где тоже будут видеть в учителях странных теток, которых в принципе нет никакой надобности слушать и слушаться.

Сегодня родители на форумах в соцсетях часами выясняют, имел ли право учитель повысить голос или просто нахмуриться и сто раз оправдывают своих чад, которые совершенно не приучены к дисциплине и мешают учиться всему классу. К таким требуют "особого подхода", мотивируя правами ребенка и так далее...

А ведь, если подумать: платят учителям мало, нагрузки запредельные, постоянно в школе какие-то изменения, реформы, что-то такое вносят, от чего волосы иногда дыбом. И все время требуют инноваций! Не знаете, что это такое? Учителя вам только позавидуют! Потому что им на своем рабочем месте, для того, чтобы увлечь ваших капризных и "продвинутых" чад, все время нужно придумывать что-то новое, особенное, необычное, никогда никем прежде не виданное! За этими инновациями обычному учителю нормальные уроки проводить некогда! Те 10-20, которые умеют наслаждаться и творить нечто новенькое, в силу своих безусловных талантов, искрят и фонтанируют открытиями и изобретениями. А обычные, нормальные, среднестатистические (но от этого чаще всего не менее хорошие) учителя потеют, парятся и... выгорают... Они похожи на загнанных лошадей, которые бегут за какими-то непонятными им новшествами и все чаще просто не успевают...

А тут еще вдруг у деток появились ГАДЖЕТЫ

И теперь никто не знает - когда его записывают и куда выложат то ли аудио, то ли видео, в котором ты будешь представлен не в самом, мягко говоря, приглядном виде. А тут еще добавилась дистанционка, и теперь учителю нужно "выступать" в своей роли не перед парой десятков известных тебе детей, а практически перед всемирной сетью. А у тебя, как вдруг оказалось, и внешний вид не очень, и деффекты речи присутствуют, и камеры ты боишься, как любой нормальный человек, и вообще ты с трудом говоришь без привычного поурочного плана, в который перед камерой заглядывать как-то неловко. И предмет свой знаешь вовсе не так, как даже самому хотелось бы... Оказалось, ты частенько совершаешь педагогические ошибки, которые ранее тихо рассасывались в тиши классных комнат и нивелировались твоими, в общем-то, неплохими общими результатами обучения. Чаще всего, дети тебе эти ошибки просто прощали, потому что ты им тоже прощал их ошибки, и был такой негласный тихий паритет, такая глобальная "мировая". Тем более, что всегда ведь были и светлые моменты, которые, в итоге, оставались в памяти, перекрывая досадные недоразумения, когда ты хотел, как лучше, но что-то шло не так...

В общем - жизнь учителя сейчас осложнилась многократно.

Класс, в котором не было любви...

Я в который раз слушаю эту "зловредную" одесскую учительницу, которую уже заклевали и уволили.

Девочка не выполнила домашку и не принесла какие-то там тетрадки. Можно бы и простить, но тут палка о двух концах. Простишь этой - завтра не принесут домашку все. Значит, нужно построже, чтобы и другим неповадно было. Сурово сделала выговор. Девочка обижается и что-то на повышенных тонах отвечает... на украинском! В Одессе. В явно русскоязычном классе. Совершенно русскоязычной учительнице. На государственном.

Учительница немного офигевает и переспрашивает:

- Ты на украинском сказала?

И ребенок вдруг, явно понимая, что сейчас начнется "лекція про мову та язык", которая, очевидно, случалась уже не раз в разных вариантах, почти кричит:

- Так!!!

Вероятно, дома у нее украиноязычные родители. Вероятно, родители настаивают, что она должна говорить на мове, потому что это правильно. Вероятно, она отвечала, что весь же класс говорит на русском, а она как белая ворона. А мама с папой, вероятно, отвечали, что ничего страшного, это они все не правы, а ты - права. И она кричит:

- ТАК!!!

Кричит, потому что знает, как отреагирует учительница и уже готова к скандалу. И потому что видит, как товарищи по классу, которые на самом деле совсем ей не товарищи, готовы развлекаться.

Да, учительница не очень умна. И потому - она искренне обижается на ребенка.

Учительница вдруг предполагает, что девочка хочет поставить себя выше и учителя, и соучеников, потому что она-де такая правильная и говорит на правильном языке, а они все - неправильные.

Учительница начинает выяснять отношения. И привлекает к этому класс, растерянно напоминая детям: вы же сами решили, что будем говорить на русском! И тут же спохватывается, вдруг понимая, что совершает ошибку, переходит на украинский и предлагает всем начать говорить на мове... Но девочка уже плачет.

А что же класс?

Класс свою учительницу предал. Потому что дети явно видят того, кто делает запись и тихонько хихикают.

Детям нравится скандал. Это, кстати, в принципе, нормальная детская реакция. Потому что дети - совсем не добрые, как многие думают. Они - просто дети, которые еще не понимают, что хорошо, что плохо. Родители не научили. А еще - им не нравится ни учительница, ни эта, как они думают вместе с учительницей, высокомерная обидчивая девочка.

Учительница извиняется, пытается успокоить девочку, говорит, что, возможно, ошиблась и не хотела ничего плохого... Но это не помогает.

Вечером дома тот, кто сделал аудиозапись, выкладывает ее в свою соцсеть и, в общем-то, не очень уж страшный инцидент, который можно было разрешить разговором с директором и родителями, становится достоянием возмущенной общественности...

И учительницу все дружно гнобят. И увольняют.

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич заявила, что учительницу уволят по ст.31 п.3 КЗоТа – "совершение работником, который выполняет воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с продолжением данной работы".

"Приношу свои извинения от всех педагогов родителям и ребенку. А нам, учителям, хочу пожелать не закрывать сердце от чувств воспитанников. Такой тон, давление и содержание сказанного навсегда лишают детского доверия", – сказала она.

Кого же нужно увольнять?

Виновата ли учительница?

Конечно, виновата.

Но только ли она?

Нет.

Если уж увольнять, то вместе с провинившейся учительницей нужно увольнять директора, завучей, психолога и методистов школы. Потому что в их обязанности входит предупреждать такие ситуации. Потому что они должны видеть "слабые" звенья, учить учителей поступать в подобных случаях правильно, выстраивать в школе такую атмосферу, при которой подобные события невозможны. Потому что они должны учить наших двуязычных детей не записи вести, а поддерживать и девочку, и учительницу, и погасить скандал, потому что никто ведь и не хотел ничего плохого.

Ведь еще неизвестно, кого хотели подставить дети, выкладывая запись, учительницу или соученицу. С ними должен был поработать психолог. Добрый и умный. В школе такого явно нет.

А еще все-все вокруг этого класса должны понести наказание за то, что хотят, чтобы Одесса была русским, русскоязычным и русскомыслящим городом. Директора департамента образования и науки Одесского горсовета Елену Буйневич тоже надо уволить!

Соцсети взорвались негодованием. Комментаторы считают учительницу настоящим монстром, устроившим ребенку буллинг из-за языка.

Но это совсем не так. Она знает украинский, готова говорить на мове, она извинялась перед ребенком, осознав, что ее первая реакция была неправильной. Но из того, что она говорила - выдернули самое-самое и растащили это по комментам...

Вне контекста, так сказать...

А ведь она допустила эту ошибку, скорее всего, потому что в школе практически все говорят на русском не только на переменах, но и на уроках, потому что в школе это норма. Потому что все другие учителя, скорее всего, замерли в дурном предчувствии, потому что и у них, так сказать, рыльца в пушку...

А что же должна была сделать учительница?

Да ничего особенного. Просто сразу перейти на украинский и спокойно поговорить с ребенком. А потом поговорить с родителями. Нет, не о том, чтобы они перестали настраивать девочку на "национализм", а о том, что нужно обратить внимание на ранимость девочки и помочь ей преодолеть трудный период жизни. А потом... Потом почаще говорить на украинском. И в классе, и, в особенности, с этой девочкой конкретно.

Вот и все.

И нет нужды ее увольнять. Потому что, в принципе, тогда нужно уволить половину учителей Украины. Потому что они и на переменах, и на уроках продолжают говорить в своей массе на русском! И никто их за это не увольняет.

А те, кто уволил учительницу, заботились не об обиженной девочке, а о себе. Потому что, являясь российскими националистами, очень боятся, что их в этом уличат и обвинят...

Жаль в этой ситуации всех... почти...

В общем, мне жаль эту мою незадачливую коллегу, которая в такие трудные времена осталась без работы...

И ее глупого директора жаль, который не справился с такой обычной, с такой простой ситуацией.

И девочку жаль, потому что у нее последовательно отбивают желание говорить на прекрасном украинском языке и внушают, что мир жесток и несправедлив.

И детей из класса жаль. Потому что их в этой школе учат чему-то ужасному. А особенно жаль того ребенка, который записывал скандал на свою мобилку и выкладывал в соцсети. Его душевным состоянием никто не озаботился в этой истории. А жаль. Этот маленький человек много еще несчастья может принести окружающим... Маленькая такая морально-ядерная бомба отложенного действия...

...Дети ушли на каникулы, после которых у них начнется дистанционка. И я немного злорадничаю, потому что родители, замучившись с домашним обучением своих невоспитанных чад, лишний раз незлым тихим словом вспомнят учителей, которые избавляют их от стольких проблем, и которых они так мало ценят и так жестоко гнобят...

Ирина Шевченко, Изюм