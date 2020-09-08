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Политика / Образование
Вчера, 23:30
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Абитуриенты Крыма и Донбасса поступают в украинские вузы

В этом году абитуриенты с оккупации получили возможность льготного поступления в более 90 украинских вузов, и поэтому в вузах Украины увеличилось количество поступающих из Крыма и Донбасса. В Минобразования посчитали: 378 детей из Крыма и 1671 из Донбасса. Это больше, чем в прошлом году на 400 человек. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ирина из Донецка любит украинский язык и литературу, но вынуждена была в школе изучать язык и историю страны-агрессора. Чтобы сдать экзамен в киевский вуз, девушка год отдельно вне школы учила настоящую историю своей страны.

"В школе я любила украинский язык и литературу. Но так случилось, что пришлось изучать больше русский язык и историю", - признается Ирина.

Сейчас девушка заходит в вуз с украинскими флагами и заново осваивает родной язык. Ирина получает желанную профессию социального работника благодаря льготной квоте. Признает - конкурировать на равных с выпускниками украинских школ не смогла бы.

"В школе был один урок в неделю для изучения украинского языка и литературы. Это очень мало времени. Если поступать, то нужна индивидуальная подготовка", - говорит новоиспеченная студентка.

Председатель студпарламента Таврического университета Дарья приехала из Донбасса. Девушка констатирует: каждый год жизни в оккупации отдаляет учащихся, которые учились в оккупации, от Украины.

"Если кто-то остался с пониманием, что они любят Украину, вступают в Украине - это еще дети, которые были в 5-6 классе, когда все это произошло. Им важно, что Украина их ждет, они ждали поступления, поєтому решили сюда приехать", - говорит девушка.

Только физическое возвращение в Украину действует как лекарство на сознание детей, которые вырастают в оккупации, говорит Дарья.

Более 2000 абитуриентов из оккупированных Крыма и Донбасса уже стали студентами Украины. Это пока лишь десятая часть бюджетных мест в вузах от квоты, которую для них зарезервировали в Минобразования.

Из-за проблем с карантином и препятствиями на линии разграничения вступление в вузы для детей со временно оккупированных Крыма и Донбасса продлится до 23 октября.



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