Нужно ли теперь воспитывать детей по-другому. Дискутируем с Ювалем Харари

Вышла очередная книга Юваля Харари - «21 урок для XXI века», в которой известный историк размышляет о сегодняшней реальности. Одна из глав посвящена тому, как надо воспитывать родившегося в 2019 году ребенка, чтобы он был готов к грядущим вызовам. Обозреватель InfoKava Ирина Шевченко пересказывает главные тезисы Харари и оппонирует ему, потому что считает: его советы - спорны.

Нужно ли тренировать память

Ю.Х.: Когда-то запоминать информацию действительно было необходимо. Еще 200 лет назад большинство жителей планеты могло в лучшем случае довольствоваться скудными данными из частных библиотек. Сегодня даже в удаленных районах Земли есть смартфоны с мобильным интернетом, а чтобы прочитать одну только «Википедию», не хватит и двух жизней. Информации слишком много, и нет необходимости хранить ее в голове. Гораздо важнее «уметь понимать информацию, отличать важное от несущественного, а главное — соединять разрозненные фрагменты информации в целостную картину мира».

И.Ш.: В самом деле? А как же опасность того, что мы скоро останемся совсем без серого вещества, потому что антропологи утверждают: объем мозга у современного человека неуклонно уменьшается? Этот факт установила группа ученых из Национального центра научных исследований Франции. Современный человек имеет объем мозга в среднем - 1350 кубических сантиметров. Это меньше, нежели мозг человека, жившего еще 20 тыс лет назад, у которого он был до 1600 кубических сантиметров. Не нужно быть ученым, чтобы понимать: современный человек имеет меньший объем знаний и навыков, чем человек верхнего палеолита. Нынешнему сапиенсу не приходится выживать в суровых природных условиях, держать в голове все знания об изготовлении орудий труда, о методах добычи и приготовлении еды, о защите поселения, врачевании, а также - все песни, танцы и мифы, родственные и межплеменные связи, знания по математике и астрономии, химии и физике того времени. Вы скажете - какая к черту физика и химия? А, скажем, добыть огонь? А сделать клей для сборного лука или стрелы? А шкуру для шубы выделать? А мамонта завалить? Люди того времени были не только универсальными знатоками всего обо всем, но и постоянно вынуждены были делать открытия и изобретения. У них не было методов фиксации информации, и они всю ее носили в собственной голове. А сегодня дитя не забивает знаниями голову - в случае проблемы оно тычет пальчиком в сенсорный экранчик и гуглит. И мозги усыхают. Люди с большой головой уже вызывают усмешку и даже могут подвергаться издевательствам. Ну, да: если мы хотим стать горой мускулов, увенчанной малюсенькой головой - тогда память тренировать не нужно. И думать не нужно. Но не это самое главное. Нас таких - безмозглых - легко уничтожит любой природный катаклизм. Вот долбанет наш шарик какой-нибудь залетный метеорит и всезнающий гугл просто сдохнет со всей своей базой данных. И придется все вспоминать. И выживет лишь тот, у кого в голове что-то останется...

Нужно ли уметь программировать

Ю.Х.: Многим кажется, что знание программирования и иностранных языков — это то, что будет востребовано всегда. На самом деле к 2050 году — когда родившимся в нынешнем году людям будет около 30 лет — необходимость в подобных навыках, вполне вероятно, пропадет. Программировать и переводить с языка на язык будет искусственный интеллект, а нам, чтобы заговорить на хорошем мандаринском, достаточно будет только запустить приложение. Вместо технических умений будут востребованы жизненные навыки, в первую очередь «способность приспосабливаться к переменам, учиться новому и сохранять хладнокровие в незнакомых ситуациях». «Чтобы идти в ногу с миром образца 2050 года, потребуется не просто предлагать новые идеи и продукты — нужно будет прежде всего постоянно обновлять самих себя».

И.Ш.: Конечно, не обязательно. Но - весьма желательно. Потому что миром будущего будут владеть как раз программисты. И тут уж придется выбирать: или ты сам подгонишь под себя, например, свой "умный дом", или это кто-то сделает за тебя, да так, что, в нужный кому-то момент, ты станешь пленником и заложником этого дома и того, кто его запрограммировал на это. Конечно, мы покупаем гаджеты, не задумываясь, как они опутывают нас своими вездесущими программами контроля, анализа, выбора и навязывания. И мы уже их заложники. А могли бы сами перепрошить эту ручную тварь, которая уже поработила нас, глядишь - и обрели бы свободу. Хотя бы относительную. Я уже не говорю о злополучном метеорите, после которого нужно будет все начинать с начала и умение ремонтировать и программировать полуздохшие гаджеты, приспосабливая их к домашнему генератору на велосипедных педалях, ох как пригодится!

Важно ли уметь каждые 10 лет начинать карьеру с нуля

Ю.Х.: Через 30 лет непредсказуемость мира радикально возрастет. Например, развитие искусственного интеллекта и масштабное внедрение машинного обучения будут каждые 10 лет до неузнаваемости менять рынок труда. Скажем, новые технологии в сфере дронов оставят пилота без работы, но он переучится и отправится работать на место, созданное появлением дронов, в команду операторов беспилотника. Но вскоре и эта позиция будет автоматизирована, и ему, вполне возможно, придется искать вакансию в абсолютно новой области. Поскольку средняя продолжительность жизни увеличится, начинать с нуля свою третью карьеру в 50 лет станет нормой жизни.

И.Ш.: Может быть. Однозначно, гордиться тем, что всю жизнь работал на одном и том же предприятии, в наше время как-то глуповато. Однако тут тоже есть с чем поспорить. Поваром в любое время можно оставаться всю жизнь. И дизайнером. И воспитателем. И мажордомом. А также - писателем, певцом, художником, танцором, организатором шоу и так далее. И, конечно же - программистом, физиком, химиком, биологом, филологом, культурологом, антропологом и археологом... То есть, профессии "на всю жизнь" - были, есть и будут. И никогда не будет крайней необходимости менять их. Переквалифицироваться должны будут лишь те, кто выбрал, можно сказать, не высокоинтеллектуальную профессию, а простую, утилитарную: водитель, автомеханик, курьер, почтальон, дорожный рабочий, слесарь... Хотя и тут можно спорить: хороший автомеханик всегда пригодится, как и классный слесарь. Опять же - в случае с метеоритом, в первую очередь понадобятся именно они. Так что это - не универсальный совет. Это совет для тех, кто просто не нашел себя с первого раза.

Стоит ли настроиться на постоянную нестабильность

Ю.Х.: Жизнь поколения людей, рожденных около 2019 года, будет куда более напряженной, чем наша. Во-первых, нужно будет постоянно перепридумывать себя и искать новую идентичность, чтобы не остаться на обочине экономических и социальных процессов. Это касается не только профессии, но и политических взглядов, эстетики и даже гендера. Во-вторых, в 50 лет человек все еще будет считаться молодым. Многим в этом возрасте по биологической привычке уже будет хотеться размеренности и стабильности в жизни, но позволить их себе будет нельзя. Результатом постоянно меняющейся действительности станет сильнейший стресс, который с возрастом будет переносить все труднее.

И.Ш.: Ну, да... Ну, да. Переменчивый мир заставляет приспосабливаться к нему. Но нужно помнить: переменчивый он только с одной стороны, а с другой - мир всегда одинаков. Человек всегда делает одно и то же: добывает еду и одежду, обустраивает убежище, рожает и воспитывает детей, развлекает себя культурными продуктами, будь то религия или банальные танцульки для самовыражения. Методы - разные, а суть - одна. И она не изменится. А это значит, что стабильного в нашей жизни куда больше, чем переменчивого. Раньше ходили в мешках с прорезями для головы и рук, а сегодня - в трусах и полосках, которые намекают на майку. Но что изменилось в принципе? Человек продолжает напяливать на себя все, что попадается под руку. Просто раньше многое обуславливали религией, а сейчас - оригинальностью и творчеством. Но суть все равно одна: напяливают. И вот еще: переменчивость - это не только, так сказать, во глубину нашей сущности и цивилизации, это еще и просто вширь. Путешествуй по городам, странам, землям, племенам, сообществам - и будет тебе сегодня такая переменчивость, которую не переплюнет любое будущее. Так что, не нужно ждать изменчивого мира - он у нас уже есть и нужно принимать его таким, каков он в реале. Здесь и сейчас. И так было всегда.

Стоит ли слушать советы взрослых

Ю.Х.: Раньше слушать старших и полагаться на их опыт было сравнительно безопасно. Мир был предсказуем: в Китае образца 1019 года не все знали, какая династия будет править через 30 лет, но в том, что девочкам важно стать послушными женами, а мальчикам из аристократических семей — воинами и каллиграфами, сомнений не было. Теперь это не так. Мир меняется слишком быстро, и знания старших теряют свою актуальность еще до того, как начнет подрастать следующее поколение. Взрослые не хотят причинять зла детям, но в XXI веке они, с большей вероятностью, передают устаревшие знания и опыт.

И.Ш.: А как же! К черту всех мам, пап и бабушек с дедушками, которые уже ничего не понимают в современности. Это, с точки зрения Юваля, очень прогрессивно. Но он забыл, что точно такой же совет давали "продвинутые" римские философы молодежи, например, в тех же Помпеях. Там, в Помпеях, это на стенках написано. Потому что молодежь на стенках писала и две с половиной тысячи лет назад. Стабильно. И рисовала всякие скабрезности. Однако, при этом, долгоживущие сообщества всегда опирались на мудрость и опыт старшего поколения. Потому что это старшее поколение о жизни знает кое-что более важное, чем умение возить пальчиком по сенсорному экранчику. Знание старших не сводится к пониманию основ программирования или к умению включить-выключить ноут. Знание старших - универсально. Старый конь борозды не испортит. Вернувшийся блудный сын ценнее того, который никогда не грешил. Не заботься о дне завтрашнем, живи днем сегодняшнем...

Рационально ли прислушиваться к себе

Ю.Х.: Следующее поколение не должно верить даже внутреннему голосу. Уже сейчас маркетологам стало гораздо проще манипулировать нашим сознанием — с помощью технологий. А к 2050 году отличить собственные установки от навязанных извне будет крайне проблематично. Поэтому важно учить детей критическому мышлению. Причем чем раньше, тем лучше. «Если же вы хотите сохранить хотя бы частичный контроль над своей жизнью и будущим мира, вы должны бежать быстрее алгоритмов, быстрее Amazon и государства и познать себя раньше, чем это сделают они. Поэтому не берите с собой лишнего багажа».

И.Ш.: А к кому? К кому прислушиваться? К старшим - не стоит. К себе - не стоит. Учителя - тоже ненадежные советчики с точки зрения Юваля. Ну, про "лишний" багаж мы уже говорили. Вот пустой, беспамятной головой действительно извне управлять легче. И тут никакое критическое мышление не поможет: нечем будет анализировать, чтобы критично отнестись к возможности внешнего управления. Ко всему стоит прислушиваться, но уметь бы самому делать выбор. А для этого как раз и нужны мозги и память - опыт. Даже в переменчивом мире основа - стабильна.

Станет ли главным — оригинальность

Ю.Х.: Через 30 лет оригинальность станет новой нормой, а гибкость мышления — ключевым навыком. При этом любой опыт перестанет быть ценным и релевантным — из-за скорости прогресса, которая станет невероятно высокой. Придется быть полностью готовым отказаться от всего набора знаний и навыков и тут же начать создавать новый (а вскоре выбросить и его). Значение будет иметь только способность творчески мыслить в абсолютно незнакомой ситуации. «Невозможно научиться гибкости мышления, читая книгу или слушая лекцию. Учителям не хватает гибкости, необходимой в XXI веке, потому что они сами вышли из старой системы образования».

И.Ш.: А разве в какие-то другие времена было иначе? Разве в какие-то другие времена не ценилось превыше всего именно творческое мышление? И возможность отбросить предрассудки, прорываясь в будущее? Что нового в этой философии? Кого мы помним из бездны лет? Как раз таких вот оригиналов. Гильгамеша, который отправился за бессмертием. Прометея, который поделился вечным огнем с сирыми и несчастными смертными. Македонского, который весь мир перевернул вверх дном, окровавил его, осеменил, перемешал и бросил на произвол судьбы. Жанну, которая прислушивалась к голосам в своей голове, привела Францию к победе и сгорела в пламени инквизиции, которая не могла вынести ее оригинальности...

Как итог

Юваль умен. И популярен. Но посмотрите, кого он предлагает нам воспитывать? Беспамятного, мятущегося и нестабильного человека, который ищет опору разве что в оригинальности. И вы действительно хотите, чтобы ваши дети стали такими? Думаю, Харари нужно читать как раз для того, чтобы его последователи не создали такое вот "чудо". К таким философам, как советует сам Юваль, нужно подходить более чем критически, чтобы они не управляли нами извне и совершенно не в соответствие с нашими настоящими желаниями.

Хотя, это, конечно, тоже спорно.

Потому что - а каковы они, наши настоящие желания?

Вот то-то и оно...

Справка

Израильский историк Юваль Ной Харари считается одним из самых оригинальных мыслителей современности. Его книги «Sapiens. Краткая история человечества» и «Homo Deus. Краткая история будущего» стали мировыми бестселлерами, их перевели на десятки языков. Первая посвящена истории человечества, вторая — образу его отдаленного будущего.

Третья книга Юваля Харари «21 урок для XXI века» вышла на русском языке в издательстве «Синдбад», которое также выпустило предыдущие работы историка.