Формула Штайнмайера. День четвертый. Ла-ла-ла

Объяснения сути происходящего, данные Зеленским, значительную часть общества не удовлетворили. Всякие там "порохоботы и националисты" протестуют и, помимо Моники Зеленски, к президенту приложили еще и известное прозвище Путина.

Если коротко, происходит вот что.

Сайдик попросил удовлетворить Россию.

Украина в лице Кучмы - удовлетворила и Сайдика, и Россию. Письмом. В котором сообщила миру, что согласна сразу после выборов признать особый статус Донбасса.

Зеленский дрожащим от напряжения голосом на брифинге сообщил, что пока там есть чьи-то войска, выборов не будет, красные линии не перейдем и ничего не сдадим. При этом, он отказался ответить на вопросы депутатов ВР, попросил расслабиться, довериться ему без лишних вопросов, а также - заверил, что сам "все разрулит", потому что знает, что делать.

Лидеры ОРДЛО Зеленского не услышали, они решили, что в этом письме есть признание их независимости и открыто заявили, что границу не отдадут и сами будут решать, что делать и куда идти. И потребовали все решения по ОРДЛО согласовывать с ними.

Россия откровенно обрадовалась победе.

Осторожная Европа осторожно надеется, что случившееся позволит более эффективно провести переговоры в нормандском формате и найти какое-то компромиссное решение.

А украинцы - разделились во мнениях. Часть общества - осторожно-оптимистичны (прям как европейцы!). Парламентская оппозиция скорее "за" текущие процессы, чем против. Часть общества ничего не понимает и просто трескает попкорн, глядя очередное шоу.

Но есть значительная часть украинцев, которые в ужасе от происходящего и пророчат значительные проблемы.

Эти украинцы вышли на улицу, пришли на Банковую и задают тяжелые вопросы.

Они интересуются:

- что будет прежде: украинские пограничники на границе ОРДЛО с Россией или выборы;

- что такое "особый режим" для ОРДЛО и не означает ли это начало федерализации, которая уничтожит унитарную Украину;

- почему решать, являются ли выборы приемлимыми, будет не Украина, а ОБСЕ, не означает ли это, что Украина не сможет влиять на процесс выборов и послевыборный период в ОРДЛО;

- что такое "иностранные военные формирования" в формуле, являются ли формирования боевиков из местных жителей ОРДЛО иностранными или они - украинские и их пребывание на означенной территории будет легитимизировано таким образом;

- кто и как обеспечит на территории ОРДЛО безопасность украинским политикам, партийным деятелям, журналистам и перемещенным лицам, которые захотят вернуться и проголосовать;

- что делать с мнением лидеров ОРДЛО, которые не собираются сдавать оружие, заявили, что границы Украине не видать, все изменения нужно согласовывать с ними, а они продолжают курс на интеграцию в Россию и будут сами принимать решение о том, когда и как у них пройдут выборы;

- сумеет ли Зеленский на встрече в нормандском формате один противостоять трем акулам, которые, что бы там ни было, на любых условиях России, без учета мнений обеспокоенных укаринцев, намереваются "впарить" Украине Донбасс и прекратить войну.

Есть еще один важный вопрос: можно ли довериться Зеленскому?

Стоит ли верить его эмоциональному обращению к стране, в котором он говорит, что никогда не сдаст Украину?

Стоит ли расслабиться и просто ждать результатов всяких там переговоров? А если в итоге он примет "не те" решения, после которых будет уже поздно размахивать руками, - что делать тогда?

И кто те люди, которые вышли на улицу? "Тупые проплаченные порохоботы и нацики", маргиналы, которым лишь бы "раскачивать лодку", партия никому не нужной войны, на которой наживаются олигархи и потому хотят ее продолжения? Или - патриоты страны, здоровая, мотивированная, идейная часть общества, которая лучше других понимает все опасности происходящего и хочет предотвратить гибель Украины? Ведь в первом случае митингующих нужно разогнать, а во втором - нужно выходить на улицу вместе с ними!

Да, Зеленский прав: все хотят мира. Но... Какой ценой? Какими компромиссами? Чем ради мира готовы поступиться? Что простить и забыть?

В общем, да - вопросов больше, чем ответов. И даже такое, казалось бы на первый взгляд четкое и расставляющее все точки над "i", обращение президента Зеленского к народу на эти вопросы ответов все так же не дает! Наоборот. Каждое его выступление порождает еще больше тяжких вопросов и тревоги.

Радуются исключительно те, кто за возвращение Украины в лоно "сестрицы" России.

И еще. Понимает ли Европа, что легитимизация бандформирований ОРДЛО опасна, прежде всего, для нее? Осознают ли, что, если они поспособствуют Украине таким образом решить проблему, им придется закрывать границы и предпринимать беспрецедентные усилия для обеспечения собственной безопасности от тысяч боевиков, которые обязательно захотят посмотреть на ее прелести поближе?

Так что нам делать? Надеяться, расслабиться и ждать? Или присоединяться к тем, кто на Банковой?

Это каждый должен решить для себя сам...

Константин Кузьменко, Киев