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Бизнес / Финансы
Вчера, 15:00
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Криптобиржа Binance официально начнет работу в Украине уже до конца года

Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с криптовалютной биржей Binance. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, платформа начнет работу в стране уже до конца года.

Об этом он заявил в ходе круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?" в Институте Горшенина.

“Сегодня мы подписали меморандум с Binance - одной из самых больших криптовалютных бирж в мире. И она активно начала работать над тем, чтобы открыть здесь свой офис и он скорее всего будет открыт до нового года. Это миллиардные обороты биржи и часть денег, которые аккумулирует биржа и часть микротранзакций будет проходить на территории Украины. Это позволит дополнительно наполнять бюджет, это многомиллионные налоги, но для меня очень важно, что это сильный драйвер в развитии криптотемы в контексте легализации криптовалюты. Потому что когда такие крупные биржи открывают свои офисы в странах, это говорит о том, что начинает развиваться законодательное направление, появляются специалисты, которые помогают развивать законодательство”, - сказал Михаил Федоров.

Также, по словам министра, в Верховной Раде в первом чтении был принят законопроект о публичных реестрах. В течение второго чтения в него будут вноситься правки и предложения, которые касаются использования блокчейна, чтобы хранить данные в реестрах распределенно.

Источник: lb.ua



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