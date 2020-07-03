Почти половина школ в Украине не имеют доступа к качественному интернету

Более 6500 школ в Украине (40% от общего количества) не имеют доступа к качественному интернету, скорость которого более 30 Мбит / с. В столице таких школ 265. Это данные исследования Министерства цифровой трансформации.

"Мы принимали во внимание не только технологию, но и скорость соединения, которая присуща исключительно волоконно-оптическим технологиям. Она должна была составить не менее 30 Мбит / с. Но для того, чтобы ученикам и учителям получать необходимый для учебного процесса контент и эффективно работать онлайн, необходимо не менее 100 Мбит / с ", - отмечают в министерстве. Сейчас Минцифрипрацюе над Национальным планом развития широкополосного доступа в интернет (ШПД).

По данным министерства, в 2019-2020 годах были проведены тендеры на подключение к сети и прокладка локальных сетей почти в 10 тыс. школ.

Минцифры в своем исследования использовало данные из официальной отчетности учебных заведений, опрос объектов социальной инфраструктуры и результатов тендерных процедур по 2019-2020 годы.

Напомним, в конце декабря 2019 Минцифры представило исследование, согласно которому 37,9% украинский имеют цифровые навыки на уровне "ниже среднего", а еще 15,1% вообще не владеют ими.







