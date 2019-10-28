США снимают ограничение на беспошлинный ввоз ряда украинских товаров

США с 30 октября снимают ограничения на беспошлинный ввоз 155 украинских товаров на свою территорию. Как заявил заместитель министра развития экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка, это стало возможным после того, как Дональд Трамп выдал прокламацию, по которой нашей стране вернули право полноценного доступа к общей системе преференций.

"По всем этим 155 товарам нулевая пошлина начинает применяться с 30 октября в общую систему преференций", - сказал он.

Качка напомнил, что в 2017 году Трамп выдал прокламацию, что в связи с плохой работой по защите прав интеллектуальной собственности Украину лишили доступа к общей системе преференций по 155 товарам.

"После этого Украина совершила определенный прогресс, поэтому издана отдельная прокламация о том, что ограничения по этим 155 товарам будут сняты", - пояснил он.

При этом торговый представитель отметил, что речь идет о нишевых товарах с большой долей добавленной стоимости, что важно для малого и среднего бизнеса. Это также положительно отобразится на имидже Украины.

При этом в 2017 году объем товаров, которые экспортировались в США в рамках общей системы преференций, составил 58 млн долларов, что примерно 5,4% от общего объема украинского экспорта в эту страну.

Напомним, в январе-августе 2019 года экспорт товаров из Украины в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 7,5% - до $13,984 млрд и составил 42,3% общего объема экспорта товаров из нашей страны.

Источник: УНИАН







