Авиакатастрофа с острым политическим привкусом, или Почему упал самолет МАУ

В ночь на 8 января около 4:30 утра по киевскому времени, неподалеку от иранской столицы Тегерана, разбился пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины", который следовал в Киев. По данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Что произошло

Самолет рейса PS752 сообщением Тегеран-Киев взлетел из Международного аэропорта Имама Хомейни. Всего через несколько минут после взлета очевидцы сняли, как самолет резко начал терять высоту, загорелся и разбился.

"По предварительной информации представителя авиакомпании "Международные авиалинии Украины", 08.01.2020 после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "МАУ" потерпел катастрофу и упал неподалеку от аэропорта. Пассажиры указанного рейса и экипаж погибли", - заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Впоследствии свои соболезнования выразил и президент Владимир Зеленский, а в его офисе сообщили, что он прерывает свой визит в Оман и срочно возвращается в Украину. Но вернулся он только почти спустя сутки.

На месте происшествия работают украинские дипломаты и иранские спасатели, ряд высокопоставленных чиновников уже выразил свои соболезнования семьям погибших. При СНБО был создан оперативный штаб. Также к отправке в Иран отправлен спецбортдля исследования места происшествия. У родственников погибших взяты образцы ДНК - чтобы идентифицировать тела, которые чрезщвычайно пострадали.

Соболезнование Зеленскому высказало мировое сообщество и глава Кремля Владимир Путин.

По предварительной информации, кроме одиннадцати украинцев (2 пассажира и 9 членов экипажа), среди погибших было 82 гражданина Ирана и 63 - Канады. Также погибло 10 шведов, 4 гражданина Афганистана три гражданина Германии и три - Британии.

"Мы должны отработать все возможные версии", - отметил президент Зеленский. Он также добавил, что независимо от выводов относительно причин катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего украинского гражданского флота.

Авиакатастрофа украинского самолета вызвала немалую тревогу среди других стран.

Двигатель или ракета

После падения сразу же была озвучена предварительная версия – неисправность двигателей. Предполагалось, что именно один из них загорелся, в результате чего, якобы и произошла авиакатастрофа. Точные причины, говорят специалисты, будут установлены после детального анализа "черных ящиков" самолета.

И тут возникает первая проблема.

"Черные ящики" уже найдены, украинские эксперты вылетели в Иран. Но черные ящики, как утверждают, существенно повреждены.

Эксперты считают, что, поскольку авиакатастрофа произошла именно в ту ночь и практически в то же время, когда Иран атаковал баллистическими ракетами американские базы в Ираке, сами иранцы уже подозревают, что, возможно, сбили гражданский борт, на котором в Киев летели в основном их же граждане, потому и возникла некая "коллизия".

Одно из арабских СМИ даже сообщило, что украинский самолет мог упасть вследствие случайного попадания ракетой или удара иранских систем ПВО.

После появления этой версии в СМИ, МИД Украины эту информацию опроверг:

"По предварительной информации, самолет разбился вследствие аварии двигателя из-за технических причин. В настоящее время версия теракта или ракетной атаки исключается", - подчеркнули в ведомстве.

Однако, позже эту информацию с сайта МИД убрали и сообщили, что официальную причину установит специальная комиссия, а любые предварительные причины не являются официальными и точными.

В самой авиакомпании исключают ошибку пилотов как возможную причину аварии.

"Имея сегодня данные, что самолет набрал высоту 2400 метров, ошибка экипажа минимальная, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем", - подчеркнул вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский.

В авиакомпании заверили, что самолет был практически новым и в отличной форме: техническое обслуживание он проходил буквально накануне - 6 января 2020 года, поэтому версия о неисправности двигателя, как основной причины падения борта - совершенно несостоятельна. К тому же самолеты этого класса очень "живучие" - его можно было посадить и с неисправным двигателем.

Настораживает и то, что в эфире не было никаких переговоров с экипажем корабля. Руководители МАУ предполагают, что это убедительно говорит о том, что они погибли в первые секунды трагедии и самолет совершенно потерял управление. Он упал в считанные секунды.

Иран в свою очередь категорически отметает версию попадания в гражданский борт их ракеты.

Однако, специалисты подсчитали количество запущенных по американским объектам баллистических ракет: их было 15. Десять из них попали по базам "Эрбиле" и "Айн-аль-Асад", одна - по базе "Кэмп Кук", а еще четыре - неизвестно куда. То ли они были сбиты американскими противоракетными средствами, то ли где-то упали - неизвестно. То есть, теоретически, одна из них вполне могда попасть и в гражданский борт.

9 числа Пентагон и Канада заявили, что вероятность того, что самолет был именно сбит ракетой, очень велика.

Случайно или намеренно

И тут возникает вторая проблема: если борт сбит ракетой, как же это стало возможным?

Тут больше вопросов, чем ответов.

Гражданский борт был сбит случайно или намеренно? Если намеренно, то это странно, потому что на нем было более половины граждан Ирана. То есть - сбивали своих же.

И все же есть мнение, что - не случайно. В тот момент в небе были и другие самолеты, но сбили именно этот, возможно, потому что это украинский борт, а Украина - партнер и союзник США, что для мстителей, вероятно, очень важно.

Это подтверждается высказываниями руководства Ирана о том, что они будут наносить ответные удары не только по объектам США, но и по объектам их союзников.

Все же понимают расклад: Иран поддерживает Россия, а Украину - США, то есть - эти две пары являются политичскими антагонистами. И тут почему-то приходит на ум то, что Путин совершенно неожиданно сам позвонил Зеленскому и выразил ему соболезнование. Вот из-за смерти 14 тысяч украинцев в ходе агрессии он Украине не соболезновал, а тут - неожиданно проникся сочувствием. И это - настораживает.

То, что Иран и весь мусульманский мир испытал от смерти Сулеймани шок, можно понять, однако трудно понять, как они планируют свои действия, если во время обстрелов американцев погибли и граждане Ирана, если десятки людей погибли во время похорон убиенного, если, целясь в гражданский борт, мстители спокойно приносили в жертву своих соотечественников. С момента гибели Сулеймани, в ходе, так сказать, мероприятий по отмщению, уже погибло до двухсот иранцев. Между прочим. По ходу, так сказать, дела.

Домыслы к делу не пришить

Однако тревога не утихает.

Все понимают, что теперь мяч на стороне Трампа и ждут, что же он решит.

И Трамп решил.

Он учел то, что в США после гибели Сулеймани поднялась волна протестов: американцы предостерегают Трампа от повторения вьетнамских, да и ближневосточных ошибок тоже. 56 процентов граждан США осудили его за убийство иранского террориста.

Трамп учел также, что в этом году выборы, и он хотел бы отсидеть в Белом Доме еще один срок.

А еще он учел, что где-то в недрах Сената дозревает закваска импичмента, и хорошо бы ее вовремя осадить.

И Трамп обратился к нации и сообщил, что заставит Иран хорошо вести себя не военными, а экономическими методами. То есть - новыми санкциями. Тем не менее, Палата представителей Конгресса предложила запретить Трампу единолично принимать решения по Ирану - во имя спокойствия на планете.

И все как бы - выдохнули. Потому что третья мировая, похоже, откладывается.

Ирина Шевченко (InfoKava) по материалам СМИ

P.S.

Главные посылы обращения Трампа:

🔹 США не стремятся к эскалации с Ираном, но продолжат давление

🔹 Вашингтон пока не планирует использовать свою военную мощь, а пойдет путем экономического давления

🔹 Иран должен отказаться от ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма

🔹 Европа, Китай, Россия и другие страны должны отказаться от ядерной сделки с Ираном

🔹 Страны НАТО должны стать более вовлеченными в процессы на Ближнем Востоке







