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Подписан закон о доступе украинцев к Геокадастру Украины

Закон о доступе украинских граждан к Геокадастру подписан. Что это означает для рядового гражданина или бизнесмена?
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О национальной инфраструктуре геопространственных данных» № 554-IX, который парламент принял 13 апреля 2020.
Об этом сообщил Офис президента.
Закон устанавливает правовые основы для создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных - Геокадастра. Документ позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации.
По словам президента, «внедрение земельного рынка требует прозрачности. В Украине один из самых современных Геокадастров. И так и должно быть в стране, которая называет себя житницей Европы. Прозрачность и открытость - это путь к преодолению коррупции и защиты крестьян и фермеров от рейдерства и махинаций».
Кроме того, закон, утверждают у главы государства, открывает для украинцев доступ в сети Интернет к геопространственным данным и метаданным, создаваемым в публичном секторе и предприятиями-монополистами.
Этот закон также вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.
Напомним, в Украине началось создание национальной инфраструктуры геопространственных данных. Это будет единственное окно доступа ко всей информации о любом земельном участке.

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