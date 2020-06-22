Контракт на год или увольнение: новый закон поставил пожилых учителей перед выбором

Пожилые учителя увольняются из-за дискриминационной нормы нового Закона Украины «О полном общем среднем образовании». Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, пишет Думская.

По ее словам, данный нормативный акт, принятый в январе 2020 года, предусматривает, что до 1 июля директора школ должны заключить с учителями пенсионного возраста срочные трудовые договоры на один год.

«Если учитель отказывается, его должны уволить. Аргумент: школа нуждается в обновлении. Да, дети, действительно, очень любят молодых, не изможденных, более уравновешенных (спорный вопрос). Я уже много об этом говорила и не хочу повторяться. Я считаю, что эта норма является несвоевременной и дискриминационной. И если бы я работала сейчас в школе, то тоже перешла бы на такой договор вместе со старшими коллегами…, потому что условия должны быть равными, и если у нашего государства уже есть возможность выбирать учителей, а должности учительские стали такими привлекательными и конкурентными…» — возмущается директор департамента.

По словам чиновника, многие учителя воспринимают упомянутое требование закона как личное унижение и отказываются подписывать договоры.

«Уходят хорошие учителя… А директора не находят слов, чтобы убедить: вы нужны детям, нужны школе, нужны образованию. Мои дорогие коллеги. В Одессе сегодня больше 600 вакансий педагогов. Молодым учителям есть где работать. Вы столько сил вложили в свое дело и наших детей. Вы нужны нам, нужны своему городу, нужны государству», — говорит Елена Буйневич.







