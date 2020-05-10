На Харьковщине учительница биологии записывает для своих учеников рэп-уроки

«К черту параграф, послушай меня»: спела Ольга Халепа своим ученикам онлайн. При этом, традиционный метод обучения — при помощи учебников — она не отменяла.

Учительница биологии из села Яковлевка, Харьковская область, Ольга Халепа креативно подошла к дистанционному обучению во время карантина. Она начала записывать рэп-уроки.

Халепа преподает для 5−8 классов, а над уроками-треками работает самостоятельно — сочиняет, снимает и монтирует.

На каждый ролик у нее уходит примерно восемь часов, пишет Суспільне. Таким образом она пытается удержать внимание учеников. При этом, она не отменяла для них и более традиционный метод — чтение учебников.

«Насчет результативности, могу сказать, что я ее вижу. Ведь дети высылают мне свои работы, которые они выполняют в соответствии с моими рэп-уроками — это разнообразные схемы-таблицы сокращены. Я вижу, что они меня понимают, и материал необходим усваивают. А что мне еще надо для удовлетворения как учителю биологии?», — говорит она.

Более того, со временем Халепа решила стать мультижанровой учительницей — теперь у нее есть видеоурок под панк-рок группу The Offspring.

Также она сняла клип не только для учеников — «Дистанцуха», в котором зачитала рэп о сложности дистанционного обучения для учителей.

















Источник: НВ







