Чрезвычайная ситуация в Украине: что нужно понимать обязательно

Самое важное: впереди - тяжелые времена и нас они никак обойдут, будет все больше зараженных и погибших, надо быть готовым к этому и делать все, чтобы предотвратить катастрофу.

Далее следует понимать:

Чрезвычайное Положение отличается от Чрезвычайной Ситуации уровнем контроля над гражданами, уровнем ограничения общепринятых прав граждан и увеличением возможностей власти влиять на ситуацию. Об этом посмотрите тут - это совсем свеженькое разъяснение от премьера:



Третье, что важно знать:

Оппозиция категорически против введения чрезвычайного положения, поскольку считает, что полномочий власти во время чрезвычайной ситуации, которая сейчас введена в стране, вполне достаточно и непонятно, зачем власти дополнительные полномочия, которые усугубят кризис и могут стать началом узурпации власти.

Следующий важный аспект:

Чтобы ввести чрезвычайное положение, нужно решение Верховной Рады, которую в условиях карантина еще надо собрать. А в ВР сейчас паника. Депутаты не хотят собираться, потому что боятся, что это будет так называемый иранский вариант. Инфицировано уже пять нардепов, и есть информация, что это далеко не все.

Зе собирается несмотря на все собрать ВР в субботу и предлагает сделать это где-то в большом зале или вообще на стадионе (стадион у него - таки пунктик!). Или, рассуждает президент, - можно работать удаленно. Для этого был зарегистрирован законопроект о возможности проводить заседания в режиме видеоконференции и голосовать дистанционно. Депутаты получили электронную подпись и планшеты для голосования из дома. Сначала нужно проголосовать за этот законопроект, а уже потом - другие законы, среди которых и закон о чрезвычайном положении.

Но презедента предупреждают: голосование везде, кроме законного сессионного зала - неконституционно, настаивание на этом и проведение такого голосования - повлечет за собой уголовную ответственность.

Теперь подытожим:

сейчас введена чрезвычайная ситуация - на 30 дней, до 24 апреля;

что будет дальше - зависит от количества инфицированных и от количества летальных случаев;

чрезвычайное положение вводить нерационально, потому что это "положит" экономику, а это никому не нужно.

Как себя вести:

* не бродить где угодно без обоснованной необходимости;

* если уж бродить - быть в маске, иметь с собой средства дезинфекции рук (можно просто мыло), а также - иметь с собой удостоверение личности и аргументы, что и где вы забыли;

* ходить можно за покупками пищи, в аптеку, а также - принести что-то пожилым людям (но бесконтактно - принести до двери и, по возможности, дезинфицировать принесенное, потому что можно принести пожилым людям вирус)

* можно ездить на работу, если это крайне необходимо;

* не бегать в больницу, в случае проблем - звонить или своему семейному врачу или в регистратуру, рассказывать о проблемах и выполнять советы;

* если ездите на машине - дезинфицировать ее после поездок;

* если вы где-то в людном месте - держите дистанцию ​​от людей, пореже прикасайтесь к любым поверхностям, не трогайте своего лица, по возможности будьте в масках и в одноразовых перчатках, которые, возвращаясь домой, бросайте в дезраствор, а затем утилизируйте;

* станьте экономными: не тратьте то, что имеете без лишней надобности, потому что неизвестно, сколько мы будем в карантине, когда вы пополните запасы и сколько что будет стоить вскоре, время - стать аскетами, потому что это рационально;

* не впадайте в панику, потому что паника убивает эффективнее любой болезни;

* главное - мойте руки при каждой возможности, кстати, это хорошо успокаивает.

Вот пока всё. Дальше - посмотрим.

Ирина Шевченко, Изюм