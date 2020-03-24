Курс валют

Новости

Все новости
Общество / Образование
Сегодня, 11:00
42
Версия для печати

Эпидемическое образование для школьников необходимо, в Китае уже ввели

Министерство образования Китая ввело новый школьный предмет - "эпидемическое образование". Детей будут учить как предотвратить распространение вирусных инфекций, все обучение происходит в онлайн-режиме, пишет The Washington Post.

На уроках эпидемического образования школьникам объясняют почему не стоит паниковать во время распространения вирусных инфекций и как справиться со страхом.

Все обучение в Китае сейчас временно дистанционное. Тамошнее Минобразования запустило "национальный интернет-класс", который может обслуживать 50 000 000 школьников одновременно.

Однако, учителя сталкиваются с проблемой цензуры во время обучения. В частности, один из педагогов объяснил, что должен утвердить каждое слово своей лекции. В противном случае система блокирует уроки с "неправильными" сообщениями.

Также, дистанционное образование в Поднебесной не всегда работает исправно за плохого интернет в некоторых провинциях и невозможности учителя контролировать, как ученики усвоили материал.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Что делали два миллиона украинских ФОПов в 2019 году. Статистика и аналитика
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Американка с украинским сердцем. Лучшие песни в исполнении Квитки Цисык
Украинские звезды снялись в ролике МОЗ о предупреждении коронавируса
В Чикаго из-за короновируса закрыли океанариум, пингвинов выпустили погулять
Минобороны планирует производство турецких ударных беспилотников в Украине
Хроника коронавирусной пандемии: Китай выздоравливает, мир страдает. Дополняется
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт