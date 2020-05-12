Украинцы и курятина - любовь и популярность на долгие годы

В Украине самым популярным среди потребителей видом мяса остается курятина. Потребление продукта растет рекордными темпами. Об этом рассказал консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), эксперт сельскохозяйственных рынков Андрей Панкратов, передает Meat-inform.

Он уточнил, что каждый украинец в среднем употребляет более 45 килограммов мяса в год.

"Потребление свинины на душу населения с 2008 года колеблется около отметки 15 килограммов в год (это без субпродуктов и сала). Говядины и телятины - около 8 килограммов. В то же время, потребление курятины с 2008 года выросло с 23 до 25 килограммов. Это не такой уж радикальный рост, но все больше, чем потребление свинины", - рассказал эксперт.

В Украине курятина является наиболее употребляемым мясом уже не один десяток лет, говорит эксперт.

Из-за ценовой доступности продукта, и не только, добавил он.

"Действительно, цена - это очень важный фактор, для Украины это один из самых важных факторов. Но нельзя не упомянуть и, например, об удобстве курятины, небольшой порционности (крылышки, бедра и т. д.), Легкость в приготовлении блюд - это касается только птицы, в частности, курятины", - рассказал Панкратов.

Напомним, Украина полностью обеспечивает себя отечественной курятиной, а также большой объем экспортирует за границу, являясь одним из крупнейших мировых трейдеров.

В I квартале 2020 года крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП (Наша Ряба) увеличила производство еще на 4% и снизила цену продукции на 11%. Компания планирует нарастить объемы производства 850-880 тыс. тонн мяса птицы до 2024 года.

В то же время цена на украинскую курятину дешевле европейской на треть.







