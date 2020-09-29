Карабах: локальный конфликт или пролог большой войны?

Карабахский конфликт - пример противоречий между правами наций и народов на самоопределение с одной стороны и принципом территориальной целостности государств с другой. Но не только. Это также свидетельство странной, а иногда и преступной национальной политики руководства сначала Российской империи, а затем СССР, который был, на первый взгляд, союзным, а при более глубоком взгляде - тоталитарным централизованным государством.

Бестолковая российская а затем и советская национальная политика выражалась, прежде всего, в том, как "нарезались" границы "независимых союзных государств", "автономных республик" или "автономных округов". Земли тасовались, как колода карт в руках мошенников. Что у кого отбирали и что куда добавляли, определялось не столько какой-то необходимостью, сколько политическими интересами элит. Менее всего учитывались национальные интересы, интересы отдельных этнических групп и застарелые этнические конфликты. Считалось, что все можно "решить" силой и принуждением. В конце концов такой подход привел к ряду кровавых конфликтов в новое время. В частности - к жестким конфликтам на Кавказе, которым Россия обладала и руководила с начала девятнадцатого века.

Конфликту почти 2,5 тысячи лет

Заглянув почти на две с половиной тысячи лет назад, трудно определить, кто на самом деле виноват в ряде войн и столкновений, которые тянутся еще с IV века до нашей эры между православными армянами и персидской Кавказской Албанией, которая впоследствии стала мусульманским Азербайджаном.

Сначала Нагорный Карабах (Арцах) входил в Великую Армению. Затем это сильное государство ослабло и часть его территорий вместе с Карабахом отошла Персии в составе ее вассала - Албании. Впоследствии спорные земли управлялись арабами. С IX века в нагорной части Карабаха хозяйничали армяне, а в низовьях - тюрки-мусульмане.

1813 год. Российская политика на Кавказе

В конце XVIII века Нагорный Карабах стал частью мусульманского Карабахского ханства, а с 1813 г. в составе этого ханства вошел в состав Российской империи.

Вот с этого момента Россия и начала свою политику в отношении населения этих спорных земель.

Сначала в Карабахе армян было немного: это был мусульманский край. Но Россия начала переселять сюда армян с Иранского Азербайджана, потому что считала необходимым поддержать православных "братьев" в противовес "ненадежным" мусульманам. Эта политика привела к тому, что Нагорный Карабах заселили армяне - их стало почти 95%. Азербайджан был недоволен этой политикой, потому что считал эти земли своими. Именно это в начале XX века дважды (в 1905-1907 и 1918-1920 гг.) привело к тому, что край становился ареной кровавых армяно-азербайджанских войн.

Уже во времена СССР, в 1921 году постановлением Политбюро ЦК РКП (б) Нагорный Карабах был включен в состав Азербайджанской ССР с созданием автономии (НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область). Это вызвало недовольство армян: они на протяжении многих десятилетий после этого решения требовали присоединения НКАО к Армении.

Надежды на то, что конфликт утихнет сам собой, ибо "время лечит", не оправдались. Он разгорелся с новой силой почти через 70 лет спустя, в 1987 году, когда СССР уже дышал на ладан, а его народы увидели для себя возможность наконец решить застарелые национальные вопросы.

1987 год. Война

В августе 1987 года активисты-армяне начали сбор подписей среди армянского населения под обращением в поддержку требования о передаче Карабаха Армении. Руководство Азербайджанской ССР и Компартии Азербайджана, со своей стороны, пыталось задействовать имеющиеся командно-бюрократические рычаги, надеясь урегулировать ситуацию.

Руководство СССР не особо заботилось об этнических корнях конфликтов в Союзе, потому что верили в силу наднациональных тенденций в большой разноцветной стране. Они то ли искренне желали, то ли хотели считать, что для человека важнее его советский статус, а национальность или этническая принадлежность - дело второстепенное. Они уже много лет так воспитывали детей и не думали, что война может произойти между гражданами одной страны, которую, якобы, цементировали интернациональные лозунги. Оказалось, что интернационализм не работает там, где речь идет о вере, традиции, а главное - о земле, которая считается собственностью той или иной этнической группы. Так произошло в Карабахе. А потом именно так произошло и в Чечне. Кавказ, где живут маленькие и поэтому очень амбициозные народы (ибо без амбиций маленьким не выжить), особенно чувствителен к тому, что здесь считается несправедливостью.

Виновен ли был Азербайджан в развязывании конфликта, если речь шла о принадлежности Карабаха, который они считали своей территорией? Трудно сказать. Потому что Карабах был в составе Азербайджана уже почти 70 лет. Потому что в Европе после Второй мировой войны действовует доктрина стабильности границ и невозможности их пересмотра. Потому что Конституция Азербайджана, как и любой другой страны мира, запрещала попытки изменять границы, считая это преступлением против государства, и предательством.

Виновата ли была Армения в эскалации конфликта? Не менее трудный вопрос. Армения вспоминала давние времена, когда Карабах принадлежал ей и поддерживала желание карабахских родственников объединиться. Поддерживала, несмотря на протесты азербайджанского населения Карабаха. Это и привело к обострению конфликта.

16 ноября 1987 года советник президента СССР Михаила Горбачева, армянин Абел Аганбегян, выступая в Париже, высказался в защиту присоединения Карабаха к Армении.

Дальше - знакомый сценарий: конфликт, кровь, ОБСЕ, Минская группа по урегулированию (Россия, Франция и США), самопровозглашенная Карабахская республика, группы стран, которые поддерживали стороны конфликта...

В 1994 году стороны подписали Бишкекский протокол о перемирии между Арменией, Азербайджаном и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой. Но, несмотря на перемирие, Азербайджан считает Карабах своей территорией, Карабах считает себя независимой республикой, а Армения считает Карабах своей исторической провинцией.

А потом умер СССР. Азербайджан и Армения стали независимыми государствами. Нагорно-Карабахская республика осталась непризнанной. К конфликту присоединилась Турция на стороне Азербайджана. Россия традиционно поддерживает Армению, а Армения - в свою очередь поддерживает самопровозглашенную независимость Карабаха.

1998 год. Карабах "в составе Азербайджана"

В 1998 году Минская группа предложила считать «Нагорный Карабах - государственным и территориальным образованием в форме Республики, которая образует общее государство с Азербайджаном в его международно признанных границах». Армения приняла предложение, Азербайджан - нет, потому что "образование" такого формата - настоящая головная боль и ряд проблем для страны.

Вам это ничего не напоминает?

Далее - опять: переговоры, встречи, референдумы, выборы в Карабахе, и конфликты, конфликты, конфликты... Смерть, кровь, взаимные обвинения и безнадежность...

19 февраля 2004 - в учебном заведении НАТО в Будапеште лейтенант ВС Азербайджана Рамиль Сафаров, зарубил топором спящего армянского военнослужащего - 26-летнего лейтенанта Гургена Маркаряна. Оба офицера изучали английский язык в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира».

Символично и страшно.

Политики должны были бы понять, что это дурной знак: конфликт никуда не делся, он тлеет под пеплом сожженных надежд и готов вспыхнуть в любой момент...

Азербайджан продолжает требовать отдать ему его территории. Армения требует отказаться от этой мысли, потому что в Карабахе живут преимущественно армяне.

В 2016 году - четырехдневная война. Армянам удалось установить контроль над Карабахом.

2020. Очередное обострение или полномасштабная война?

27 сентября Азербайджан сообщил, что его военные позиции и мирные населенные пункты были обстреляны армянами из Карабаха, из-за чего в Баку решили начать "широкомасштабную контрнаступательную операцию". В то же время Ереван называет такие действия противника заранее спланированной провокацией Азербайджана при поддержке Турции. Бои начались по всей линии фронта в Карабахе. Обе страны ввели военное положение и объявили мобилизацию.

Уже двое суток конфликт выглядит как полномасштабная война с применением тяжелой артиллерии, беспилотников и танков. Есть сообщения о сотнях погибших военных. Пишут и о жертвах среди мирного населения. Мировое сообщество призывает к перемирию и переговорам, но это никого не останавливает.

Аналитики считают позицию Азербайджана более сильной. У него современная армия, поддержка не только Турции, но и других стран региона и значительно более сильная экономика. Армения меньше и слабее и экономически, и в военном смысле, а еще - у нее только один союзник, Россия. Если Россия не поддержит маленькую Армению, последняя останется один на один с проблемами.

Турция уже выразила свою всестороннюю поддержку Азербайджану.

Россия пока занимает выжидательную позицию и призывает стороны прекратить военные действия. Аналитики говорят: побаивается Турции, которая легко "раскатала" ее в Ливии. В случае открытой поддержки Армении, Россия может спровоцировать перерастание конфликта из локального в региональный, а может и в глобальный, если учитывать, что Турция является членом НАТО.

В российских СМИ и в соцсетях пишут о том, что уже более 20 000 россиян обнаружили горячее желание пойти воевать с Азербайджаном на стороне Армении.

Утром 29 сентября...

Азербайджан окружил часть войск Карабаха и поставил им и Армении ультиматум: требует сдаваться и обещает пленным выполнение в их отношении Женевской конвенции. Руководство Азербайджана предупредило "оккупантов", что каждый вооруженный человек при попытке сопротивления будет уничтожен.

Прогнозов о ходе событий сейчас никто не делает. Мировое сообщество пока призывает стороны одуматься и ждет, возможно, решения России.

А пока молчат люди - за них говорят пушки...

Ирина Шевченко, Изюм





P.S.

И ещё важный момент.

Многие сегодня взялись сравнивать ситуацию в Карабахе и в Донбассе.

На первый взгляд, действительно, очень похоже: две страны и клочок земли между ними, население которого претендует на самоопределение. На одной стороне Турция с НАТО, на другой Россия. И Минская платформа, которая как-то вдруг дискредитировала себя, не сумев наладить диалог власти с собственным народом, но всё еще претендуя на арбитраж в сложных международных конфликтах.

На самом деле, кроме внешних обстоятельств, ничего общего в этих конфликтах нет.

В Карабахе лоб в лоб сошлись два совершенно разных, нисколько не родственных этноса, с разными языками, разными религиями, разными укладами жизни и абсолютно разным менталитетом. И, кстати, без всякой возможности эти различия преодолеть. Их конфликту более двух тысяч лет, за которые он оброс болью, кровью, обидами и мифами. Можно сказать, что там - столкновение мировых религий и цивилизаций: православия и мусульманства. А если взять Россию и Турцию, которые сейчас стоят за конфликтующими странами, это тоже сотни лет войн и разборок за господство в Черном море и Циркумпонтийской зоне. Это примерно равные по силам государства, которые выясняют, "кто в доме хозяин". В местном, региональном доме.

В Донбассе - православие с обеих сторон.

В Донбассе - российско-украинский конфликт, которому не более 300 лет, во время которого два разных, но всё же близких этноса перемешались на огромных территориях.

Если в Карабахе азербайджанцам противостоит ДРУГОЙ народ, армяне, численность которых составляет до 80 процентов от всего населения, то в Донбассе... ну, вот сами же россияне заверяют нас, что мы ОДИН народ! И что делить нам нечего!

Да, украинцы не хотят быть с россиянами "одним народом" и настаивают на том, что мы разные. И практически все довоенные соцопросы констатировали, что украинцев в Донбассе - большинство, а собственно "русских", которых более правильно называть россиянами, потому что там много этносов намешано, максимум - 25-35 процентов. То есть, примерно треть, которая сейчас пытается делать погоду под руководством вездесущей России.

Карабах для НАТО мало что значит. Это локальный конфликт и участники там локальные.

Украина для НАТО - куда более важна. И украино-российская война затрагивает интересы куда большего числа государств, чем Россия с Турцией и Азербайджан с Арменией.

Карабах, оказавшись в Азербайджане, не изменит менталитет и вектор развития.

Украина, вернув Донбасс и Крым, и обезопасив себя от России, войдет в новую для себя парадигму бытия.

Так что, несмотря на всякие там минские ОБСЕшные похожести, Донбасс, по определению, не Карабах.

А Украина - не Россия...