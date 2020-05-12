Закон о рынке земли: чудо, стечение обстоятельств или драма?

Алексей Бурковский - эколог, писатель, сценарист. Работает в сфере биологической защиты растений и как переводчик английского языка в сфере агрономии и экологии. На общественных началах с конца 90-х годов занимается природоохранной деятельностью, возглавляет Донецкое областное отделение Всеукраинской экологической лиги. Основным направлением деятельности является защита и воспроизводство дикой природы, главным образом степей: критический анализ законопроектов, подготовка законопроектов, создания объектов природно-заповедного фонда, просветительская деятельность (автор 250 популярных статей, автор и соавтор десятков научных публикаций и трех брошюр на экологическую тематику ). Автор идеи, режиссер и один из авторов сценария первого во времена независимости отечественного полнометражного научно-популярного фильма на естественную тематику «Торские степи: жизнь, смерть ... воскресение?». Тема сегодняшних размышлений - недавно принятый закон о рынке земли в Украине.

Земельный вопрос настолько скандален, что когда пишешь аналитические публикации на эту тему, то нередко одновременно получаешь ярлык как сторонника рынка земель, так и его противника. Поэтому прошу воспринимать текст системно, а не вырывать из контекста отдельные фразы, и не обобщать отдельные предложения на весь материал. Сразу выскажу несколько принципиальных тезисов.

Земля - ​​не средство производства, который принадлежит трудовому народу, как об этом рассказывали большевики, и не товар, как об этом говорят сторонники либерального капитализма. Еще раз повторяю - земля это, в первую очередь, жизненное пространство для природных экосистем (лесов, степей, болот), которые дают нам самое важное: воздух, пресную воду, почвы, круговорот элементов и баланс видов. Созданные человеком агроценозы (поля пшеницы, подсолнечника и т.п.) на это неспособны. Если землепользование несбалансированное и имеет место нехватка природных экосистем (а это происходит, в первую очередь, из-за засилья сельскохозяйственных угодий), то рано или поздно такую ​​местность ждет коллапс. Экономическая составляющая земельного вопроса в стратегическом плане - это просто мелочь по сравнению с экологическим аспектом, поскольку экосистемы могут существовать без экономики, а экономика без экосистем - нет.

Поэтому в этой публикации мы рассмотрим принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» № 2178-10 от 10.10.2019 г.., В первую очередь, с точки зрения его экологической приемлемости. От этого будет зависеть не только судьба природной среды и последующих поколений, но и судьба агропроизводства, которое при нынешней структуры пилит ветку на которой сидит - убивает экосистемы, а значит водный режим и почвы, от которых напрямую зависит.

Согласно научным данным и принятых нормативно-правовых документов нынешняя структура украинских земель в экологическом плане катастрофической. Поэтому у меня просьба к тем, кто не согласен с этим научно доказанным фактом: открывайте книги по экологии и почвоведения, научные статьи, отчеты ведущих международных организаций или официальный «Расширенный пятилетний отчет о деградации земель и опустынивания в Украине» и доводите свое несогласие докторам и кандидатам наук, которые всё это писали и пишут, а не в комментариях к этой публикации. Ибо невозможно под каждым таким комментарием цитировать научные данные, документы или публиковать собственные фотографии опустошённых непомерным агропроизводством ландшафтов.

Теперь пара месседжей сторонникам рынка земли и сторонникам моратория.

Первый - сторонникам рынка.

Украина унаследовала советскую структуру земель - уродливую и экологически безответственную! Так вот, эту ужасную структуру, без исправлений, просто тупо взяли и раздали «трудовому народу» «по заветам Полиграфа Полиграфовича Шарикова». Без всякого индивидуального подхода. Это была типичная советская уравниловка, хоть она и происходила в 1990-е годы. Поэтому когда звучат заявления, что свободный рынок земель в Украине станет проявлением архисовременного капитализма, то я воспринимаю эти заявления как театр абсурда, потому что не могу закрыть глаза на советскую структуру землепользования и реализованную идею Шарикова «взять и поровну поделить».

Да, европейские страны имеют рынок сельхозземель земель и частную собственность на них, но ни в одной из них нет такой ужасной структуры, такого уровня распаханности/деградации земель (напомню, только по официальным данным 54% территории Украины - это просто перепаханная земля). Поэтому все, кто продвигает максимальную либерализацию рынка земель в Украине, но не упоминает об этом либо не имеет представления о структуре наших земельных угодий, продвигает советского Франкенштейна в рыночной шкуре! То ли сознательно, то ли бессознательно! Без исправления этой структуры, без сбалансирования соотношения угодий государственной и частной собственности позволение купли-продажи сельскохозяйственных земель всем и вся является абсолютно безответственным шагом!

Второй месседж - сторонникам моратория.

Как это ни парадоксально, но именно открытие рынка земель предоставляет стране шанс исправить уродливую структуру земель. Другого пути просто нет.

Национализировать розданные во время раздела земли невозможно. За раскулачивание страна заплатила в 30-е годы очень дорого. Поэтому исправить абсурд кучмовской земельной реформы без отмены моратория невозможно. Думать нужно было в 1990-х, но в те времена не вернуться, мы не в фильме «Терминатор» или «Назад в будущее». Государство тогда сказало «А», раздав землю, а теперь вынуждено сказать «Б». Поэтому владельцы паев имеют законное право их продавать. Если государство не позволяет им это делать, то оно нарушает их права - доказано Европейским судом по правам человека. Дальнейшее продление моратория означает, что значительная часть госбюджета пойдет на удовлетворение исков в этот суд. Поэтому единственно правильным решением является открытие рынка со значительными ограничениями. Идеальной была бы монополизация права государства покупать землю, но и то, что было принято 31.03.2020 значительно лучше того, что предлагалось изначально.

Принципиальные изменения коснулись ст. 130 Земельного кодекса Украины. Важны также изменения в ст. 131, ст. 145 и Переходные положения этого же кодекса. Ряд других новшеств (в Гражданский кодекс Украины, Законы Украины "О нотариате", "О Государственном земельном кадастре", "О санкциях» и др.) - это в большей степени технические последствия изменений в упомянутых статей Земельного кодекса.

Очевидно, стратегические законопроекты нельзя принимать так, как приняли этот закон. Без нормального общественного обсуждения, без привлечения широкого круга экспертов, без длительного поиска компромиссов. Но имеем то, что имеем. Тем более, что по удивительному стечению обстоятельств был проголосован такой компромиссный законопроект, о котором еще за неделю до его принятия нельзя было и мечтать.

Можно смеяться, но похоже, что слова экс-президента Виктора Ющенко о том, что «Господь любит Украину» иногда сбываются. Коронавирус можно рассматривать как дар Божий, ибо он создал эффект бабочки. Угроза дефолта из-за карантина в случае отсутствия помощи МВФ привела власти к поспешному выполнению своих международных обязательств, но часть фракции «Слуга народа» отказалась поддерживать закон о рынке земель вообще (насколько разумеется, не из-за земельного вопроса, а из-за разногласий по совершенно другому закону). Однако, законопроект согласилась поддержать фракция «Европейская Солидарность», но с рядом принципиальных условий, среди которых запрет продажи сельскохозяйственных земель государственной и коммунальной собственности. Именно так был принят очень компромиссный законопроект, который значительно отличается от принятого в первом чтении. Именно так была похоронена большая угроза и соблазн - продавать государственные земли.

Напомню, что из 414 тыс. кв.км. сельскохозяйственных угодий в частной собственности находится около 310 тыс. кв.км, а в государственной и коммунальной только чуть более 100 тыс. кв. км. Если бы закон разрешил продавать государственные земли, тогда бы страна потеряла материальные рычаги влияния на земельную политику, а все программы по борьбе с опустыниванием, дисбалансом ландшафтов, расширением природно-заповедного фонда (ПЗФ) можно было сразу похоронить. Ведь очевидно, что выполнять все эти природоохранные намерения частные владельцы не будут, так как они являются коммерчески неприемлемыми, а юридических инструментов заставить их это делать пока нет. Поэтому сохранение хотя бы 1/4 сельхозземель в собственности государства дает юридическую возможность направить определенную их часть на природоохранные цели: расширение ПЗФ и экосети, консервацию эродированной пашни и т.д.

Наличие государственных земель - это также важный аграрный фактор. Создается впечатление, что сторонники максимальной либерализации рынка земель или вообще никогда не разговаривали с живыми фермерами, или путают их с агрохолдингами, или принципиально не воспринимают их аргументы. Среднестатистический фермер говорит очевидную вещь: «Я могу оплачивать аренду, агротехнические мероприятия, амортизацию, затраты труда и т.п., но у меня нет денег покупать землю, по крайней мере на той площади, на которой я могу ее арендовать». Что предлагает фермерам оторванная от земли и реальности либертарианская среда? «Льготную» кредитную кабалу!

Если бы в государственной собственности было хотя бы 2/3 сельхозземель, тогда она могла бы массово предлагать фермерам льготные условия аренды и одновременно осуществлять экологический контроль за этими землями. Тогда фермер был бы вынужден соблюдать правила агротехники, иначе за выпал стерни или уничтожение пчел он просто получил бы от государства «бан» на аренду. На его место пришел бы другой, более ответственный. Но когда землю раздали «по Шарикову», тогда начался хаос в землепользовании. Поэтому после принятия закона о рынке земель следует отдавать в льготную аренду мелким фермерам хотя бы остатки тех плодородных пахотных земель, которые чудом удалось сохранить в государственной собственности.

Важной нормой закона является лимит на площадь, может находиться в собственности одного лица. Первоначальный законопроект предлагал 200 000 га! Затем лимит уменьшили до 10 000 га, а сейчас только до 100 га и только для физических лиц. Да, это временная норма.

С 2024 начнет работать норма о лимите в 10 000 га в одни руки, в том числе для юридических лиц, но до этой даты многое может измениться.

Одним из важнейших аспектов закона есть перечень тех, кто имеет право покупать землю. В предыдущей версии ст. 130 Земельного кодекса это могли быть либо граждане с аграрным образованием/опытом работы и агропредприятия. На первый взгляд такая норма имела свою логику, чтобы аграрным делом занимались только специалисты. Однако в этом перечне не было государства, что несло в себе фундаментальную экологическую угрозу - она ​​ставила крест на любых попытках изменить структуру земель в Украине. И хотя существуют нормы выкупа частных земель для общественных нужд (например, в ст.146 Земельного кодекса), отсутствие упоминания государства в ст. 130 могло бы повлечь юридический казус. Правда, эта норма не действовала из-за моратория на куплю-продажу земель, но если бы мораторий сняли и ничего не изменили, то это была бы большая проблема.

Такая норма обрекала Украину на аграрную карму и делала невозможным использование земель для любых других дел или природоохранных то инновационных (например, возобновляемой энергетики). Безусловно, наш агросектор является неотъемлемой составляющей национальной безопасности и требует дальнейшего развития. Однако ни одна из развитых стран не имеет 17% агропроизводства в структуре ВВП, как в Украине. Среди развитых стран наибольший процент имеет Канада, который не дотягивает и до 7%, а в других странах он еще меньше. Высокий процент агропроизводства в структуре ВВП означает отсталость государства. Когда 70% территории страны имеет сельскохозяйственное назначение - это экологический и экономический абсурд! Поэтому однозначным позитивом принятого закона является предоставление права покупать землю не только гражданам и юридическим лицам, но и государству и территориальным общинам. Все это позволяет государству выкупать частные земли (в первую очередь эродированные) и менять их целевое назначение с сельскохозяйственного на какое-то другое: природоохранное, лесохозяйственное, оздоровительное, рекреационное, промышленное и т.д.

Несколько предложений стоит сказать еще о некоторых нормах принятого закона.

В ч. 6 ст. 37 Земельного кодекса Украины были вписаны норму о праве проезда (перемещение) по чужом участке для попадания на свой земельный участок (право сервитута). Вопрос хоть и «технический», но важный.

Покупка земли разрешена только гражданам Украины. С 2024 она будет разрешена юридическим лицам, бенефициарами которых должны быть исключительно граждане Украины. Изменить эту норму можно только через референдум, но очевидно, что шансы на положительный ответ по покупке земель иностранцами в случае его проведения близки к нулю. Здесь все ясно и подробно останавливаться на этом пункте нет смысла.

В переходных положениях прописано, что до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных в натуре владельцам земельных паев, не может быть меньше их нормативной денежной оценки. То есть, «жульничать» с фиктивными заниженными ценам закон не позволяет.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: с природоохранной точки зрения принятый закон имеет две чрезвычайно важные нормы:

1. Запрет на продажу государственных сельскохозяйственных земель.

2. Право государства покупать сельскохозяйственные земли у частных владельцев. Наличие этих двух норм де-юре позволяет государству исправлять структуру земельных угодий по всей Украине и выполнять собственные нормативно-правовые акты по увеличению площадей природных / полуприродных экосистем, борьбе с изменениями климата, деградацией земель и опустыниванием через заложенные / облесение эродированной пашни (консервацию), расширение ПЗФ и экосети и т.д.

Воспользуется ли этими юридическими инструментами власть? Это вопрос к самой власти, а также к природоохранным организациям и гражданам, которые захотят или не захотят уделять внимание этой проблеме, объединять усилия и требовать от власти применения имеющихся юридических механизмов для практических шагов.

Алексей Бурковский, Донецкая область