Формула Штайнмайера: день седьмой. Россия умывает руки

Все просто и коротко: копья ломали зря, потому что Россия и не собиралась что-то там разводить-отдавать-выбирать. Зеленский выстроил свою формулу, а у России она всегда своя.

Вместо обсуждения, кто что отведет и отдаст, а также кто кого выберет при каких условиях, Песков цинично заявил, что Россия, конечно, имеет какое-то влияние на "молодые и независимые республики", но гарантировать ничего не может, потому как они там все решают совершенно самостоятельно, и заставить их сделать что-либо противно их воле братская страна - ну никак не может!

Воспользовавшись свалившейся на них вдруг совершенной самостоятельностью, боевики ОРДЛО, вместо предполагаемого разведения сил в районе Золотого, 20 минут обстреливали многострадальный населенный пункт, и только чудом никто не пострадал.

Похоже, на этом феномен формулы Штайнмайера (или Путина-Зеленского?) может быть сведен к нулю.

Остается вопрос: а что, собственно, теперь можно обсуждать в формате нормандской четверки?

Псевдосамостоятельность "республик"? Их "независимые" ультиматумы? Разведение рук "честной и обеспокоенной" России?

И вот что мы имеем в итоге.

Песков пожимает плечами, заявляя, что Россия вовсе не сторона конфликта, а очень даже гарант мира и дружбы между Украиной и ее мятежными ОРДЛО.

Путин разводит руками и довольно улыбается.

Пристайко глубоко сожалеет и даже подсовывает боевикам "леща" в виде предложения всем, кто сдаст оружие, оставаться в Украине и свободно принимать участие в управлении обновленными ОРДЛО.

Штайнмайер в недоумении: он вдруг сообщил миру, что его формула была не для того, чтобы такое вот началось, а всего лишь для облегчения имплементации Минских договоренностей, а устроили-де прям неведомо что...

Пушилин и Пасечник упоенно стреляют, а между делом философствуют об углублении интеграции с Россией и о том, что своей границы Украине не видать, потому что она, граница, уже не украинская вообще-то, а вполне себе младореспубликанская!

А Зеленский что делает-думает-планирует - мы не знаем. Бог его знает: может быть, вместе со своей креативной командой, вынашивает хитрые планы "В", "С", "Д" и так далее.

Мы можем только смотреть на его фото, опубликованное в интернете, и медитировать на него...

Ну, и митинговать можем, конечно. Сколько угодно. Никто не мешает. Потому что "слугам" не до наших майданов, они заняты чем-то, известным только им.

И что теперь?

РасслабьТЕсь. Зе - все разрулит. Ну, может, и занесет его на крутом вираже. Ну, занесет, так занесет - почувствуем все, не сомневайТЕсь.

Константин Кузьменко, Киев