В торговле агропродукцией между Украиной и ЕС зафиксирован очередной рекорд

Взаимная торговля агропродукцией между Украиной и ЕС достигла рекордных 10,6 млрд долл. США в 2019 году. Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев, сообщили УНН в пресс-службе института.

"В 2019 году взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Европейским Союзом почти на 18% превысила рекордный показатель 2018 года и впервые достигла отметки в 10,6 млрд долл. США", - цитируют Пугачева в институте.

При этом положительное сальдо, как указано, составило 4,3 млрд долл. США.

По его словам, главными европейскими партнерами для Украины остались Нидерланды, Польша, Испания, Германия, Италия и Франция, а также Бельгия, которая в течение последних двух лет прочно закрепилась в этом списке.

Эти страны, как отмечается, создают более 78% суммарного отечественного торгового оборота агропродовольством с ЕС.

В прошлом году Украина импортировала аграрной продукции из стран - членов ЕС на сумму более 3,1 млрд долл. США. Это на 16,3% больше, чем в 2018 году. В импорте сельскохозяйственной продукции в Украину из ЕС, отметил Пугачев, пока отсутствует такая же стала структура, как в экспорте. При этом выделяются несколько групп товаров.

В 2019 году Украина больше всего - 343 млн долл. США - потратила на закупку в ЕС напитков, преимущественно алкогольных. Различных пищевых продуктов, экстрактов и концентратов закупили на 314 млн долл. США. В группе продуктов "какао-бобы, шоколад", импортировался в основном шоколад. На эти сладости в 2019 году было потрачено 184 млн долл. США. Объемы поставок на украинский рынок мясной продукции составили 147 млн долл. США.

Поставки из Европы табака и изделий из него увеличились по сравнению с 2018 годом более чем на 60% - до 279 млн долл. США.

Остатков и отходов, продуктов для кормления животных закупили на 190 млн долл. США.

Семена масличных закупили на 140 млн долл. США.

В общем эти группы продуктов заняли около 51% в стоимостных объемах импорта продовольствия из Евросоюза, подытожил Пугачев.

Напомним, ранее в правительстве заявили, что торможение экономики Китая из-за коронавируса дает шанс украинскому бизнесу занять новые ниши.







