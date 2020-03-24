Чуда не будет: ОРДЛО не вернут, а коронавирус обнажает всё

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не может выполнять Минские договоренности в их нынешнем виде, но выход из соглашений повлечет за собой катастрофические последствия. В то же время и Зеленский, и Ермак "не заметили", что Россия, в условиях блокирования границ из-за пандемии короновируса, оставила открытой границу с ОРДЛО, которая является одним из главных камней преткновения в ходе переговоров в Минске.

Открытая граница и объяснение этого факта тем, что это Украина закрыла "линию соприкосновения" с ОРДЛО, чем "отделила" себя от этих территорий, означает практически открытое и наглое поглощение оккупированной части Донбасса на глазах у всех участников Минского процесса.

23 марта украинские СМИ, комментируя этот факт, впервые открыто заговорили о том, что Россия на самом деле не собирается ни договариваться, ни искать компромиссы, ни уходить из ОРДЛО. Напротив: идет медленный, но последовательный процесс аннексии оккупированных украинских территорий.

Впервые в украинском информационном пространстве как о факте говорят, что и колаборанты ОРДЛО не имеют никаких планов интеграции с Украиной, а все переговоры и консультации ведутся исключительно для отвода глаз и затягивания процесса. Время затягивается для того, чтобы путем нехитрых манипуляций (выдача российских паспортов, отмена государственного статуса украинского языка, аккредитация вузов ОРДЛО, не говоря уже о российских учебниках в школах и, главное, полную включенность в российскую финансовую систему) сделать возвращение оккупированных территорий в Украину не просто сложным, но совершенно невозможным.

А в Офисе президента продолжают говорить о том, что минские соглашения следует пересмотреть, продолжают рассуждать о необходимой гибкости, о выборах по украинским законам, о возвращении Украине контроля над своей границей и так далее.

Глава ОП отметил, что власти работают над тем, чтобы организовать проведение местных выборов в ОРДЛО этой осенью. Правда, он заметил, что "это зависит не только от нас, но мы работаем 24 часа в сутки, чтобы совершить чудо. А если оно не произойдет, то мы не будем тратить годы для того, чтобы добиться мира".

То, что чуда не будет - уже понимают все. Как и то, что прекратить войну Зеленский не в состоянии. То есть, рушится главный миф, на котором шестой президент триумфально пришел к власти.

Ну, что ж, предвыборные мифы команды Зе - катастрофически быстро заканчиваются и бесследно исчезают. И пресловутый коронавирус значительно ускорил этот процесс. Конец эпохи бедности, справедливые пенсии, фантастический рост ВВП и даже гордые заявления, что нынешние руководители государства не крадут - всё рушится. С таким трудом выстроенный скелет нового государства, на котором нужно было наращивать мышцы - начал рассыпаться. Забуксовали реформа децентрализации, медицины, образования, армии...

И каждый следующий ход Ермака-Зеленского ситуацию не только не улучшает, но делает значительно хуже. Потому что нет системы, нет стратегии, нет концепции перемен к лучшему. Напротив - нарастает растерянность, усталость и беспомощность...

И коронавирус в таких условиях Зеленскому, похоже, только на руку. Потому что на него можно будет смело свалить всё и вся. Потому что карантин и ЧП, на которое замахнулись "слуги", вполне можно будет использовать для прикрытия несостоятельности. Если получится. Вернее - если не получится с точностью наоборот, когда вирус предельно обнажит все проблемы.

Зеленский явно не знает, что вследствие этого форс-мажора будет с нами. Он не хочет нам зла. Он бы с удовольствием нас спас. Но - он просто не знает как. И не умеет, нет - не хочет слушать тех, кто даёт дельные советы...

Ирина Шевченко, Изюм











