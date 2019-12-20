Украинский стартап Firefly: "Южмаш" будет собирать ракеты вместе с американцами

Украинско-американский стартап Firefly благодаря заводам в Техасе, Майами и мощностям "Южмаша" в перспективе планирует собирать 24 ракеты в год. Об этом в интервью "ЭП" рассказал владелец Firefly Максим Поляков.

Аэрокосмическая компания "Firefly Aerospace" основанная в Остине (Техас, США), разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска малых спутников и кубсатов в космос.

Стартап сейчас заканчивает изготовление трех ракет. В 2020 году он планирует построить ещё шесть.

В перспективе, говорит Поляков, завод в Техасе будет собирать восемь ракет в год.

Еще один завод, который компания строит в Майами, плюс мощности "Южмаша" позволят собирать 24 ракеты в год.

Поляков оценивает мировой оборот космических услуг в $330 млрд, и ожидает, что через пять лет тот достигнет $1 трлн.

По его словам, сейчас потребность в запусках значительно превышает возможности.

"Если вы сейчас хотите "запуститься", то нужно оплатить всю стоимость запуска и ждать два года", - отметил Поляков.

Благодаря таким рыночным условиям Firefly Aerospace уже продал шесть запусков Израилю, продает запуски Франции, Швеции, США.

После "обкатки" ракеты Firefly Alpha Поляков планирует начать разработку более грузоподъемной ракеты Firefly "Бета" грузоподъемностью 4 тонны.

Источник: epravda







