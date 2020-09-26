Зеленскому объяснили, что деньги ЕС дает на реформы, а не на проедание

Для Европейского Союза лучшим способом поддержать Украину является помощь в реформировании государства. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Киев, передает УНН со ссылкой на заявление дипломата.

“С начала борьбы ЕС поддерживал Украину как ее мощный и надежный партнер в сфере экономической интеграции, поддержки процесса реформ и защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Заключенное в 2014 году соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной является наиболее всеобъемлющим соглашением, которое ЕС имеет с любой страной вне его пределов. С тех пор Украина получила от Евросоюза 14 миллиардов евро, что является беспрецедентным уровнем поддержки. С 2007 года Европейский инвестиционный банк профинансировал 43 проекта в Украине на сумму в 6,45 миллиардов евро”, — сказал Боррель.

По его словам, вместе с Консультативным миссией ЕС в стране также работает Миссия ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине. Ее цель — гармонизировать пограничный контроль и таможенные процедуры в соответствии с действующими в странах-членах Евросоюза.

“Вместе с тем должно быть сделано много работы вместе, чтобы полностью воспользоваться преимуществами сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Как я уже сказал Президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом; лучшим способом поддержать Украину для нас — это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы. Лучшим способом стабилизировать наш регион соседства является стабильная, богатая и демократическая Украина”, — подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее Боррель заявил, что Европейский Союз готов предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, но для этого ей надо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и выполнить требования, касающиеся усиления верховенства права.







