Эпидемическое образование для школьников необходимо, в Китае уже ввели

Министерство образования Китая ввело новый школьный предмет - "эпидемическое образование". Детей будут учить как предотвратить распространение вирусных инфекций, все обучение происходит в онлайн-режиме, пишет The Washington Post.

На уроках эпидемического образования школьникам объясняют почему не стоит паниковать во время распространения вирусных инфекций и как справиться со страхом.

Все обучение в Китае сейчас временно дистанционное. Тамошнее Минобразования запустило "национальный интернет-класс", который может обслуживать 50 000 000 школьников одновременно.

Однако, учителя сталкиваются с проблемой цензуры во время обучения. В частности, один из педагогов объяснил, что должен утвердить каждое слово своей лекции. В противном случае система блокирует уроки с "неправильными" сообщениями.

Также, дистанционное образование в Поднебесной не всегда работает исправно за плохого интернет в некоторых провинциях и невозможности учителя контролировать, как ученики усвоили материал.







