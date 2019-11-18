Курс валют

Новости

Все новости
Колумнистика
Вчера, 18:26
145
Версия для печати

Всё решено за нас: и "нормандский" саммит, и выборы, и особый статус ОРДЛО

Вот уж истинно - турборежим: теперь команда Зе ничего не успевает. У них нет времени на закон про референдум и на сам референдум. Принимали закон про автокресла для детей, про суды, про неприкосновенность и много еще про что просто наиважнейшее, а вот войной, переговорами с "гарантами" нашей независимости, разработкой закона про статус Донбасса и стратегии реинтеграции - этим заниматься было некогда. Да не очень-то и хочется депутатам-слугам вникать во все эти проблемы.

То, что "нормандская четверка" соберется 9 декабря в Париже, как будто уже решено. Пристайко даже рассказал, что практически готов итоговый документ. В МИД говорят, что он короткий и будет всего лишь "толчком для дальнейшего урегулирования". Не будем тут удивляться такому... м-м-м... многозначному термину "толчок", лучше обратим внимание на то, что Песков, несмотря на заверения украинского МИД, между прочим, сообщает: отвечать на вопросы о подписании каких-то там документов - преждевременно.

И эта песковская "преждевременность" вполне понятна. Путину понятна. Потому что господин Путин ясно дал понять: без закона об особом статусе ОРДЛО, написанном "как надо" и согласованном с "той стороной гражданского конфликта" - никакого подписания никаких документов в Париже не будет.

Мы много читали в последнее время о том, что кто-то там, какие-то там украинские специалисты-дипломаты якобы уже загнали Путина в угол, в ловушку и в хитро расставленные сети. Но вдруг оказалось, что Путин по прежнему ставит ультиматумы и у господина Зе, похоже, просто нет выбора.

Зеленский сам себя загнал в скоропостижный "нормандский" саммит. А Путин теперь загоняет всех нас в необходимость до нового года разработать, обсудить, согласовать и принять закон об особом статусе ОРДЛО на основании положений Минска-2 и не иначе. То есть - с турбо-выборами, полной амнистией, признанием местных бандформирований правоохранительными органами, легитимизацией местных властей и, естественно, с правом вето для новых депутатов от особой территории, которая хочет присоединить к себе профашистскую укроповскую страну и навести в ней порядок по своим меркам и представлениям.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков настаивает на принятии закона об ОРДЛО как можно быстрее и предупреждает, что обещанных референдумов о положениях закона не будет, потому что "за полтора месяца принять пакет законов о народовластии, часть из которых потребует изменений в Конституцию, а затем провести всеукраинский референдум нереально".

Так что, референдум - нереально, а закон, которым можно перечеркнуть четверть века независимости, видимо, можно.

"Когда она (встреча. - ред.) состоится, ВР начнет готовить законопроект. И это точно не будет происходить за закрытыми дверями. Пока же рассуждения о том, каким будет новый документ - это гадание на кофейной гуще", - подчеркнул спикер.

Разумков призывает понимать, что новый закон должен будет соответствовать результатам предстоящей встречи глав государств в "нормандском формате", но - попытка понять, каким будет документ, это "гадание на кофейной гуще". Хорошо, но... После саммита до "часа икс", когда прекрат свое действие старый закон, останется на всё про всё - всего три недели. И, что самое важное, консенсуса о будущих положениях будущего закона не наблюдается в обществе. Напротив - наблюдается недоумение, опасения и даже возмущение. К бабке не ходи, любая кофейная гуща в связи с этими обстоятельствами предскажет весьма нежелательные проблемы.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко тоже внес во всеобщий раздрай свои пять копеек.

Он скромно так и негромко, чтобы потом и не обвиняли, но и паники не случилось, сообщил, что новый закон про "особый статус" ОРДЛО необходимо согласовать с лидерами оккупированных территорий Донбасса. Ну, да, он уточнил, что "принимать этот закон будет парламент, есть заинтересованные в этом вопросе депутаты, и они должны принести какие-то свои идеи".

"Мы несколько раз уже общались с депутатами, и они правильно говорят: мы готовы работать, давайте сядем с профессионалами из правительств, переговорных команд и поймем, где границы, где мы можем ожидать прогресс, чтобы мы не написали закон, который не будет воспринят никем. В минских договоренностях есть пункт о том, что все модальности должны быть согласованы с той стороной, с ОРДЛО. Единственный путь согласования с той стороной - трехсторонняя контактная группа", - напомнил Пристайко.

Но вот важный нюанс. Чтобы там ни придумали депутаты, чтобы ни приняла Верховная Рада, о чем бы ни грезила команда Зе, на все это должны согласиться нынешние "руководители" ОРДЛО. Ну, да, эти их "руководители", как и наши, тоже не успеют провести нужный референдум и "посоветоваться" с народом, который там, в ОРДЛО, кажется, тоже искренне верит в народовластие. Они там, как и эти тут, сами всё решат за нас. Но обычный здравый рассудок предупреждает идеалистов: желания наших легитимных руководителей и ордловских самозванцев - не совпадут. Они не смогут договориться. Потому что (как мы думаем сейчас) хотят разного.

А если они всё же договорятся? А если вдруг они хотят одного и того же? Никому не приходила в голову такая мысль?

Пристайко дрожащим голосом вещает о важности взаимодействие парламента и переговорной группы для выработки общих идей, которые после обсуждения в обществе должны лечь в основу закона. Но ведь Разумков уже сказал, что времени на обсуждение в обществе нет.

Пристайко надеется и сетует:

"Было бы хорошо, чтобы эти тексты были наработаны по состоянию на сейчас, чтобы мы приехали с готовыми документами. Но я не вижу, чтобы была создана группа в парламенте, которая взяла бы на себя эту инициативу, сказала бы, что 31 декабря не за горами, давайте поднимем имеющийся документ и подумаем, что мы можем переписать. Точно так же не обсуждается закон об амнистии, которая тоже указана в минских соглашениях".

То есть, по его словам, депутатская команда от Зе самоустраняется от решения этих сложных проблем. А почему?

А когда вдруг Пристайко включает логику и здравый смысл, когда начинает говорить то, о чем думает на самом деле, оказывается, что он не верит в самоликвидацию псведореспублик "ДНР" и "ЛНР".

"С точки зрения тех, кто там занимает какие-то свои придуманные позиции "президентов", или кем они там есть, то во многих случаях это просто персональный поиск своего места на этой планете. И ожидать, что эти люди скажут: мы все поняли, нам надо самораспускаться - это, по меньшей мере, наивно. Они в своей странной искривленной реальности достигли каких-то карьерных высот, они не скажут, что они отступают и собирают вещи - мы на это и не рассчитываем. Но на фоне этого информационного шума мы движемся туда, куда мы и планировали", - вполне, казалось бы, разумно рассуждает министр.

Но, анализируя его высказывания далее, в разумности начинаешь сомневаться, потому что, оказывается, он искренне верит в то, что нельзы "затягивать" с выборами в ОРДЛО:

"Если кто-то будет затягивать выборы, имея в виду, что чем дольше не будет выборов, тем дольше он или она будут держаться при какой-то эфемерной власти, для этого и есть переговоры, где с той стороны сидит Россия, с этой - Украина, чтобы РФ взяла на себя ответственность и признала, что с момента законных выборов все эти представители должны исчезнуть из истории", - говорит он.

И мы вдруг понимаем, что выборы команда Зе всё равно проведёт, что особый статус всё равно введет, что, несмотря ни на какие протесты в обществе, будут у нас в парламенте суровые пророссийские "ветировщики" и мы, как бы там не кочевряжились, как миленькие вернёмся в лон..., ой - в объятия (или поближе к упомянутому уже как бы не к месту "толчку") "старшего брата (или, пардон, "сестры"?), даже понимая, что эти объятия вполне могут быть смертельными.

Хочется еще кое-что напомнить кое-кому.

Дело в том, что те самые пресловутые 70 с копейками процентов оказались очень даже мифическими. Судите сами: парламент - это срез голосовавшего за Зе большинства, а что у нас сегодня происходит в парламентском монобольшинстве? Ага: скандалы, ссоры, недопонимание, бунты, подставы и прочие прелести, которые называются расколом и расслоением. Слушайте внимательно разных Зе-спикеров. И осознайте, что довольно влиятельные депутаты вдруг заявляют: мне это не нравится и вот так я голосовать не стану!

А понимают ли апологеты 70-ти процентов, что это означает? Да-да! Это означает, что нет никаких 70-ти процентов. Что в парламенте сегодня происходят процессы отдаления кого-то от кого-то и сближения кого-то с кем-то, и эти процессы в корне меняют расклад сил. И то, что практически никто из монобольшинства не хочет рисковать с разработкой нового закона про статус ОРДЛО, не хотят, чтобы не стать козлами отпушения, говорит о многом...

В общем, предпраздничные недели обещают быть, мягко говоря, горячими. И таки да - непредсказуемыми. И, что самое важное, судьбоносными.

А тем временем Путин... А что Путин-то? Расставил силки и ждёт с циничной ухмылочкой свою глуповатую жертву...

Ирина Шевченко, Изюм

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Лучшее за неделю
Мультимедиа
ГБР разгромили за неправильную экспертизу "бракованных" бронежилетов для ВСУ. Видео
Ученые требуют еще миллиард гривен на финансирование исследований. Видео
Замурованных краснокнижных летучих мышей три часа спасали в Харькове. Видео
Осиротевшая домашняя хрюшка ищет новых хозяев. Видео
Мультфильм "Кохання" получил приз на Dok Leipzig-2019. Видео
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт