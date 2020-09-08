Нужно запустить речной транспорт - это дешевле автомобильных и железных дорог

Речной транспорт является альтернативным дешевым видом транспортировки, что может успешно разгрузить дороги, а его сезонность, активный период которой длится почти 9 месяцев, существенно не влияет на рентабельность. Об этом рассказал президент Центра аграрной логистики и инфраструктуры Владислав Белах.

"Река может взять на себя 20-30%, если развивать речной транспорт и водную логистику. Если брать с точки зрения стоимости, то стоимость перевозок по реке может быть дешевле, чем перевозка автотранспортом. В цивилизованном мире перевозки автотранспортом самые дорогие. Река одна из самых дешевых", - отметил эксперт.

Также Белах подчеркнул, что грузоотправитель руководствуется исключительно стоимостью и скоростью, и если предоставить ему опцию внутреннего водного транспорта, то часть грузов он будет отправлять рекой.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступает за принятие закона о внутреннем водном транспорте, что позволит развить дешевый вид грузовых перевозок и сохранит украинские автодороги.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что принятие этого законопроекта позволит за несколько лет увеличить грузопоток по реке Днепр до 35 млн тонн ежегодно, разгрузив при этом дороги. Также, по его словам, он обеспечит финансирование безопасной речной инфраструктуры и будет стимулировать развитие судостроения.







