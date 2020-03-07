Хроника первого кризиса эпохи Зе: крах романтического либертарианства

В девятый месяц правления Зе - согласитесь, символично! - у молодого правительства "соросят" случился первый кризис, предречённый мудрыми аналитиками. Случился и многих заставил посмотреть на старые проблемы под новым углом. Иллюзии если и остались, то только у некоторой части "зеленого" электората, которая не привыкла признавать ошибки и не в состоянии трезво посмотреть в лицо реальности, потому что самозабвенно смотрит в рот шариям.

Они не хотят признавать, что большинство вполне может ошибаться. Не признают, несмотря на то, что сам Зеленский с трибуны Верховной Рады весьма точно описал все государственные провалы, не покаявшись, правда, что сам виноват в каждом из них.

Зеленский откровенно заявил о коммунальном провале (полный хаос в платёжках и ценах на услуги безо всякого снижения тарифов); о провале пенсионной политики (у команды нет ни денег на индексации, ни стратегии пенсионной реформы, разве что планы по уничтожению пенсионного фонда); о провале в работе таможни (контрабанда отправила ее в нокаут, сказал Зе); о провале в политике оплаты труда (разрыв между минималкой и максимальной зарплатой топ-чиновников достиг фантастических значений в 250-300 раз); а также - о полном провале планов по "весенним посадкам".

Войну он тоже остановить не сумел. И предотвратить эпидемию так называемых "зашкваров" в партии, членов которой по большей части набрали в соцсетях и на улице, небольшая команда его друзей, коллег и кумовьёв (да-да, тех самых!) тоже не сумела. Их - досадных обломов, конфликтов и проколов - всё больше.

В общем, оказалось, что простых решений нет. Принципы "просто перестать стрелять", а также "просто не воровать" - не только не сработали, но неожиданно для Зе принесли проблем больше, чем если бы он просто ничего не делал, оставив все, как было при его предшественнике. Предшественнике, которого он болезненно жаждет посадить, потому что уверен: именно от этого, от "посадки" Порошенко, во многом и зависит его политический рейтинг и любовь родного электората. Залайканный миллионами Шарий поддерживает в Зе эту уверенность, утверждая, что главная причина провалов в том, что "соросята" продолжают политику Порошенко и его сторонников.

Как бы там ни было, Зеленскому стало окончательно ясно, что ничего не получается, ничего не работает, его правительство практически "проехалось лицом по земле" и что ничего нельзя поправить обычными средствами.

И он решил прибегнуть к... еще более обычному: перезагрузить Кабмин. Ну, любит наш нынешний гарант перезагружать всё, что под руку попадается.



* * *

Понимание вот этого - "всё плохо" началось ещё в декабре 2019 года, когда в бюджете обнаружилась дыра почти в 90 миллиардов гривен.

Внутренний дефолт официально не объявили, но легче от этого не стало. Премьер заявил о невозможности выполнить все бюджетные обязательства кроме защищённых статей: зарплат и соцвыплат.

А потом, обсуждая проблему с коллегами, Гончарук пожаловался, что ни черта не понимает в происходящем и не знает, как объяснить это президенту, который тоже ничего не понимает, у которого в голове сплошной туман и никакого стратегического плана. Кто-то записал откровения на диктофон и обнародовал. "Плёнки Гончарука", как говорится, взорвали информпространство.

Зеленский обиделся и заподозрил, что в его королевстве не всё так, как ему представляется.

Весь февраль молодой гарант вёл переговоры и консультации. И тут, прежде всего, нужно понимать, что ему, как оказалось, особо и положиться-то не на кого. Ни в стране, ни за ее пределами.



* * *

11 февраля, под давлением непреодолимых обстоятельств, президент был вынужден развестись с Богданом. Суфлировать в ухо стало катастрофически некому. Фракция "слуг" в раде осталась без авантюрно-безбашенного, но весьма эффективного пастуха, который старинным методом кнута и пряника умел принудить разношёрстную толпу нардепов делать хоть что-то необходимое гаранту. Правда, метод работал все хуже: "ручні тваринки",

"зеленые человечки", "сумасшедшие и психически больные" (именно так определял их "добрый" Богдан!) быстро освоились, стали строптивыми, научились вымогать, торговаться и даже самостоятельно принимать решения. А оппозиция и журналисты повадились регулярно вытаскивать на свет божий всякое "служебное" грязное бельё. И Богдан заскучал, расстроился и согласился уйти...





* * *

26 февраля - вполне ожидаемо - выяснилось, что в свои собственные игры играет другой, казалось бы "железный" партнёр, Разумков. Он решил отстраниться от скандалов во фракции. Зеленский посоветовал партнёру уволиться, если ему что-то не нравится. Но оказалось, Разумков уже вполне осознал свою собственную значимость на посту спикера Рады и упёрся. Он потребовал, чтобы его, если что-то не устраивает президента, как положено, в отставку отправила Рада.

Зеленский отступил. Но понял, что триумвират благополучно издох.

Конечно, есть еще вице-спикер Стефанчук, например, глава фракции Арахамия там, глава партии Корниенко опять же, Сивохо как бы, но... Пусть отзовутся те, кто воспринимает их всерьез, и считают, что они вообще на что-то способны самостоятельно, кроме того, что постоянно вляпываться в неприятности и дискредитировать своими бездумными поступками приобщившего их к власти Зе-благодетеля...

Меркель и Макрон как-то плавно и почти незаметно перетекли на сторону Путина. Они по-прежнему говорят, что поддерживают Украину, но судить-то нужно по делам!

Джонсон более лоялен к нам, но у него своих проблем выше крыши - последствия Брекзита вам не хухры-мухры какие-то.

Трамп вообще за облаками. У него - выборы и Байден. Он вспоминает Украину при каждом упоминании конкурента и что при этом думает - лучше как бы не знать. Да, двухпалатный сенат пока всецело на стороне Украины, но в США всё имеет тенденцию периодически менять вектор движения. У них демократия в действии, знаете ли. И потому сегодня любое, даже самое, казалось бы, незначительное неверное движение Зеленского легко может привести к катастрофе.

И это на фоне того, что всякие дубинские про каждый чих "слуг" и самого Зеленского в том числе, докладывают Коломойскому.

А кто-то - Ахметову. А кто-то - еще кому-то из наших славных и достойных всякого... ммм... не уважения, конечно, боже упаси, и не надежды, понятное дело... в общем - чего-то там достойных отечественных и ближнезарубежных олигархов...

У Зеленского осталась только одна стенка, к которой пока еще можно прислониться в поисках защиты - Ермак. Этот юрист, бизнесмен и кинопродюсер, как оказалось, имеет много разных талантов, среди которых и дипломатические. Вот, например, хорошая иллюстрация этой дипломатичности. Цитата: "Украинско-американские отношения должны отражать и учитывать позицию президента Зеленского..."

Согласитесь, это многое объясняет. Что тут добавить? Удобный человек. Мама - из Питера. В бизнес-партнёрах - россиянин Эмануилов, замеченный в связях с Кремлём. Хорошо знаком и с Коломойским, и с Ахметовым, и с Пинчуком и так далее. В 2011 году засветился в киевской МАФмафии. Партнёр Шарапова, который имеет вес в Укроборонпроме и ввел Ермака в набсовет этой важнейшей госструктуры. Нынешний руководитель Госкино Марина Кудерчук - человек Ермака. Фильмы, кстати, он всё еще продюсирует. С Зеленским дружит и сотрудничает более десяти лет. В команду Зе-президента пришел на условиях, что работает исключительно на Зеленского. Тут, в команде, с нуля и взялся осваивать профессию дипломата. С нуля! И теперь все переговоры с Кремлём ведет именно эта зеленская стена.

* * *

В конце февраля стало понятно, что экономическая ситуация в стране гораздо хуже, чем это выглядело на непрофессиональный премьерско-президентский взгляд. Падение экономики продолжалось, дыра в бюджете катастрофически разрасталась, индексировать пенсии оказалось банально нечем. Минимум 10 миллионов ветеранов труда надеялись получить примерно по 10 процентов добавки, о которой настырно и ежедневно писали СМИ, а в самом конце февраля Гончарук с милой улыбочкий нашкодившего двоечника ответил возмущённым журналистам что-то типа - решение по этому вопросу не принималось. Это как-то вдруг напомнило печально известное "она утонула"...

В СМИ просочились смутные намеки на жесткие разборки Зеленского с Гончаруком, и на горизонте все более явно забрезжила отставка премьера.





* * *

28 февраля Зеленский потребовал созвать внеочередное заседание Рады, потому что на каждом очередном сейчас можно рассматривать только поправки к Закону о земле. Тема заседания не объявлялась, но всем и так было уже понятно: уволят Гончарука, весь кабмин и Рябошапку в придачу.

Где-то в недрах Офиса президента началось лихорадочное формирование нового Кабмина.

Если вы станете искать логику в отборе кандидатур в правительство, не стоит заморачиваться. Не найдёте. Она, конечно, есть. Но исключительно туманно-подковёрная. И вообще-то - это вовсе не логика. Это жалкая попытка малька пропетлять между акулами, которые окружили со всех сторон и добродушно улыбаются: "Ну? Ты готов?"

Не похоже, что Зеленский и Ермак к чему-то готовы. На трибуне Зе всё еще выглядит сурово и брутально-самоуверенно. Но это всё слова. Дела - куда печальнее.

* * *

4 марта заседание ВР было, конечно, интересным, но не очень. Скорее - скучно-предсказуемым.

Зе обругал правительство, потом сообщил, что оно было лучшим за всю историю независимой Украины, а потом изрёк сакраментальное: "Однако, не воровать - мало..."

Гончарук рассказал, как хорошо и старательно работало правительство, пожелал следующему премьеру продолжить его славные дела, сказал всем "спасибо" за сотрудничество и покинул трибуну.

Фракция "Голоса" отказалась принимать участие в голосовании и покинула сессионный зал.

Немножко повыступали депутаты от ЕС и ОПЗЖ, озвучивая диаметрально противоположные точки зрения.

А потом - без блокировок трибуны, без драк и ссор, а также без особого, как говориться, энузизизьму - Первый Кабмин Зеленского досрочно почил в бозе.

Гончарук ушел, и его быстренько заменили новой фигурой. Премьером Рада назначила Дениса Шмыгаля.

Вот с этого места, как говориться, нужно как-то поподробнее.

Поэтому - продолжение будет.

Ирина Шевченко, Изюм