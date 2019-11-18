Всё решено за нас: и "нормандский" саммит, и выборы, и особый статус ОРДЛО

Вот уж истинно - турборежим: теперь команда Зе ничего не успевает. У них нет времени на закон про референдум и на сам референдум. Принимали закон про автокресла для детей, про суды, про неприкосновенность и много еще про что просто наиважнейшее, а вот войной, переговорами с "гарантами" нашей независимости, разработкой закона про статус Донбасса и стратегии реинтеграции - этим заниматься было некогда. Да не очень-то и хочется депутатам-слугам вникать во все эти проблемы.

То, что "нормандская четверка" соберется 9 декабря в Париже, как будто уже решено. Пристайко даже рассказал, что практически готов итоговый документ. В МИД говорят, что он короткий и будет всего лишь "толчком для дальнейшего урегулирования". Не будем тут удивляться такому... м-м-м... многозначному термину "толчок", лучше обратим внимание на то, что Песков, несмотря на заверения украинского МИД, между прочим, сообщает: отвечать на вопросы о подписании каких-то там документов - преждевременно.

И эта песковская "преждевременность" вполне понятна. Путину понятна. Потому что господин Путин ясно дал понять: без закона об особом статусе ОРДЛО, написанном "как надо" и согласованном с "той стороной гражданского конфликта" - никакого подписания никаких документов в Париже не будет.

Мы много читали в последнее время о том, что кто-то там, какие-то там украинские специалисты-дипломаты якобы уже загнали Путина в угол, в ловушку и в хитро расставленные сети. Но вдруг оказалось, что Путин по прежнему ставит ультиматумы и у господина Зе, похоже, просто нет выбора.

Зеленский сам себя загнал в скоропостижный "нормандский" саммит. А Путин теперь загоняет всех нас в необходимость до нового года разработать, обсудить, согласовать и принять закон об особом статусе ОРДЛО на основании положений Минска-2 и не иначе. То есть - с турбо-выборами, полной амнистией, признанием местных бандформирований правоохранительными органами, легитимизацией местных властей и, естественно, с правом вето для новых депутатов от особой территории, которая хочет присоединить к себе профашистскую укроповскую страну и навести в ней порядок по своим меркам и представлениям.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков настаивает на принятии закона об ОРДЛО как можно быстрее и предупреждает, что обещанных референдумов о положениях закона не будет, потому что "за полтора месяца принять пакет законов о народовластии, часть из которых потребует изменений в Конституцию, а затем провести всеукраинский референдум нереально".

Так что, референдум - нереально, а закон, которым можно перечеркнуть четверть века независимости, видимо, можно.

"Когда она (встреча. - ред.) состоится, ВР начнет готовить законопроект. И это точно не будет происходить за закрытыми дверями. Пока же рассуждения о том, каким будет новый документ - это гадание на кофейной гуще", - подчеркнул спикер.

Разумков призывает понимать, что новый закон должен будет соответствовать результатам предстоящей встречи глав государств в "нормандском формате", но - попытка понять, каким будет документ, это "гадание на кофейной гуще". Хорошо, но... После саммита до "часа икс", когда прекрат свое действие старый закон, останется на всё про всё - всего три недели. И, что самое важное, консенсуса о будущих положениях будущего закона не наблюдается в обществе. Напротив - наблюдается недоумение, опасения и даже возмущение. К бабке не ходи, любая кофейная гуща в связи с этими обстоятельствами предскажет весьма нежелательные проблемы.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко тоже внес во всеобщий раздрай свои пять копеек.

Он скромно так и негромко, чтобы потом и не обвиняли, но и паники не случилось, сообщил, что новый закон про "особый статус" ОРДЛО необходимо согласовать с лидерами оккупированных территорий Донбасса. Ну, да, он уточнил, что "принимать этот закон будет парламент, есть заинтересованные в этом вопросе депутаты, и они должны принести какие-то свои идеи".

"Мы несколько раз уже общались с депутатами, и они правильно говорят: мы готовы работать, давайте сядем с профессионалами из правительств, переговорных команд и поймем, где границы, где мы можем ожидать прогресс, чтобы мы не написали закон, который не будет воспринят никем. В минских договоренностях есть пункт о том, что все модальности должны быть согласованы с той стороной, с ОРДЛО. Единственный путь согласования с той стороной - трехсторонняя контактная группа", - напомнил Пристайко.

Но вот важный нюанс. Чтобы там ни придумали депутаты, чтобы ни приняла Верховная Рада, о чем бы ни грезила команда Зе, на все это должны согласиться нынешние "руководители" ОРДЛО. Ну, да, эти их "руководители", как и наши, тоже не успеют провести нужный референдум и "посоветоваться" с народом, который там, в ОРДЛО, кажется, тоже искренне верит в народовластие. Они там, как и эти тут, сами всё решат за нас. Но обычный здравый рассудок предупреждает идеалистов: желания наших легитимных руководителей и ордловских самозванцев - не совпадут. Они не смогут договориться. Потому что (как мы думаем сейчас) хотят разного.

А если они всё же договорятся? А если вдруг они хотят одного и того же? Никому не приходила в голову такая мысль?

Пристайко дрожащим голосом вещает о важности взаимодействие парламента и переговорной группы для выработки общих идей, которые после обсуждения в обществе должны лечь в основу закона. Но ведь Разумков уже сказал, что времени на обсуждение в обществе нет.

Пристайко надеется и сетует:

"Было бы хорошо, чтобы эти тексты были наработаны по состоянию на сейчас, чтобы мы приехали с готовыми документами. Но я не вижу, чтобы была создана группа в парламенте, которая взяла бы на себя эту инициативу, сказала бы, что 31 декабря не за горами, давайте поднимем имеющийся документ и подумаем, что мы можем переписать. Точно так же не обсуждается закон об амнистии, которая тоже указана в минских соглашениях".

То есть, по его словам, депутатская команда от Зе самоустраняется от решения этих сложных проблем. А почему?

А когда вдруг Пристайко включает логику и здравый смысл, когда начинает говорить то, о чем думает на самом деле, оказывается, что он не верит в самоликвидацию псведореспублик "ДНР" и "ЛНР".

"С точки зрения тех, кто там занимает какие-то свои придуманные позиции "президентов", или кем они там есть, то во многих случаях это просто персональный поиск своего места на этой планете. И ожидать, что эти люди скажут: мы все поняли, нам надо самораспускаться - это, по меньшей мере, наивно. Они в своей странной искривленной реальности достигли каких-то карьерных высот, они не скажут, что они отступают и собирают вещи - мы на это и не рассчитываем. Но на фоне этого информационного шума мы движемся туда, куда мы и планировали", - вполне, казалось бы, разумно рассуждает министр.

Но, анализируя его высказывания далее, в разумности начинаешь сомневаться, потому что, оказывается, он искренне верит в то, что нельзы "затягивать" с выборами в ОРДЛО:

"Если кто-то будет затягивать выборы, имея в виду, что чем дольше не будет выборов, тем дольше он или она будут держаться при какой-то эфемерной власти, для этого и есть переговоры, где с той стороны сидит Россия, с этой - Украина, чтобы РФ взяла на себя ответственность и признала, что с момента законных выборов все эти представители должны исчезнуть из истории", - говорит он.

И мы вдруг понимаем, что выборы команда Зе всё равно проведёт, что особый статус всё равно введет, что, несмотря ни на какие протесты в обществе, будут у нас в парламенте суровые пророссийские "ветировщики" и мы, как бы там не кочевряжились, как миленькие вернёмся в лон..., ой - в объятия (или поближе к упомянутому уже как бы не к месту "толчку") "старшего брата (или, пардон, "сестры"?), даже понимая, что эти объятия вполне могут быть смертельными.

Хочется еще кое-что напомнить кое-кому.

Дело в том, что те самые пресловутые 70 с копейками процентов оказались очень даже мифическими. Судите сами: парламент - это срез голосовавшего за Зе большинства, а что у нас сегодня происходит в парламентском монобольшинстве? Ага: скандалы, ссоры, недопонимание, бунты, подставы и прочие прелести, которые называются расколом и расслоением. Слушайте внимательно разных Зе-спикеров. И осознайте, что довольно влиятельные депутаты вдруг заявляют: мне это не нравится и вот так я голосовать не стану!

А понимают ли апологеты 70-ти процентов, что это означает? Да-да! Это означает, что нет никаких 70-ти процентов. Что в парламенте сегодня происходят процессы отдаления кого-то от кого-то и сближения кого-то с кем-то, и эти процессы в корне меняют расклад сил. И то, что практически никто из монобольшинства не хочет рисковать с разработкой нового закона про статус ОРДЛО, не хотят, чтобы не стать козлами отпушения, говорит о многом...

В общем, предпраздничные недели обещают быть, мягко говоря, горячими. И таки да - непредсказуемыми. И, что самое важное, судьбоносными.

А тем временем Путин... А что Путин-то? Расставил силки и ждёт с циничной ухмылочкой свою глуповатую жертву...

Ирина Шевченко, Изюм