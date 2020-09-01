Сколько граждан Украины считают, что Фокин прав, и что с этим делать

Много. Много граждан Украины считают, что Фокин прав. Возможно - треть. А возможно, и вообще процентов 40. А сам Фокин комментирует критику в свой адрес весьма своеобразно: недовольные сердятся, значит я прав! И что с этим делать?

Тем, кто считает, что нужно срочно согласиться со всеми требованиями жителей ОРДЛО, желающими отвоевать право указывать Украине, как жить, что делать и куда идти - по большому счёту всё равно, что думают защитники суверенитета и национальной самоидентификации. Потому что они уже давно самоидентифицировались с Россией и, как Фокин, считают, что её можно и нужно понять. Потому что они тоже не хотят, чтобы в Крыму "обосновались войска НАТО". Потому что им близок и дорог беларусский путь в экономике, когда вся промышленность сориентирована на СНГ, Евразийский Союз и российские углеводороды, как привлекательную халяву. Потому что при таком пути нет необходимости ломать голову над стартапами и новациями. Не нужно доказывать Европе, что мы можем быть высокотехнологической страной. Не нужно переходить на новые стандарты, другую колею и продвинутые технологии. Потому что для внутреннего совкового рынка - и так сойдет. Потому что они привыкли жертвовать своей свободой и правом выбора ради этой самой совковой халявы. Будка, цепь, миска каши и хозяин, иногда погладивший по голове, привлекательнее для них, чем жизнь в мире, где нужно самому выбирать, где и как найти еду, куда идти и с кем дружить.

Фокин считает необходимым всему Донбассу, а не только оккупированным территориям, дать тотальную амнистию, право на русский язык (тем самым подтверждая, что этого права в тотально русскоговорящем Донбассе не было), возможность превратить бандформирования в законную "народную" милицию и, как вишенку на торте, - особый экономический и политический порядок. Фокин уверен, что всех, желающих этого, можно и нужно понять. И что именно это прекратит войну. И что именно этого нужно добиваться всеми силами. Не будем сейчас о том, что по этому поводу думают Зеленский, Геращенко, Безсмертный и даже Аваков. Потому что это, в принципе, не важно. Важно то, что в стране очень много людей, которые думают как Фокин.

Нужно понимать, что эти фокины-фокинцы-фокинофилы будут голосовать за тех, кто уже сейчас активно предлагает им подобные программы развития страны и ситуации в Донбассе. А тех, кто кричит о зраде - они во всех своих СМИ настойчиво и беззастенчиво называют партией войны, клеймят, как зарабатывающих на крови фашистов, обвиняют в раскачивании страны и подготовке нового Майдана.

С экранов телевизоров на "миролюбивых" фокинцев опять смотрит "самый лучший" премьер всех времен и правительств - господин Азаров. Он рассказывает, что готов вернуться в Украину и исправить все, что "натворили" без него, потому что именно он лучше всех знает, что нужно делать и, главное - как. И миллионы зрителей канала НьюзВан - граждане Украины! - спустя шесть лет после Майдана, который случился как раз по причине экономического краха "империи" Януковича-Азарова! - аплодируют ему, называют в комментариях гением, спасителем и настоящим патриотом. Потому что хотят вернуть доллар по 8, договорняки, откаты, рейдерство, теневой бизнес, "крыши" и прочие прелести, при которых все, кто умел "вертеться", чувствовали себя, как рыбы в воде, и им было начхать, что казна опустела и заплатить бюджетникам можно было только подачками от России. Ну, как и в Беларуси, в принципе. Добрый старый мир! Привычный. Без Правого сектора, вышиванок, мовы, веры и армии. Потому что - а на хрена они? Их в карман не положишь.

Для чего нужен мир на Донбассе? Для дружбы с Россией. Вернее - со старшим братом, который, если нужно, и денюжек подбросит, и газку поддаст, и продукцию устаревшую потребит (она же вписывается в его технологические нормативы), но и к миру принудит, ежели что: войска введет, землицу отцапцарапает, потребует государственного статуса для своего языка в ущерб украинскому, прикажет Раде принять нужные ему законы... То есть - станет опекуном над недееспособным субъектом.

Русофилы кричат о том, что нынче Украина находится под внешним управлением, и это-де неприемлемо. Если чем-то там у нас рулит ЕС и США - это преступление, а то, что много лет до Майдана в Украине и Украиной по полной программе рулила Россия - это для них не преступление, это для них норма. Это правильно. То есть, внешнее управление от США - ужос-ужос, а внешнее управление от РФ - рай земной! Логика при этом у России, которая мечтает вернуться к украинскому рулю и подбивает на это своих приверженцев, конечно, есть. Когда из твоих цепких цап-царапок вырываются и уходят к другому - это обидно. Ревность и месть - зашкаливают.

Фокин в который раз показал "красную линию". Он аппелировал к тем, кто хочет "домой", в теплую будку, к миске гарантированной каши. А возмутились те, кто нацелен на возможность самим построить себе новый дом на более гуманных принципах - без гарантированной каши, но и без цепи.

А Зеленский... Его мотает между этими двумя частями, он хочет угодить и тем, и другим. Суетится. Делает непростительно глупые ошибки. Но пытается при этом сохранить хорошую "мину", которая у него за последнее время как-то не очень симпатично округлилась, стала более самоуверенной, более "королевской", что ли... Привыкает к власти... И верит, что сможет все разрулить, что никто, кроме него, что всё просто, а сложности придумывают враги...

Фокина из ТКГ, возможно, уберут. Но это не решит проблему фокинизма в стране.

Вот если бы каждый, заглянув в зеркало, смог бы определить, что видит: глаза, глядящие вперед, или затылок, потому что голова повернута в прошлое?

Вот если бы каждый вспомнил древнюю истину, что в ту же реку не войти.

Вот если бы каждый вдруг понял, что будка, цепь и миска - это заведомо проигрышный вариант, а те, кто зовет к этому "раю" - враги, рабовладельцы и сатрапы. Они могут, конечно, и по голове погладить. Но могут и больно пнуть, хлестнуть плеткой, загнать в протекающую от дождя будку и забыть накормить. А еще могут запихнуть в автозак, избить до смерти за неповиновение и засунуть куда не надо палку... Потому что хозяева и право имеют. И их не растрогать подаренными с улыбкой цветочками.

Фокин и его многочисленные фолловеры, как это ни странно, просто тоскуют по таким хозяевам: по Кучме, по Януковичу, по Азарову, по Путину, в конце концов! Как и значительная часть беларусов, которые никак не могут расстаться с Лукашенко. С ними не могут расстаться и те, у кого в руках палка. Потому что эти милые и привлекательные для масс сатрапы этим, которые с палками, дают свободу насилия и берут всю ответственость на себя: делайте, мол, что хотите, а мы - прикроем. Есть в этом что-то знакомое, не правда ли?

Вот смотрите: в России и в Беларуси выбора нет. Там есть люди, которые его хотят, но у них практически нет возможности его завоевать и осуществить.

А нам, гражданам Украины, повезло: у нас выбор есть.

Вам не нужен выбор, спросила бы я у фокинистов? Или это право на выбор для вас так тяжело, что вы хотите воспользоваться этим правом, завоеванным для вас смелыми, честными и мудрыми, слезами, потом и кровью, для того, чтобы выбрать жизнь без выбора?

Хорошо бы понять: нам нужно в ЕС и в НАТО, к США и к англосаксам вовсе не потому, что они такие умные, добрые и у них нет проблем. У них там сейчас такая каша, что мама не горюй. Но - у них есть право на выбор и собственно выбор: что делать, куда идти, что отстаивать, что и как строить, как и кого любить, в конце концов.

А в Россию нам не нужно тоже не потому, что они там москали и кацапы, не потому, что это "империя зла", которая хочет нас съесть, а исключительно потому, что, выбрав Россию, - мы потеряем право на выбор. Мы сами подставим шею для ошейника с цепью. Бывает, конечно, что замученный хозяевами пес обрывает цепи и убегает. Иногда бывает. Чаще пес задыхается при попытках оторваться.

Так чего вы хотите, приверженцы Фокина и Азарова?

Вы разберитесь. И побыстрее, пожалуйста. Время-то уходит...

Ирина Шевченко, Изюм