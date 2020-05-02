Чего надо бояться при банковских переводах более пяти тысяч гривень

Принятый недавно новый способ переводов с финансовым мониторингом порядком напугал общество. Хотя, кажется, почему? Такое уже бывало не раз: принимали подобное, затем понемногу забывалось... Почему всех напугало, что операция именно с паспортом? А разве когда-то мы получали без документов? Но вопросов много. Например, будет ли считаться доходом всё, что проходит через банк, допустим, финансовая помощь? Как отследить двойное обложение налогом, чтобы налоговая не требовала внести двойной платеж? Будет ли учитываться статья 4 Налогового кодекса, которая объясняет, что не является объектом для налогообложения? Вопросов много, но пока ответы на них дают не правительственные специалисты, а практики.

Налоговый консультант Александр Зарайский на своем сайте подробно рассказал о том, чем является новый финансовый мониторинг, и чего на самом деле надо остерегаться.



Очередным потрясением для общества, нервы которого из-за карантина и так, что натянутые канаты, стало изменение правил операций с наличными и проведения различных платежей и переводов.

Произошло это из-за нового Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон о финансовом мониторинге), который вступил в силу 28 апреля 2020 года.

Зачем вообще приняли этот закон о финансовом мониторинге?

Если отбросить тот факт, что он был принят в соответствии с международными соглашениями и договорами, которые подписала Украина, то основная цель этих изменений – усложнить жизнь тех, кто получает взятки и другие незаконные доходы. Чтобы незаконно полученную наличность (неважно, это взятка или доходы от торговли в сети Интернет без регистрации вас предпринимателем, или еще от чего-то) было невозможно или очень сложно перевести в безналичную форму, не оставив следов, которые указывали бы на источник происхождения этих денег.

Поэтому теперь, при внесении в банк наличных денег или при попытке сделать перевод на сумму более 5000 грн., тот, кто намерен это сделать, должен быть идентифицирован банком. На деле это означает, что вы или должны показать кассиру ваш паспорт или осуществить перевод с вашей банковской карты, ну или, как вариант, перед тем, как воспользоваться терминалом самообслуживания для внесения наличных, идентифицировать себя в этом терминале, воспользовавшись вашей банковской картой.

В общем, если говорить совсем откровенно, панику относительно этих изменений разогнали в СМИ и Интернете фактически безосновательно. Ведь на самом деле в 90-95% случаев эти изменения или вовсе не коснутся рядовых граждан, или они просто не заметят, что произошла какая-то «идентификация». А вот тем, кто получает доходы от интернет-торговли и не спешит с регистрацией предпринимателем, советую дочитать до конца – там я раскажу отдельно об очень неприятных вещах.

А что на самом деле изменилось…

Но вернемся к «простым людям» ТМ – и рассмотрим на нескольких конкретных примерах, как на деле будет выглядеть этот финансовый мониторинг, и когда нужно будет предоставлять документы, а когда – нет .

1. Оплата коммунальных платежей и налогов – ничего не изменилось.

Никаких документов при их оплате в кассе банка предоставлять не нужно. Даже если вы решили рассчитаться таки с налоговой или «Теплосетями» за последние три года, а сумма очень значительная, паспорт вам не понадобится.

2. Вы хотите перечислить средства со своей карты на карту другого человека (неважно, это родственник или нет) – здесь тоже ничего не изменилось.

Ведь в случае перевода денег с карты на карту и вы, и их получатель уже идентифицированы банком. Поэтому можете переводить любую сумму – хоть 5 тыс. грн, хоть 10 тыс., а хоть и 25 тыс. Или больше. Но сами банки имеют право устанавливать верхнюю границу, которую не может превышать один платеж. У кого-то это 30 тыс. грн, у кого – 50 или 60 тыс. Банк может или просто отказать в таком переводе или провести его, предварительно связавшись с клиентом и выяснив, тот «понимает, что творит», знает лицо, которому переводит деньги, и удостовериться, что карта не украдена. Так что, если вы хотите перечислить кому-то действительно большую сумму, выясните в вашем банке информацию о таких ограничениях и максимальной сумме перевода.

3. Вы хотите в кассе банка пополнить свою или чужую карточку наличными или перевести эту наличные другому лицу.

Если сумма менее 5 тыс. грн, паспорт вам не понадобится. Если сумма больше 5 тыс. грн, кассиру банка нужно будет предоставить паспорт.

4. Вы хотите пополнить свою или чужую карточку или перевести кому-то деньги через терминал самообслуживания, который принимает наличные.

Опять же, если сумма менее 5 тыс. грн, это можно будет сделать без каких либо дополнительных действий. Если же сумма превышает 5 тыс. грн, для вашей идентификации (или, если хотите, – авторизации) нужно будет воспользоваться вашей банковской картой, вставив ее в считыватель для карт на этом терминале. Если это не банковский терминал (и/или на у него отсутствует считыватель карточек), вы сможете перевести только 5 тыс. грн за одну операцию.

5. А можно осуществить через терминал несколько переводов подряд по 5 тыс. гривень?

Можно, это ничем и никем не запрещено. Такие операции низкорисковые, они никем специально не отслеживаются и не блокируются.

6. Вы решили что-то приобрести, например, ноутбук или телевизор за достаточно большую сумму денег – 30-40-50 тыс. грн (попросту говоря, за любую сумму, превышающую 5 тыс. грн).

Если вы платите карточкой, для вас ничего не изменилось (но дочитайте статью до конца – там будет то, о чем часто забывают), ведь как владелец карточки вы уже идентифицированы банком. Но если вы платите наличными (например, курьеру, который привез товар), человек принимающий оплату, должен потребовать, чтобы вы предоставили паспорт.

Думаю, вы понимаете, что курьерские службы могут игнорировать это требование. А может, и нет. Так что, на всякий случай, паспорт лучше иметь наготове.

7. Вы хотите перевести средства через международную систему переводов – в таком случае вам нужно иметь при себе паспорт и объяснить, с чем связан этот перевод (например, помощь родственнику).

8. Вы хотите получить средства на вашу валютную карточку, открытую в банке, – никаких препятствий для этого нет, ведь для банка вы – уже идентифицирован клиент. Дополнительный мониторинг таких операций банком, как правило, не производится.

Что следует знать и о чём следует помнить

Первое. Под обязательный финансовый мониторинг подпадают суммы, равные или превышающие 400 тыс. гривень. Эта сумма может быть как в гривне, так и иностранной валюте, пересчитаная по курсу НБУ на день получения. Неважно, вы перечисляете такую ​​сумму, получаете от кого-то перевод, вносите на депозит, или пополняете уставный капитал вашего предприятия. Банк будет уделять таким операциям особое внимание.

При операциях на сумму от 400 тыс.грн банк может заблокировать такой перевод и попросить предоставить дополнительную информацию и документы, в частности, – относительно источника происхождения средств. Однако в этом правиле могут быть и исключения. Если вы – предприниматель или владелец бизнеса, и эта сумма накапливалась на ваших счетах, так сказать, прозрачно (или она является частью от тех средств, которые находятся на ваших счетах), банк может не обратить никакого дополнительного внимания на вашу операцию. Или, говоря по-другому, если сумма сделки соответствует вашему финансовому и социальному положению, которое уже давно известно банку, поскольку вы в нем обслуживаетесь на протяжении многих лет, банк (осуществляя мониторинг переводов) имеет право пропускать такие операции без запроса дополнительных документов или информации.

Однако при этом банк, осуществляя мониторинг, должен обращать внимание на нетипичные операции, которые выходят за рамки привычных для этого клиента.

Второе. Выполняя требования НБУ, банки должны создавать собственную «систему рисков», по которым осуществляется мониторинг (отслеживание) финансовых операций. Эта система разрабатывается банками с учетом рекомендаций как самого НБУ, так и международных документов.

Так, в частности, банк может заблокировать перевод денег и потребовать у клиента предоставить объяснения и документы по такой операции – например, в следующих случаях:

1. Если сумма поступления не соответствует информации о финансовом состоянии клиента.

2. Если клиент:

– работает на должности, которая не предусматривает получения заработной платы выше уровня средней заработной платы в соответствующем регионе Украины;

– по имеющейся в банке информации о сфере его деятельности (занимаемой должности) не может осуществлять финансовые операции на такие суммы;

– относится к социально уязвимым слоем населения (пенсионеры, безработные, студенты и т.п.).

3. Если периодичность проведения операций и суммы таких операций могут указывать на использование счетов физлица не по назначению, например, для ведения предпринимательской деятельности, уклонение от налогообложения и т.п..

На последнее основание, следует обратить внимание тем, кто не зарегистрирован как предприниматель, но занимается торговлей в Интернете (через собственный сайт, фейсбук, инстаграм, OLХ т.п.). В определенный момент банк (проводя мониторинг платежей поступающих на лицевые карточки) может обратить внимание на тот факт, что на вашу карточку очень часто поступают деньги от разных людей – и заблокировать эту вашу карточку.

И таких случаев на сегодня уже достачточно много. Исходя из моего опыта, банк с равным успехом блокировал как поступления на 150-200 тыс. грн, так и суммы по 5-10-15 тыс. грн. И даже знаю случай, когда на карту поступали совсем незначительные суммы (условно – до 1 тыс. грн), но часто, в результате эта карточка попадала под блокировку.

О чем все забывают

Делая перевод денег на карты других людей или принимая переводы на собственную карточку, следует помнить о двух важных вещах (к которым финансовый мониторинг вообще не имеет отношения).

Во-первых, любые поступления на вашу карточку налоговая служба считает вашим доходом. Да, налоговая не имеет никакой информации о движении средств на ваших карточках. Но, если такая информация станет ей известной (например, кто-то напишет на вас жалобу или заявление)*, то из всех сумм, поступивших на вашу личную карточку, придется платить налоги.

В лучшем случае от полученных сумм вам придется заплатить 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора. Однако, если налоговая считает, что эти деньги получены вами в результате хозяйственной деятельности, которую вы осуществляли без регистрации предпринимателем, в вышеупомянутых 19,5% она добавит еще 22% единого социального взноса. Ну, а если сумма поступлений на вашу карточку превысит 1 млн. грн в год, налоговики могут доначислить еще и налог на добавленную стоимость в размере 20%.

Ну, и отдельно к вам может быть применен административный штраф за осуществление хозяйственной деятельности без госрегистрации в сумме от 17 000 до 34 000 грн. (на первый раз). А если сумма доначисленных вам налогов превысит 3 153 000 грн., по факту уклонения от уплаты может быть начато уголовное производство.

Ну и, опережая вопрос…

«Я продал старый ноутбук, велосипед и шубу бывшей жены». Да, с точки зрения налоговиков, – это доход, от этих сумм необходимо платить налоги.

«Я сбросил куму на карту 3 тыс. грн, чтобы он купил в «Дьютике» вискарь на мой день рождения». Да, для вашего кума – это доход, с которого он должен уплатить налог.

«Я помогаю подругам покупать платья на «АлиЭкспрес». Они сбрасывают мне деньги на карточку, я им все покупаю, а потом отдаю». Да, для вас с точки зрения налогового законодательства дкеньги, поступающие от ваших подруг, – это доход, из них нужно платить налоги.

«Я подрабатываю репетитором по английскому языку, и мне платят на карту». Вы наверное догадываетесь, что в таком случае тем более необходимо платить налоги

Из этого всего есть единственное исключение: если вы получаете средства от родственников 1 и 2 степени родства (родители, супруг, дети, родные братья и сестры, бабушка и дедушка, внуки), такие средства налогами не облагаются. Точнее, если вы скажете, что это подарок от родственника, и он это подтвердит, то налоги в таком случае платить не надо.

Во-вторых, если вы получаете субсидию – и потратите на приобретение чего-то, чего (товаров, услуг и т.п.), сумму, равную или превышающую 50 тыс. грн., вас лишат субсидии. Аналогично – если вы получите от продажи чего-либо или просто так (в подарок, непонятно за что) сумму, равную или превышающую 50 тыс. гривень. В таком случае вы, опять-таки, потеряете субсидию.

Таким образом, слетав в отпуск в теплые края, сделав ремонт или приобретя строительные материалы, телевизор и т.д. и заплатив от 50 тыс. гривень, вы 100% останетесь без субсидии. Аналогично – вас лишат субсидии, если вы продадите машину (или если кум перечислит на вашу карточку деньги, которые брал у вас в долг), и сумма будет равна или больше 50 тыс. гривень.

Более того, порядок предоставления субсидий написан так, что вы можете ее потерять даже в случае, когда это были не вы, а кто-то из ваших близких родственников. Лично я знаю случай, когда родителей лишили субсидии из-за того, что сын IТ-шник купил себе ноутбук за 60 тыс. гривень.

Итак, подводя итоги, я хотел бы сказать, что, перечисляя или, наоборот, получая деньги на ваши карты, следует беспокоиться совсем не об изменениях, которые произошли в результате вступления в силу Закона о финансовом мониторинге, поскольку, как вы сами убедились, для рядового пользователя банковских услуг почти ничего не изменилось. Вместо этого следует обращать внимание и думать совсем о других последствиях, которые могут наступить в результате перечисления или получения денег – и неимеющих к финансовому мониторингу никакого отношения.

Примечание

Говоря о получении информации о движении денег на ваших картах контролирующими органами нельзя забывать о варианте НЕзаконного ее получения.

Например, налоговый инспектор или СБУшник может попросить свою куму/жену/любовницу, работающую в банке, посмотреть обороты по счетам какого-то из клиентов банка. Ну, или как вариант, поймать работника банка на чем-то незаконном и в обмен на “молчание” попросить поделиться информацией.

Увы, сотрудники банков такие же люди и точно так же могут нарушать закон, как и любые другие. И этим могут воспользоваться силовики.

Один такой незаконный слив имел место в 2014 году. Милиционеры одного из райотделов Харькова внедрили в банк П. «крысу». Как им это удалось, история умалчивает, но факт остается фактом.

Этот сотрудник на протяжении нескольких недель мониторил счета клиентов этого банка и распечатывал информацию о движении денежных средств (через принтскрин! это важно), по тем людям, у кого через частные карточки проходили значительные суммы…

В этот список попали в основном те, кто занимался доставкой товаров с зарубежных сайтов (так называемые организаторы совместных покупок), но сюда же попали и те, кто торговал через OLX (не помню, как он тогда назывался), ну или просто интернет-магазины.

Получив эти распечатки, милиционеры начали вызывать всех этих людей, предъявлять им эти “документы” и рассказывать о том, что они совершили уголовное преступление, скрыв налоги. Собственно, все сводилось к тому, чтобы раскрутить этих незадачливых продавцов на мзду за молчание.

Справедливости ради нужно сказать, что обычная милиция или следователь обычного райотдела никакого отношения к сокрытию налогов не имеет, эта статья подследственна следователям налоговой милиции. А чтобы такая уголовная ответственность наступила, на тот момент нужно было скрыть налогов минимум на 609 тыс. грн., или, если по-другому, наторговать на 3 миллиона гривень.

В общем, со стороны райотдела, это был банальный развод чистой воды. Тем более, что информация была получена незаконно, и реализовать ее в рамках УПК было бы затруднительно (мягко говоря).

Люди, пойманные на незаконной торговле, в этой ситуации повели себя по-разному. Кто-то принес “в клюве” мзду, кто-то пришел с адвокатом, который быстро рассказал, что милиционерам лучше бы не приставать со своими глупостями.

Мой клиент, которого они тоже вызвали в райотдел, поступил как настоящий джедай: он сфотографировал распечатку, которую ему предъявили милиционеры, и удалился со словами, что на его движение по карточке она не похожа, да и вообще ему нужно свериться со своими выписками.

Ну, а выйдя из райотдела, он прямым ходом отправился в управление внутренней безопасности (УВБ) банка П., где и рассказал его сотрудникам эту историю, и задал простой вопрос “Вы че, офигели, такие распечатки милиции давать? Как у вас тут насчет банковской тайны?”.

Естественно, сотрудники УВБ банка заявили, что такого быть не может, и источник утечки может быть любым, но никак не из банка. Мой клиент улыбнулся улыбкой Джеймса Бонда и предъявил им фото этих самых распечаток (а операционка на компах банка стояла специфическая и легко узнаваемая).

Что вам сказать, дорогие граждане-товарищи…

"Крыса" оказалась ОЧЕНЬ тупая, потому что на распечатанных принтскринах вверху светилось ФИО сотрудника, под логином которого зашли в систему, а внизу просто сиял айпишник компа, на котором это все делалось…

Увидев этот фактаж, сотрудники УВБ банка рвонули из кабинета, как фальконы в космос. “Крыса” была уволена мгновенно, а через день или два милиционеры перестали вызывать незадачливых продавцов. Как УВБ удалось добиться такого эффекта, мне неведомо, могу только догадываться о методах...

Вот такая вот была история…

Александр Зарайский, налоговый консультант, Харьков



