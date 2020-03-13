Олеся Калинич: дистанционное обучение во время карантина - впечатление учителя

Заслуженный учитель Украины Олеся Калинич - наш автор. Она преподает в Хустской гимназии на Закарпатье. Сегодня - первый день дистанционного обучения в связи с коронавирусом. Олеся Калинич записала свои впечатления - преподавателя украинского языка, которым она является, от обучения от время карантина.

Первый день обучения во время карантина.

Нету связи. Утром оказалось, что в селе, где живу, что-то случилось, и нету интернета.

У учительницы нет интернета... в такие моменты понимаешь учеников.

Кстати, есть и мобильный интернет, но если ты живешь под горой, то не только 4G, но и 3G не очень ловит.

Интернет появился к полудню.

Вайбер. Телеграмм. Инстаграм... и проч. Возможность общения в вайбере (название не важно) фантастическая. Фантастическая - даже не то слово. Трудно подобрать эпитеты для обозначения общения в вайбере, если преподаёшь в 4 классах язык и литературу (у меня 5, 8, 10, 11). Следовательно, логично, что надо писать в каждую группу отдельно.

Полдень. Белый день. Но факт вот какой: часть (процентов 80) детей спит до обеда (родители на работе), часть живет между горами, и связь плохая...

Работаем. Некоторые ученики в вайбере записали свое имя иероглифами (ну разве учитель не может запомнить все ники?).

Пятиклассники хотят писать приватно, а не в группу, потому что и на перемене любят подходить поговорить отдельно.

Ты не сдаёшься и всё равно посылаешь задания. Ура! После полудня все проснулись - и, конечно, каждый хочет кое-что уточнить. Ты получаешь 100 вопросов (это всего один вопрос от ученика)... телефон сходит с ума от фото и смс уровня «как у вас дела» до вопросов по сути, как, например, определять художественные методы.

Видеоурок. Вчера с 11-б мы договорились об уроке по вайберу аж в 18.00. Почему так поздно? Оказалось, что одни не могут, а другие - на работе. Теоретически видеоконференции возможны. На практике же ты заходишь, видишь 10 человек, 15, 17, 10... кто-то "завис". А ты же объясняешь для всех...

Мы испробовали различные платформы. Ученики радовались и делали фото. Было классно, потому что успели пообщаться с теми, которые уже даже за пределами Украины... Понятно, что с "урока" учеников пришлось отпустить.

Плюс. Огромный плюс. Вчера вечером мама в одной из родительских групп написала, что у всех есть дистанционное обучение (весь фейсбук об этом говорит), кроме 10 класса. Я тоже мама и член этой группы, поэтому предложила отправлять копии задач для десятиклассников и родителям: по новому закону о полном общем среднем образовании родители - участники образовательного процесса. Так вот, наиболее активно работают дистанционно ученики десятых классов, за что я благодарю родителей...

...Что делать, когда тебе 18 учеников пишут, что они не будут работать, потому что поехали на отдых? Кстати, с понедельника будем работать по более действенной схеме и менее демократической.

Пока завершила этот сообщение, получила 36 сообщений. 37. Неважно, что сейчас почти 20 часов...

Олеся Калинич, Хуст, Закарпатье