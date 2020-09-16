«Об образовании взрослых»: МОН предлагает для обсуждения новый законопроект

Министерство образования и науки Украины предлагает для общественного обсуждения проект Закона Украины «Об образовании взрослых». По словам Шкарлета, законопроект направлен на законодательное обеспечение условий функционирования образования взрослых в Украине. Он определяет приоритетные направления, составляющие и структуру образования взрослых, основы государственной политики в сфере образования взрослых. Об этом пишет ПедПресса.

«Образование взрослых является признанной частью системы образования в Европейском образовательном пространстве. Ее значимость обусловлена ??тем, что современная экономика, как и общество все больше нуждаются в высокообразованных людях, которые постоянно совершенствуют свои профессиональные, гражданские и личностные компетентности, учатся в течение всей жизни. Взрослый человек получает образование с целью личностного и профессионального развития, адаптации к социальным, экономическим и изменений в обществе. При этом он обладает специфическими, именно для него характерным опытом и мотивацией, которые должны быть учтены при получения такого образования», - подчеркнул и.о. Министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Нормами законопроекту предусмотрены гибкие механизмы получения формального, неформального и информального образования взрослых, признание квалификаций, полученных путем неформального и информального образования.

Вводится в законодательный оборот термин «провайдер образования взрослых» как комплексное понятие, которое охватывает всех юридических и физических лиц, оказывающих образовательные услуги взрослым лицам. При этом выделяются две категории провайдеров - центры образования взрослых (провайдеры, работающие по программам неформального образования взрослых и выполняют социальную функцию) и учреждения образования взрослых (предоставляют образование взрослых в определенной области), которые имеют право системно обеспечивать удовлетворение потребностей взрослых в профессиональном и личностном развитии, а также доступность образования взрослых для всех потенциальных соискателей. При этом для всех провайдеров образования взрослых предусмотрено равные права и обязанности, определены требования по обеспечению качества их образовательной деятельности.

Одним из новых институтов в соответствии с законопроекту должен стать Национальный совет по вопросам образования взрослых - консультативный орган, который обеспечит влияние общественности на формирование государственной политики в сфере образования взрослых. Кроме того, законопроектом определяются правовые основы финансового обеспечения образования взрослых, в том числе деятельности Фонда поддержки образования взрослых, основная цель которого - оказывать финансовую поддержку провайдерам и соискателям образования взрослых на конкурсной основе.

Вниманию общественности также предлагаются проекты Законов Украины о внесении изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы по поддержке образования взрослых, разработаны с целью совершенствования системы финансирования образования взрослых.

«Разработка и принятие законопроекта об образовании взрослых, а также сопутствующих законопроектив в пакете существенно расширит возможности взрослых людей в Украине получать нужную им образование в избранных ими самостоятельно провайдеров образования взрослых, по выбранным программам, образовательными траекториями, в удобных для них темпе, формах и видах », - отметил Сергей Шкарлет.

Законопроект разработан в соответствии с планом мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны (утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 25 октября 2017 № 1106 ), а также Планом организации подготовки проектов актов, необходимых для обеспечения реализации Закона Украины «Об образовании» (одобрен решением Правительства от 25 октября 2017 года, протокол № 61).

Предложения и замечания к проекту Закона Украины «Об образовании взрослых» и сопутствующих законопроектив принимаются до 8 октября 2020 на электронный адрес: [email protected].







