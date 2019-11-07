Введен новый подход к оценке качества образования в школах: аудит

В течение ноября на базе двух школ на Киевщине пройдет пилот институционального аудита. Будет испытатан новый подход к оценке качества образования в школах, чтобы заменить устаревшую процедуру аттестации, которая не соответствует запросам системы и приумножает бумажную работу на местах. Об этом сообщает пресс служба МОН Украины.

Старт пилота начался в Литковской школе им. М. Стельмаха.

"Институциональное аудит - это новый важный механизм, который позволит нам создать внешнюю систему обеспечения качества школьного образования. Сейчас мы имеем много разных школ: есть сильные учреждения, которые могут конкурировать с европейскими, и слабые, где качество образования, к сожалению, низкое. Наша цель - сделать так, чтобы все школы в Украине давали высокое качество образования. С действующей системой оценки заведений это невозможно. Институциональный аудит поможет каждой школе со стороны взглянуть на свои сильные и слабые стороны. Очень важно, что аудит не будет банальной проверкой, указывающей только на проблемы - результатом должен стать конкретный годовой план преодоления недостатков, который поможет школе стать лучше", - отметила Министр образования и науки Анна Новосад.

Сейчас участниками пилоту стали школы, которые добровольно согласились пройти внеплановый аудит.

Во время аудита оценка будет проводиться по следующим направлениям:

- образовательная среда (насколько безопасно и комфортно в школе, как организовано питание, хватает ли необходимого для обучения оборудования, кабинетов и т.д.);

- оценки учащихся (как измеряются учебные достижения школьников, насколько процесс является прозрачным и понятным)

- педагогическая деятельность (качество преподавательской работы, профессиональное развитие педагогов, партнерство между учителями, родителями и учениками);

- управленческие процессы (насколько решения руководства способствуют обеспечению и постоянному совершенствованию образовательной деятельности, является ли эффективной внутренняя система обеспечения качества образования и т.д.).

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Институциональный аудит будет происходить раз в 10 лет, внеплановый - не чаще одного раза в 2 года. Продлится он не более 10 рабочих дней, а в учебных заведениях, где работает менее 50 работников, - до 5 дней.

Отмечается, что для проведения аудита школа не готовить никаких бумажных отчетов: ни до, ни после процедуры. Всю документацию обеспечивает Государственная служба качества образования. Единственный документ, который будет заполнять заведение по результатам аудита, - анкета, где оценивается работа экспертной группы.

Источник: МОН







