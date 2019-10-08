Может ли власть контролировать бизнес, не разрушая его

Украинский бизнес с настороженностью и опаской смотрит на новшества Зекоманды в экономике и предпринимательстве. Люди прекрасно понимают, что "благими намерениями дорога в ад выстелена", и желание что-то немедленно изменить, не имея опыта и не обладая умением предвосхитить возможные последствия, могут привести к результатам абсолютно противоположным заявленным. Между тем, дело уже будет сделано - бизнес, столь трудно пробивавшийся сквозь асфальт украинских реалий, будет разрушен.

Как известно, сейчас, если гражданин продает один жилой дом или квартиру в год, которая находится в его собственности более трех лет, то с полученного дохода налогов он не платит. Если же хотя бы одно из этих условий не выполняется, то приходится с полученного дохода платить НДФЛ по ставке 5% и военный сбор - 1,5%. Однако все это может измениться, если народные депутаты поддержат законопроект № 1210, который внес глава налогового комитета Рады. Анализ проекта закона здесь.

Елена Маленкова, управляющий партнер и генеральный директор Группы компаний "KDU Realty Group", специалист по продаже коммерческой и элитной недвижимости, инвестициям размышляет об этом законе и о новых-старых планах власти с точки зрения предпринимателя, имеющего опыт, стратегическое видение и возможные решения.

Какие главные задачи для любой власти в любой стране?

1. Собираемость налогов

2. Контроль за собираемостью налогов.

Любой налогоплательщик, или так, как называют в цивилизованных странах, домохозяйство, считает свой бюджет.

% на питание

% на проезд

% на учебу детей

% на охрану ( профилактику) здоровья или решение уже существующих проблем

% на путешествия, развлечения , и тд.

%-накопления и инвестирование.

Ни одному домохозяйству не придёт в голову тратить больше, чем оно зарабатывает.

Кредит? Безусловно. На товары длительного спроса, инвестирование и т.д. С условием возможности обслуживания этого кредита.

%- поддержка родных, благотворительность.

Государство - одно большое домохозяйство. То есть, посчитать, сколько требуется налогов для поддержания устойчивой системы не составляет труда для любого министерства финансов.

Нам в наследство начиная с 1992-го года достались долги и кредиты. Кредиты для государства - ничего плохого.

В 2000-м году был повальный дефицит собственных товаров начиная от продуктов питания, заканчивая мылом. Помните лозунг Кучмы «купуй українське»?

Тогда же была принята упрощенная система налогообложения.

Трижды на моей памяти ее пытались снести. Обычно это плохо заканчивалось для тех, кто пытался.

Всегда правительство пытается закрутить гайки, когда казна пуста. И каждый раз наступает на те ж грабли.

Ещё раз вспомним, что необходимо:

1. Собираемость налогов.

Для этого они, налоги, быть такими, чтобы домохозяйство могло существовать. Что даёт упрощенка? Она стимулирует малый бизнес к развитию бизнеса. По сути, домохозяйства. Вместо того, чтобы ломать домохозяйства через колено, нужно налоги снижать! Одновременно при этом делать п.2.

2. Вывод бизнеса из тени. Контроль за оборотом.

Малый бизнес, в основном, налоги платит. 5% от дохода - подъёмная сумма для любого домохозяйства и налогоплательщика. Что не платит мб? Белую зарплату. Потому что начисления на зп съедают ее валовую часть.

Что предлагаю: 4% на сотрудника платит ФОП (ФЛП). НДФЛ на себя платит сотрудник. Это может быть 5%, или даже 6,0%. Подъёмно. Но не более 10% от зарплаты.

Таким образом, все работники в малом и среднем бизнесе выводят зарплаты из тени.

Следующее. Касается недвижимости.

1.2 Квартиры продаются по ставке 5% , если находятся в собственности менее 3-х лет. Каждая последующая 17%+1.5%. С оборота. Понятно? Не с разницы купил-продал, а с оборота! Помните, однажды такое уже было? В 2006-м. Рынок лежал до полной отмены деструктивного налога.

Мое мнение: налоги при переходе прав собственности должны быть полностью ликвидированы как вредные. В противном случае рынок снова уйдёт в тень.

Какие налоги должны взыматься?

1. Налог на недвижимость, и это должен быть частично (до 20%) госналог и 80% - региональный налог.

2. Налог на роскошь. Яхты, водоизмещениям ххххх и стоимостью выше $хххххх, пароходы, самолеты, дворцы и замки. Вся недвижимость с землей более 1 Га, и дома площадью более ххххм2/человека.

То, что государственные чиновники считают спекуляцией и пытаются как-то влиять на рынок, противоречит законам рынка.

Что делать, чтобы инвесторы после этих новшеств не махнули на прощанье крылом?

1. Дать бизнесу 3-5 лет переходного периода, при котором НДФЛ на 3,4,5 б и далее квартиру взыматься не будет.

2. Создать максимально прозрачные условия для бизнеса, чтобы инвесторы вкладывали деньги в производство и технологии, а не только в строительство на уровне котлована, получая маржинальность до 30%. За риск, само собой!

3. После срока адаптации ввести НДФЛ 19.5%, но не с валового дохода, а с прибыли. Одновременно создав кадастр стоимости квадратных метров, с которой и будут взыматься налоги.

И не трогайте ФОПов, господа. А то никакая диджитализация вас не спасёт.

Елена Маленкова, Киев